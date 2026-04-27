Carlos Devesa y Julio Flores recibirán una Distinción al Mérito Deportivo de la Xunta

Imágenes de archivo de Julio Flores y Carlos Devesa AEIG

Carlos Devesa, uno de los fundadores del Básquet Coruña, y Julio Flores, segundo presidente de la historia del club herculino, verán premiada su gran labor con una Distinción al Mérito Deportivo 2025 de la Xunta Galicia, cuya entrega tendrá lugar este miércoles, a partir de las 18.00 horas, en el auditorio Arao, de Palexco.

Devesa, distinguido el pasado febrero, en los Premios Dxt, por su trayectoria como directivo, fue el primer vicepresidente de la entidad nacida en 1996 de la fusión del CB Arteixo y el CB Ventorrillo.

La mano derecha del primer máximo mandatario del Básquet Coruña, Quique Caruncho, dedicó una buena parte de su vida no solo al crecimiento de la entidad, también a la promoción y difusión del baloncesto.

Dejó el club, junto con Caruncho, en el verano de 2004. A partir de ahí tomó las riendas Julio Flores. El ex teniente de alcalde del Concello de A Coruña al frente fue el artífice de enorme crecimiento de la cantera y del enfoque hacia los proyectos sociales; además, el primer equipo también fue progresando. Lo abandonó en 2012, a las puertas del regreso a la ahora llamada Primera FEB.

Carlos Devesa, que fue futbolista y jugó en, entre otros, el CD Lugo, y Julio Flores están en la nutrida lista de galardonados por el Gobierno autonómico, donde también figuran, entre otros, dos ex secretarios xerales para o Deporte, Eduardo Lamas y José Ramón Lete Lasa, y el Real Club Náutico de La Coruña.