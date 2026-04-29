Palma: algo más que un nombre para el Básquet Coruña

Imagen del Básquet Coruña-Palma de la primera vuelta 2025-26 Quintana

El Básquet Coruña ha ido mejorando, positivando, en los últimos años su balance contra varios equipos ante los que había perdido más que ganado antes de su aterrizaje, hace algo menos de seis años, en la nobleza de la segunda categoría nacional.

Su rival de este domingo (18,00 horas, Son Moix), el Palma, es uno de los pocos, entre los que se ha enfrentado al menos una decena de veces en Primera FEB, con los que todavía presenta números rojos. Los otros son el Oviedo –la indiscutible bestia negra histórica del equipo herculino–, el Palencia y el Breogán.

Quince veces se han visto las caras, siempre en fase regular, el Básquet Coruña y el realmente llamado Imprenta Bahía San Agustín. Y en nueve ocasiones han ‘palmado’ los naranjas. Incluido el primer duelo, resuelto por 83-70 en el mismo escenario donde el último día de esta semana el Leyma podría certificar, si en la víspera pierde el Obradoiro en Torrelavega, su segundo ascenso a la ACB.

Aquel día, el 22 de noviembre de 2014, John Di Bartolomeo y un coruñés, Mario Cabanas, con trece puntos por barba, encabezaron la ofensiva del conjunto mallorquín. El pívot, que la campaña precedente había militado en el equipo de su ciudad natal, fue el más valorado, con 14 créditos. En las filas naranjas, Beqa Burjanadze y Khalid Mutakkabbir se repartieron de manera equitativa 34 tantos.

Sergio Llorente es el único jugador de aquellas dos plantillas que continúa en la categoría, aunque el base madrileño (hijo del mítico Jou Llorente) fue dado de baja, a causa de una lesión, por el Lucentum Alicante, que mantiene sus derechos federativos. Por su parte, Di Bartolomeo cumple su novena temporada en uno de los grandes de Europa, el Maccabi Tel Aviv.

Cuatro partidos tardó en llegar el primer triunfo del Básquet Coruña. En la segunda vuelta del curso 2015-16, por 91-81 en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde brillaron Zach Monaghan (21 puntos y 4 asistencias) y Gediminas Zyle (16 y 4 rebotes). Richi Guillén (22 y 4) fue el mejor en el bando visitante.

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Desde entonces, lo más cerca que estuvo el Leyma en el marcador global fue con el triunfo, su tercero en siete cara a cara, por 90-97 en el duelo de la primera vuelta del ejercicio 2017-18. Trevor Cooney (19 tantos), Sergio Olmos (19) y Jesse Chuku (18) pilotaron el primero de dos éxitos en ocho visitas al conjunto mallorquín.

El otro data de la segunda fase (llamada Oro-Clasificación) de la campaña 2020-21, por 65-75, con un actual jugador de la plantilla balear, Osvaldas Matulionis, liderando (17 puntos, con 4 de 5 en triples) el ataque del equipo entonces dirigido por Sergio García.

Ese es el único curso en que el Leyma venció en los dos partidos al Palma, uno de los rivales a los que solo se enfrentó una sola vez en la incompleta temporada pandémica 2019-20. En la presente, necesita imperiosamente repetirlo. Los de Carles Marco superaron por 94-72 a los de Pablo da Costa en la última jornada de la primera vuelta; en este duelo, el calendario sí ha sido asimétrico para el líder liguero.

Catorce compartidos

Matulionis es uno de los catorce jugadores que han vestido las dos camisetas. Ocho se enfundaron antes la naranja: Mario Cabanas, Javi Lucas, Khalid Mutakabbir, Asier Zengotitabengoa, Gediminas Zyle, Johan Löfberg, Justin Raffington y el propio alero lituano. Víctor Serrano, el recientemente retirado Álex Hernández, el miembro de la plantilla naranja actual Jacobo Díaz, Olle Lundqvist, Sean McDonnell y Tuty Sabonis llegaron al Básquet Coruña tras jugar antes el Bahía San Agustín.

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Una entidad, la balear, muy joven. Tanto que el año pasado alcanzó la mayoría de edad. El actual club, fusión de dos, echó a andar en 2007, en la Liga EBA (actual Tercera FEB). Esa misma temporada se clasificó para la fase final, estructurada en cuatro grupos de cuatro equipos. Acabó segundo en el suyo y octavo en el global de la competición.

No debutó en la LEB Plata (actual Segunda FEB) hasta la temporada 2012-13, la del retorno del Básquet Coruña a la categoría inmediatamente superior. Dos fases finales y tres playoffs le costó al Palma dar su primer gran salto. Dio el segundo a la primera, pero tuvo que renunciar por motivos económicos. Curiosamente, un año más tarde llegó a la LEB Oro gracias a una vacante generada por el mismo motivo y después de quedarse a las puertas en la pista: terminó en la tercera posición.

Se estrenó en la segunda división a lo grande, con un quinto puesto en la fase regular que no solo lo metió en los playoffs, sino que lo hizo con ventaja de campo. Que, sin embargo, no supo aprovechar (0-2) en el cruce con el Força Lleida.

El tope en la segunda categoría lo alcanzó en la temporada 2018-19. Tercera posición en la fase regular, con marca de 22-12 y por detrás del Real Betis (30-4) y del Bilbao Basket (24-10). En cuartos de final tumbó al Granada, por 3-2, con un mínimo 76-75 en el partido definitivo y Alex Hernández (17 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias) como MVP.

Imagen del Palma-Básquet Coruña de la temporada 2018-19 FEB

En su debut en una Final Four venció 77-61 al Ourense, pero en el duelo por el segundo pasaporte para la ACB cedió 55-62 ante el anfitrión, el Bilbao Basket.

Al final de la 2021-22 se despidió de Primera FEB, a la que regresó hace poco menos de doce meses, tras imponerse al Peñas Huesca en una de las dos semifinales de los playoffs, disputadas a doble partido. Perdió por 68-65 en la ida y ganó por 80-70 en Son Moix.

Este domingo recibe al todavía líder, más cerca de volver de nuevo a la tercera división que de permanecer donde está. Doce derrotas seguidas tienen la culpa. Hace un mes y cinco días cayó el entrenador, el uruguayo Pablo da Costa. Según el club mallorquín, por diferencias irreconciliables con la dirección deportiva que nada tienen que ver con la trayectoria del equipo. El objetivo de la salvación está ahora en manos de otro Pablo, García.

En su último partido en casa, la entidad balear intentará llenar Son Moix facilitando el libre acceso, vía presentación de la ficha en la puerta, a todos los jugadores adscritos a la Federación Balear.