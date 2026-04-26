Así fue el Leyma Básquet Coruña 92-81 Gipuzkoa Basket

Final

Finaaaal en el Coliseum. El Leyma acaba su último partido como local de la temporada regular con una buena victoria sobre Gipuzkoa por 92-81. El turno del Obradoiro, que tiene ahora la patata caliente, llegará esta tarde a las 18.15 contra Estudiantes. El Básquet Coruña cerrará su liga el próximo domingo a domicilio contra Palma