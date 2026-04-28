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Básquet Coruña

Así funciona el playoff de ascenso de Primera FEB

Ocho equipos se enfrentarán entre sí por la segunda plaza que da derecho a jugar Liga Endesa la próxima temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/04/2026 15:59
Betis y Fuenlabrada se enfrentaron en la gran final la temporada pasada
Betis y Fuenlabrada se enfrentaron en la gran final la temporada pasada
Fernando Villar
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Dos jornadas restan de temporada regular en Primera FEB, por lo que quedan apenas dos semanas para que dé comienzo de nuevo el playoff de ascenso a ACB. La segunda categoría del baloncesto nacional otorga dos plazas de ascenso a Liga Endesa, la primera de ellas por ascenso directo para el mejor clasificado de la liga regular. La otra se la disputarán los ocho equipos que clasifiquen entre los puestos dos y nueve.

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El formato incluye una primera ronda de cuartos de final de duelo directo según clasificación al mejor de cinco partidos con formato 2, 2, 1 entre el 14 y el 29 de mayo. El primer equipo que consiga tres victorias se clasificará a la Final Four, que se disputará el primer fin de semana de junio en una sede única con semifinales y final a partido único. Los cruces de semifinales también quedarán determinados según la clasificación de temporada regular, siendo segundo contra quinto y tercero contra cuarto, o sus verdugos particulares.

El único condicionante que existe de cara a la postemporada es el del Estudiantes, que, como flamante campeón de la Copa de España de esta temporada, obtiene de manera automática la segunda plaza independientemente de su récord. Esto haría que el Básquet Coruña, en caso de no lograr finalmente ascender de manera directa, obtendría la tercera plaza de la tabla clasificatoria a pesar de tener un mejor balance.

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