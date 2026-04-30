Carles Marco: "Estamos preparados para cualquier escenario"

Dani PatiÃ±o - Rueda de prensa Carles Marco Dani Patino

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, aseguró en la rueda de prensa previa a la visita este domingo (18.00 horas, Son Moix) al Palma Bàsquet que el cuerpo técnico y los jugadores del líder de Primera FEB están "preparados para cualquier" escenario que pueda deparar el resultado propio y los del Obradoiro en los dos partidos que le restan.

"Es un partido importante, como todos los demás", dijo respecto al duelo con el conjunto mallorquín. "Es un poquito extraño el que nosotros terminemos este fin de semana y haya una semana más de liga regular. Lo de las jornadas de descanso no nos ha gustado, pero es para todo el mundo. Nos tocó así y hay que intentar acabar bien y con buenas sensaciones la liga regular. Si ganamos, que será difícil, podremos hablar de que hemos hecho una magnífica liga regular. Eso lo que vamos a buscar a Mallorca".

Respecto a la posibilidad de ascender este domingo, si el Obradoiro pierde en la víspera, el badalonés dijo que "si pierden, será para bien, porque el domingo estaremos preparándonos; si no, haremos nuestro trabajo, que es lo que depende de nosotros".

También lamentó la falta de unificación de día y hora en esta penúltima fecha. "Antes se hacía. A nosotros nos toca jugar el domingo y tenemos que intentar hacer un buen partido", reiteró

Palma: algo más que un nombre para el Básquet Coruña Más información

El Básquet Coruña luce saldo positivo en sus últimos partidos de la regular Más información

"Estamos bien, hemos entrenado toda la semana bien", comentó del estado de su plantilla. "Algunas molestias, derivadas del partido anterior, pero sin problemas. Estoy contento del esfuerzo y del trabajo de toda la semana. Aún nos quedan días de entrenamiento y estamos con ganas de que llegue el domingo".

En el último partido, contra el Gipuzkoa en el Coliseum, el Leyma recuperó la excelente imagen de la primera mitad del curso. "Tenemos la suerte de tener un grupo fantástico, que entrena muy bien. Hemos tenido momentos complicados durante el año; no siempre se está excelso, hay momentos en que se está mejor, momentos en que se está peor, pero no hemos dejado de trabajar", contestó a la pregunta de si el triunfo ante el conjunto vasco pudo aliviar, por cómo se consiguió, un poco de presión.

"También hay momentos que tienes subidas y bajadas en el aspecto mental", continuó Marco. "La tuvimos [la bajada], para qué engañarnos, perdimos dos partidos, que no lo habíamos hecho en todo el año, pero el equipo se recompone y sigue trabajando. Hemos tenido estas semanas para poder trabajar la mente, el cuerpo, la táctica y la técnica individual, y el otro día jugamos un buen partido; muy buenos minutos, no todo el partido, y esperamos seguir en esta línea".

Si este fin de semana ganan los dos aspirantes al salto directo a la ACB, al Básquet Coruña le quedarán por delante cinco días para conocer cuál será su fin de curso regular. "Lo que vamos a hacer, si pasa esto, es descansar dos o tres días y volveremos a entrenar, porque es lo que toca. No podemos estar a expensas de lo que suceda, porque no depende de nosotros. Si tenemos que parar, pues perfecto (risas), porque querrá decir que no vamos a jugar más. Si no, seguiremos entrenando. Tenemos todo planificado. Los jugadores son muy conscientes de todos los escenarios que puede haber, y somos conscientes de que lo más probable es que tengamos que seguir entrenando y jugando. Ya hemos pasados todas las cábalas que teníamos en la cabeza y ahora somos conscientes de que estamos preparados para cualquier escenario que tengamos a partir del domingo".

Una situación, la de esperar a lo que haga otro equipo, que el técnico del Leyma admite no haber vivido antes. "Incertidumbres ha habido siempre. Para la consecución de un título no he estado en esta situación, ni como jugador ni como entrenador, pero sí en incertidumbres de si ganas o si pierdes... Y tampoco he descansado en la última jornada. Se ha dado esta situación, y lo que depende de nosotros es adaptarse y no pensar mucho en si pasa esto o pasa lo otro, porque te entra una ansiedad que no sirve para nada. Lo que sirve es pensar en lo que podemos hacer nosotros".

Rumores acerca de Bombino

Hablando de incertidumbres, esta misma semana se rumoreó que Pedro Bombino, pívot del Palma, no jugaría más esta temporada. "Sabemos del rumor, pero nada más, ya que no lo ha hecho oficial el club. Trabajamos como que estarán todos los jugadores. Es un partido muy difícil, contra un equipo que jugó muy bien la primera vuelta, que ahora no le están saliendo las cosas, pero que siempre da la cara, es un rival incómodo y además, como muchos esta jornada nos jugamos alguna cosa, y ellos se juegan mucho. Sabemos que va a ser un partido difícil difícil".

"No dedico mucha energía a eso; si estoy pensando en eso no estamos pensando en preparar bien el partido que tenemos", comentó respecto a la posibilidad de ascender el domingo. "Lo que venga, vendrá, pero estamos centrados en acabar bien. Especular no crearía cierta... Ya lo hice antes, cuando era más joven, y no me produjo ningún beneficio (risas). No he hablado en toda la semana con ningún jugador ni con nadie del staff sobre y si...".

El Palma ha pasado en dos meses de luchar por entrar en playoffs a hacerlo por salvar la categoría. "Ellos, dependiendo de algunos resultados, el sábado podrían estar matemáticamente salvados. No sé si prefiero un Palma sin ningún tipo de tensión, que a veces es un arma de doble filo. En cualquiera de los dos casos tiene jugadores que compiten muy bien y que vamos a una cancha difícil", subrayó el preparador badalonés.

A la pregunta de si va a ver el Alega Cantabria-Obradoiro, Marco respondió que "los jugadores tienen la tarde libre [de este sábado]; que hagan lo que quieran. Nosotros... ya os lo explicaré después. Cuando sepa el resultado os diré si lo he visto o no (risas)", concluyó.