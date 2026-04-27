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Radoncic: "Quiero desconectar del baloncesto un tiempo, siempre sin perder de vista los resultados del Basquet Coruña"

El ala-pívot, de baja hasta el próximo curso por una trombosis, actualiza su estado de salud: “Me encuentro mucho mejor”

Sergio Baltar
27/04/2026 20:27
Dino Radoncic observa la camiseta de apoyo que lucieron sus compañeros antes del Leyma-Tizona
Dino Radoncic observa la camiseta de apoyo que lucieron sus compañeros antes del Leyma-Tizona
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Dino Radoncic, a quien el pasado 18 de marzo le fue diagnosticada una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, dolencia que acabó con su temporada, habló del Básquet Coruña en una entrevista concedida al diario deportivo madrileño As.

El ala-pívot montenegrino, que en el momento fatídico era el jugador más valorado, con 12,6 créditos de media, de la plantilla entrenada por Carles Marco, asegura que "estoy feliz de poder seguir con una vida normal" y que sigue de cerca las evoluciones del equipo que a finales de octubre, tras la salida por motivos extradeportivos de Yoanki Mencía, le rescató del paro.

Radoncic, que admite que en algún momento se planteó dejar el baloncesto ("lo llegué a pensar, pero solo fue eso, un pensamiento"), habla del Leyma en tercera persona del plural: "Después del nivel que hemos dado durante toda la temporada y del trabajo que hemos hecho, nos merecemos ese ascenso. El club y la ciudad merecen que su equipo esté en la mejor liga de baloncesto. Personalmente me llevo muy buenos recuerdos de Galicia y de los gallegos. Me lo he pasado muy bien".

Respecto a su dolencia, la misma que han padecido, aunque en distintas zonas del cuerpo, dos jugadores de la actual NBA, Victor Wembanyama (Spurs) y Brandon Ingram (Raptors), y un ex, Chris Bosh, Dino puntualiza que "ya me siento mucho mejor. Viendo lo que podría haber sido, estoy feliz de poder seguir con una vida normal", y subraya: "Afortunadamente, esta no es una lesión que deje consecuencias a largo plazo si no empeora".

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A la pregunta de si ya tiene en mente volver a la acción, Radoncic responde: "Sinceramente, quiero desconectar totalmente del mundo del baloncesto durante un tiempo, siempre sin perder de vista los resultados del Basquet Coruña. Aun así, estaré menos pendiente de todo en general. Creo que me van a venir muy bien estos cinco meses para prepararme de cara a la temporada que viene". 

Pese a ello, el internacional montenegrino, de 27 años de edad, no puede disimular las ganas: "volveremos a ver a Radoncic, ¡y más fuerte que nunca!", concluye el jugador balcánico, a quien la afición naranja le mostró todo su cariño en los prolegómenos del partido en el Coliseum contra el Tizona Burgos (sus compañeros lucieron una camiseta especial para darle ánimos), disputado dos días después de serle diagnosticada la dolencia. 

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