El Básquet Coruña luce saldo positivo en sus últimos partidos de la regular

Atoumane Diagne, durante el Melilla-Leyma de la 2023-24 en el que el equipo coruñés selló el ascenso a la ACB FEB

El Básquet Coruña afronta esta semana una situación atípica en sus 16 temporadas en la segunda categoría nacional. Y, para más inri, con muchísimo en juego. El calendario de esta Primera FEB impar le deparó descanso en la última jornada, con lo cual no podrá buscar el ascenso directo –siempre que gane este domingo en la cancha del Palma– desde el rectángulo de juego.

No es la primera vez que esta categoría cuenta con un número no par de participantes. Sucedió también en la campaña 2014-16. En la fecha final le tocó descansó al Melilla, precisamente el equipo que una semana antes había amarrado la novena plaza, dejando así sin playoffs al plantel naranja entrenado por Tito Díaz.

Es una de las cinco temporadas en que el Básquet Coruña no se jugó nada en su último partido de la fase regular. La primera fue la 2001-02. Llegó a la cita sin opciones de eludir el playout de cuatro equipos. Acabó penúltimo, por debajo del Rosalía, al que ganaba el particular (2-0), y del Inca, con el que lo tenía perdido (0-2).

Venciendo al equipo canario solo habría conseguido acabar cuarto por la cola y jugarse la permanencia contra el último, el Cornellá, en vez de frente al tercero por la cola, el Córdoba, al que batió por 3-1. Se salvaron los dos gallegos, pero solo el santiagués competiría en la Liga LEB 2002-03, ya que el herculino le vendió, para sanearse, la plaza al Zaragoza.

En la 1999-00, el Sondeos del Norte estaba ya salvado en un curso sin playout. Terminó con tres victorias de margen respecto al tercero por la cola.

La cuarta es la 2018-19, donde finalizó con una inútil victoria (76-82) ante el Araberri, ya que no tenía opciones de postemporada. Cinco triunfos lo separaron de la novena plaza. La quinta, la 2022-23. Llegó a la jornada final con la tercera posición en el bolsillo. Luego se la pegaría (1-3) en primera ronda contra el séptimo cabeza de serie, el Gipuzkoa.

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El balance en el global de su periplo por la ahora llamada Primera FEB es de 8-7, con tres de las derrotas en sus cuatro primeras campañas en la categoría.

En la del retorno, la 2012-13, el equipo entrenado por Antonio Herrera cerró la fase regular con un triunfo histórico. Por 68-75 en su pista foránea talismán, el Barris Nord de Lleida. Le dio su primer billete para unos playoffs por el ascenso. De haber perdido, se lo hubiera quedado el Barça B, su rival talismán (11-1 de balance).

Un hito que, obviamente, se queda muy pequeño ante el del curso 2023-24. El Leyma de Diego Epifanio llegó a Melilla dependiendo de sí mismo para subir a la ACB. Ganó por 74-80, aunque con los resultados del San Pablo y el Força Lleida lo habría logrado igual en caso de derrota, ya que salía vencedor del triple empate. Solo perdía la primera plaza final a igualad con el conjunto burgalés.

De líder a cuarto en 40 minutos

El revés más severo, aunque al final no lo sería tanto, data de la temporada 2020-21, la de las dos fases. En la primera acabó segundo, a dos victorias del Breogán. Encaró la jornada de la segunda, llamada Oro-Clasificación, como líder. Pero la derrota en Riazor ante el Castelló (90-92) lo mandó a la cuarta plaza y lo emparejó con su bestia negra, el Oviedo. Lo eliminó por la vía rápida (2-0) y luego cayó en semifinales contra el Granada (1-2).

En ninguna ocasión ha perdido el Básquet Coruña en una última jornada la posibilidad de meterse en los playoffs por el ascenso. Sí la oportunidad de eludir un playout. En la campaña 1998-99, la de su debut en la entonces conocida como Liga LEB. La plantilla entrenada por Javier Castroverde necesitaba ganar al Gijón (cayó por 59-69) y que perdiera el Córdoba para evitar la serie por la permanencia contra el Inca, que ganó por 3-1.

Dos cursos más tarde, el equipo ahora dirigido por Juan Díaz necesitaba ganar y que perdiera el Melilla, al que dominaba en el particular, para escapar de un playout con cuatro equipos, en el que se salvaban los vencedores de los dos cruces al mejor de cinco partidos. El Sondeos acabó penúltimo y barrió (3-0) al Ferrol.

En la 2021-22, el Leyma cedió en Almansa (83-79) y con ello la opción de terminar sexto. La quinta plaza no estaba a su alcance, ya que perdía el averaje con el Palencia por un solo punto: 105-93 en Riazor y 80-67 en la ciudad castellana. Se emparejó en cuartos con el Girona (0-3). De haber ganado en Almansa se hubiera enfrentado al... Palencia, que en primera ronda superó por 3-0 al equipo carbayón.

Derbi por la sexta

En la 2016-17, el equipo coruñés superó por 77-66 al Ourense en el duelo directo por la sexta posición. Al COB realmente solo le valía ganar y que tampoco lo hiciese el Melilla.

Un curso antes, el Básquet Coruña llegó a la fecha final de la regular con la necesidad de ganar para capturar la quinta plaza y con ella la ventaja de campo en cuartos de final. Superó por 100-86 al Força Lleida y terminó justo por delante del Breogán, al que superaría por 3-2 en una inolvidable eliminatoria cerrada en Riazor con un inolvidable 99-63.

Por último, en el ejercicio 2017-18, el Leyma perdió por 85-66 en la cancha del Clavijo riojano y concluyó la regular en el octavo puesto gracias a la derrota del Valladolid ante el Palma (74-62).

A Mallorca vuelve este domingo el Básquet Coruña. Necesita ganar para mantener viva la posibilidad del efecto rebote invocado por el presidente Pablo de Amallo. La historia está de su lado, al contrario que el calendario, que tendrá en vilo –al igual que el hecho de no depender de sí mismo– a Carles Marco y los suyos durante cinco días más, los que separan su último compromiso de la regular de la última jornada.