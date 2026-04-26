Así fue el Leyma Básquet Coruña 92-81 Gipuzkoa Basket
Los coruñeses cuajaron una gran actuación en su último partido como locales de la temporada regular
La Crónica
Hasta aquí esta retransmisión de la victoria número 27 del Básquet Coruña. Puedes leer ya la crónica del partido de Chaly Novo en este enlace. Gracias por seguir el encuentro con nosotros
Final
Finaaaal en el Coliseum. El Leyma acaba su último partido como local de la temporada regular con una buena victoria sobre Gipuzkoa por 92-81. El turno del Obradoiro, que tiene ahora la patata caliente, llegará esta tarde a las 18.15 contra Estudiantes. El Básquet Coruña cerrará su liga el próximo domingo a domicilio contra Palma
92-77
Dos para Abdou a pase de Cuevas, que robó en defensa. Lo para Sergio García, pero esto está visto para sentencia a falta de 51 segundos
90-77
Lo mata Cremo con una canasta tras rebote ofensivo
88-77
Suma desde el tiro libre Ngom
88-75
Hizo bueno Diop el rebote ofensivo de Jacobo
86-75
De nuevo triple de Hanzlik. Se quedó pillado en el bloqueo Dídac
86-72
Triiiiiiple en transición de Jacobo, que se ha enchufado en el momento clave del encuentro. Lo para Gipuzkoa a 3:11 del final
83-72
Suma de nuevo desde el tiro libre Jacobo
81-72
Canasta de mérito de Nicolau ante Diop
81-70
Suma desde el tiro libre Jacobo
80-70
Necesaria la canasta de Jorgensen en 1 para 1
78-70
Triple de Maiza, cuidao...
78-67
Otro triple para Hanzlik, que lleva 16 puntos
78-64
Cinco puntos seguidos de Gipuzkoa que provocan el tiempo muerto de Carles Marco a falta de 7:49 para el final del partido
78-59
Canastón de Pacheco
76-59
Canasta a tablero de Motos
76-57
Suma desde el tiro libre Barro
75-57
Canasta a la contra de Hanzlik. Se hizo daño Ngom en la acción defensiva tras poner un buen tapón a Micovic
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del tercer cuarto en el Coliseum. Mantiene una buena ventaja el Leyma en el marcador (75-55) de cara al período final
73-54
Canasta de Brnovic en rebote ofensivo
71-54
Cuatro puntos seguidos para Gipuzkoa
71-50
Triiiiiple lejanísimo de un Joe Cremo que no estaba teniendo el día en el tiro (2/9)
68-50
Buena canasta de Tate
68-48
Triiiiiiiiple de Brnovic para devolver los 20 de ventaja y forzar el tiempo muerto de Sergio García
65-48
Suma desde el tiro libre Cremo
63-48
Antideportiva de McGhie sobre Abdou Thiam, que sufrió una dura caída. Anota ambos el senegalés
61-48
Corrió bien Gipuzkoa para encontrara a Ansorregui, devuelve la canasta Thiam en el otro aro
59-46
Suma desde el tiro libre Ansorregui. En bonus el Leyma con 5:51 de cuarto por delante
59-45
Dos más uno ahora de Nicolau
59-42
Oootros dos más para Mus Barro, que ha salido enchufadísimo del vestuario
57-42
Triple frontal de Hanzlik
57-39
Doooos más uno de Mus Barro, que anota el adicional para sumar 7 puntos seguidos
52-37
Dos más para Ngom a los que responde Mus Barro
50-35
Mate de Ngom
50-33
Canastón de Jorgensen, que está disfrutón hoy y todavía no ha fallado un tiro (5/5)
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Estadísticas
Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del encuentro con 12 puntos, Jou y Barro suman 4 rebotes cada uno, mientras que Cuevas, Micovic y Pacheco han repartido 3 asistencias cada uno. En Gipuzkoa destaca Ngom con 10 de valoración
Final
Descanso en el Coliseum con ventaja para el Leyma 48-33 tras un triplazo de Jorgensen y una canasta de Ngom. +15 para los coruñeses, que llegaron a ganar por 21
45-31
Suma de nuevo desde el tiro libre Abdou. Quedan 56 segundos
44-31
Suma desde el tiro libre Abdou
43-31
De tres McGhie
43-28
Canastón de Korsantia
43-26
Penetración marca de la casa de Cuevas, que además sacó la falta de Gaizka Maiza y anotó el adicional
40-24
Ganchito de Jacobo debajo del aro. Buen pase de Cuevas
38-24
Triple de Korsantia desde la esquina, se lo permitió tirar Diop. Lo vuelve a parar Carles Marco, que no quiere sustos
38-21
Intimidó bien Abdou, pero no llegó a tamponar el tiro de Varela
38-17
Triiiiiple en stepback de Jorgensen
35-17
Vuelve la media distancia de Diop para poner la máxima del partido
33-17
Triiiiiple de Pacheco, que está haciendo un partido muy serio
30-17
Lo para Carles Marco tras un triple de Hanzlik
30-13
Cinco puntos seguidos del Leyma en transición. Triple de Jorgensen y ganchito de Barro que fuerzan el tiempo muerto de Gipuzkoa
25-13
Triiiiple desde la esquina de Micovic, lo encontró a la perfección Pachheco. Lo devuelve Varela
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del primer cuarto en el Coliseum con una canasta a la contra de Hazlik que deja el marcador en 22-10. El Leyma salió como un vendaval e imprimió un ritmo defensivo espectacular durante todo el cuarto
22-8
Suma Ngom desde el tiro libre
22-6
Dooooos más de uno de Barro, que se fue de Nicolau con un gran reverso en el poste. Anota el adicional
19-6
Dos para Ansorregui a la contra
19-4
Está espectacular en defensa el Básquet Coruña, además de cerrando cada rebote con fuerza y sin permitir lanzamientos cómodos a Gipuzkoa
19-3
Canasta de Thiam sobre la bocina de posesión. Le sale todo al Leyma hasta el momento
17-3
Triiiiiiple de Cremo. Movió muy bien el balón el Leyma hasta encontrar al estadounidense
14-3
Mate de Diop, que se deshizo de su defensor con una buena en la línea de tres
12-3
Triple de Tate, primeros puntos de Gipuzkoa
12-0
Canastón de Pacheco, que trabajó sobre el buen bloqueo de Barro
10-0
Triiiiiiiple de Guillem Jou en transición. Lo tiene que parar Sergio García porque los naranjas han salido en modo vendaval
7-0
Dos más uno de Paul Jorgensen a la contra. Anota el adicional. Ha salido muy fuerte el Leyma
4-0
Dos para Mus Barro cerca del aro
Inicio
Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Leyma que empieza con canasta de Jou
Quintetos
El Básquet Coruña arrancará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Gipuzkoa saldrá con Maiza, McGhie, Ansorregui, Tate y Nicolau
Declaraciones
Puedes leer en este enlace las palabras de Carles Marco en la previa del encuentro
Calentamiento
Jugadores a pista!
Juez y verdugo
Gipuzkoa, con el extécnico del Leyma Sergio García a la cabeza, puede ser el juez del ascenso directo, ya que juega hoy en el Coliseum y en la última jornada en Sar
Resto de jornada
El resto de la jornada 32 queda marcado por el duelo de esta tarde en Sar entre Obradoiro y Estudiantes
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Gipuzkoa? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 32 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Gipuzkoa Basket