Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Así fue el Leyma Básquet Coruña 92-81 Gipuzkoa Basket

Los coruñeses cuajaron una gran actuación en su último partido como locales de la temporada regular

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
26/04/2026 12:01
Dídac Cuevas busca jugada ante el marcaje de Zubizarreta
Dídac Cuevas busca jugada ante el marcaje de Zubizarreta
CARLOTA BLANCO
Básquet Coruña
92-81
Gipuzkoa
Final

La Crónica

Hasta aquí esta retransmisión de la victoria número 27 del Básquet Coruña. Puedes leer ya la crónica del partido de Chaly Novo en este enlace. Gracias por seguir el encuentro con nosotros

Básquet Coruña-Gipuzkoa
Básquet Coruña-Gipuzkoa
Carlota Blanco
4Q

Final

Finaaaal en el Coliseum. El Leyma acaba su último partido como local de la temporada regular con una buena victoria sobre Gipuzkoa por 92-81. El turno del Obradoiro, que tiene ahora la patata caliente, llegará esta tarde a las 18.15 contra Estudiantes. El Básquet Coruña cerrará su liga el próximo domingo a domicilio contra Palma

">

92-77

Dos para Abdou a pase de Cuevas, que robó en defensa. Lo para Sergio García, pero esto está visto para sentencia a falta de 51 segundos

90-77

Lo mata Cremo con una canasta tras rebote ofensivo

88-77

Suma desde el tiro libre Ngom

88-75

Hizo bueno Diop el rebote ofensivo de Jacobo

86-75

De nuevo triple de Hanzlik. Se quedó pillado en el bloqueo Dídac

86-72

Triiiiiiple en transición de Jacobo, que se ha enchufado en el momento clave del encuentro. Lo para Gipuzkoa a 3:11 del final

83-72

Suma de nuevo desde el tiro libre Jacobo

81-72

Canasta de mérito de Nicolau ante Diop

81-70

Suma desde el tiro libre Jacobo

80-70

Necesaria la canasta de Jorgensen en 1 para 1

78-70

Triple de Maiza, cuidao...

78-67

Otro triple para Hanzlik, que lleva 16 puntos

78-64

Cinco puntos seguidos de Gipuzkoa que provocan el tiempo muerto de Carles Marco a falta de 7:49 para el final del partido

78-59

Canastón de Pacheco

76-59

Canasta a tablero de Motos

76-57

Suma desde el tiro libre Barro

75-57

Canasta a la contra de Hanzlik. Se hizo daño Ngom en la acción defensiva tras poner un buen tapón a Micovic

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en el Coliseum. Mantiene una buena ventaja el Leyma en el marcador (75-55) de cara al período final

">

73-54

Canasta de Brnovic en rebote ofensivo

71-54

Cuatro puntos seguidos para Gipuzkoa

71-50

Triiiiiple lejanísimo de un Joe Cremo que no estaba teniendo el día en el tiro (2/9)

68-50

Buena canasta de Tate

68-48

Triiiiiiiiple de Brnovic para devolver los 20 de ventaja y forzar el tiempo muerto de Sergio García

65-48

Suma desde el tiro libre Cremo

63-48

Antideportiva de McGhie sobre Abdou Thiam, que sufrió una dura caída. Anota ambos el senegalés 

61-48

Corrió bien Gipuzkoa para encontrara a Ansorregui, devuelve la canasta Thiam en el otro aro

">

59-46

Suma desde el tiro libre Ansorregui. En bonus el Leyma con 5:51 de cuarto por delante

59-45

Dos más uno ahora de Nicolau

59-42

Oootros dos más para Mus Barro, que ha salido enchufadísimo del vestuario

57-42

Triple frontal de Hanzlik

57-39

Doooos más uno de Mus Barro, que anota el adicional para sumar 7 puntos seguidos

52-37

Dos más para Ngom a los que responde Mus Barro

50-35

Mate de Ngom

50-33

Canastón de Jorgensen, que está disfrutón hoy y todavía no ha fallado un tiro (5/5)

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del encuentro con 12 puntos, Jou y Barro suman 4 rebotes cada uno, mientras que Cuevas, Micovic y Pacheco han repartido 3 asistencias cada uno. En Gipuzkoa destaca Ngom con 10 de valoración

2Q

Final

Descanso en el Coliseum con ventaja para el Leyma 48-33 tras un triplazo de Jorgensen y una canasta de Ngom.  +15 para los coruñeses, que llegaron a ganar por 21

">

45-31

Suma de nuevo desde el tiro libre Abdou. Quedan 56 segundos

44-31

Suma desde el tiro libre Abdou

43-31

De tres McGhie

43-28

Canastón de Korsantia

43-26

Penetración marca de la casa de Cuevas, que además sacó la falta de Gaizka Maiza y anotó el adicional

40-24

Ganchito de Jacobo debajo del aro. Buen pase de Cuevas

38-24

Triple de Korsantia desde la esquina, se lo permitió tirar Diop. Lo vuelve a parar Carles Marco, que no quiere sustos

38-21

Intimidó bien Abdou, pero no llegó a tamponar el tiro de Varela

38-17

Triiiiiple en stepback de Jorgensen

35-17

Vuelve la media distancia de Diop para poner la máxima del partido

33-17

Triiiiiple de Pacheco, que está haciendo un partido muy serio

30-17

Lo para Carles Marco tras un triple de Hanzlik

30-13

Cinco puntos seguidos del Leyma en transición. Triple de Jorgensen y ganchito de Barro que fuerzan el tiempo muerto de Gipuzkoa

">

25-13

Triiiiple desde la esquina de Micovic, lo encontró a la perfección Pachheco. Lo devuelve Varela

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Coliseum con una canasta a la contra de Hazlik que deja el marcador en 22-10. El Leyma salió como un vendaval e imprimió un ritmo defensivo espectacular durante todo el cuarto

">

22-8

Suma Ngom desde el tiro libre

22-6

Dooooos más de uno de Barro, que se fue de Nicolau con un gran reverso en el poste. Anota el adicional

19-6

Dos para Ansorregui a la contra

19-4

Está espectacular en defensa el Básquet Coruña, además de cerrando cada rebote con fuerza y sin permitir lanzamientos cómodos a Gipuzkoa

19-3

Canasta de Thiam sobre la bocina de posesión. Le sale todo al Leyma hasta el momento

17-3

Triiiiiiple de Cremo. Movió muy bien el balón el Leyma hasta encontrar al estadounidense

14-3

Mate de Diop, que se deshizo de su defensor con una buena en la línea de tres

12-3

Triple de Tate, primeros puntos de Gipuzkoa

12-0

Canastón de Pacheco, que trabajó sobre el buen bloqueo de Barro

10-0

Triiiiiiiple de Guillem Jou en transición. Lo tiene que parar Sergio García porque los naranjas han salido en modo vendaval

7-0

Dos más uno de Paul Jorgensen a la contra. Anota el adicional. Ha salido muy fuerte el Leyma

4-0

Dos para Mus Barro cerca del aro

">
1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión es para el Leyma que empieza con canasta de Jou

Previa

Quintetos

El Básquet Coruña arrancará el partido con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Gipuzkoa saldrá con Maiza, McGhie, Ansorregui, Tate y Nicolau

Previa

Declaraciones

Puedes leer en este enlace las palabras de Carles Marco en la previa del encuentro

Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca
Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca
Germán Barreiros
Previa

Calentamiento

Jugadores a pista!

">
Previa

Juez y verdugo

Gipuzkoa, con el extécnico del Leyma Sergio García a la cabeza, puede ser el juez del ascenso directo, ya que juega hoy en el Coliseum y en la última jornada en Sar

Sergio García, durante un partido del Gipuzkoa
Sergio García, durante un partido del Gipuzkoa
E.D.V.
Previa

Resto de jornada

El resto de la jornada 32 queda marcado por el duelo de esta tarde en Sar entre Obradoiro y Estudiantes

Imagen del partido de la primera vuelta entre el Estudiantes y el Obradoiro
Imagen del partido de la primera vuelta entre el Estudiantes y el Obradoiro
Nicholas P. Jones
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Gipuzkoa? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 32 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Gipuzkoa Basket

">

Te puede interesar