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Básquet Coruña | Rivales

En directo: Obradoiro-Estudiantes

El Básquet Coruña se pone en manos del equipo colegial para volver a soñar con el ascenso directo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/04/2026 18:03
Imagen del partido de la primera vuelta entre el Estudiantes y el Obradoiro
Imagen del partido de la primera vuelta entre el Estudiantes y el Obradoiro
Nicholas P. Jones
Obradoiro
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Estudiantes
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Resultados

La victoria del Básquet Coruña mete presión al Obradoiro, que debe ganar si quiere seguir dependiendo de sí mismo para ascender directo a ACB

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Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 32 de Primera FEB entre Obradoiro y Estudiantes

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