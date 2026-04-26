Básquet Coruña | Rivales
En directo: Obradoiro-Estudiantes
El Básquet Coruña se pone en manos del equipo colegial para volver a soñar con el ascenso directo
Obradoiro
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Estudiantes
Previa
Resultados
La victoria del Básquet Coruña mete presión al Obradoiro, que debe ganar si quiere seguir dependiendo de sí mismo para ascender directo a ACB
Previa
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 32 de Primera FEB entre Obradoiro y Estudiantes