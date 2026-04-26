El Básquet Coruña resucita ante el Gipuzkoa su mejor versión (92-81)

Básquet Coruña-Gipuzkoa Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña cumplió con su parte, horas antes del Obradoiro-Estudiantes, en un duelo contra el Gipuzkoa donde los pupilos de Carlos Marco supieron desactivar desde el inicio a la mejor defensa de la competición (92-81).

Un sufrimiento que no hizo prever la salida de los naranjas. Un high-low entre Micovic y Jou desprecintó el marcador del Coliseum e inició un parcial de salida de 10-0, culminado por un triple del propio alero de Llagostera. El exnaranja Sergio García solo tardó 100 segundos en gastar su primer tiempo muerto.

De la pausa volvió el GBC a la pista con el enorme (2,18 metros) Ngom. El senegalés, en su primera acción, intimidó, por presencia, a su compatriota Barro, que erró, desde el fondo, el primer tiro del conjunto naranja, que previamente había colocado en el cubo el 12-0, con una suspensión corta de Pacheco.

Los de Carles Marco también lo bordaron en defensa. Duros, agresivos, con cambios perfectamente sincronizados. Y permitiendo el lanzamiento de triples, suerte en la que el Gipuzkoa es el peor equipo de liga. Llegó al Coliseum con un pobrísimo 30% de acierto. Aunque fue desde el arco, por medio de Tate, como inauguró su casillero (12-3).

Tras la diana del estadounidense, nuevo parcial interesante para el Leyma, este la mitad del de arranque (19-3). No obstante, la sombra de Ngom empezaba a oscurecer el juego del Leyma, que en los minutos siguientes se dedicó a tirar demasiado desde lejos. Sin el acierto que sí tuvo Barro en el poste bajo contra Nicolau: 2+1 del senegalés para acabar con una pequeña sequía (22-6). Ligeramente más larga que la del final del cuarto, rematado con un 0-4.

El segundo acto arrancó casi de igual manera que el inaugural. En esta ocasión el parcial fue de 8-3, con triples locales de Micovic y Jorgensen y visitante de Nacho Varela. Una canasta de dos de Barro llevó a Sergio García a pedir otro minuto de instrucciones. Este, tras 86 segundos de juego, catorce antes que en el primer periodo.

Un libre de Nicolau y ua diana lejana de Hanzlik, desde ese rincón derecho tan desprotegido (casi) toda la temporada, cambiaron la preocupación de banquillo. Primer tiempo muerto de Carles Marco. Y funcionó: parcial de 8-0, cerrado con triple de Jorgensen. Y nueva renta máxima (38-17). García aguantó. Y los suyos, con Ngom de nuevo en cancha, le dieron la razón con un 0-7. Marco no tuvo tanta paciencia y gastó otro tiempo muerto.

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Korsantia, que cerró el parcial con un acierto lejano, siguió sosteniendo al GBC, ahora con dos canastas bajo el aro tras rebote ofensivo. Cuevas, con un 2+1 producto de una de sus clásicas penetraciones kamikaze (la primera en muchos minutos), alivió la ligera presión, aunque de nuevo Korsantia y McGhie, con su primer triple del partido, la aumentaron de nuevo (43-31).

Thiam, con dos libres, y Jorgensen, con su tercer triple en el mismo número de intentos, estiraron de nuevo el chicle. Dos puntos de Ngom cerraron el marcador de una primera mitad (48-33) rematada con anécdota. El triple sobre la bocina de Jou, desde campo propio, pegó en... el cubo del Coliseum.

Sergio García varió su rotación interior en el inicio del tercer cuarto. Salió con Ngom en vez de con Nicolau. Marco mantuvo a Barro. Y los dos senegaleses se enzarzaron en una intensa batalla en el poste bajo. El visitante anotó, por estatura, los cuatro primeros puntos del Gipuzkoa. Su paisano, por velocidad, los nueve siguientes del Leyma (59-42).

Parcial tonificante

Pese a la diferencia, el técnico donostiarra, jefe del Básquet Coruña entre 2019 y 2022, mantuvo a los suyos en el rectángulo. Un acierto, puesto que con un parcial de 0-6 se pusieron más cerca que nunca desde los primeros minutos del encuentro. Marco tampoco gastó tiempo muerto. Otro acierto. Parcial de vuelta de 9-0, ahora con Thiam castigando en el poste bajo. Aunque fue un triple de Brnovic el que devolvió al cubo las dos decenas de margen (68-48).

Después del obligado tiempo muerto de García, intercambio de golpes hasta el minuto 30, al que se llegó con un muy tranquilizador 75-55.

Cinco puntos consecutivos del GBC, un triple de Hanzlik y un mate en transición de Nicolau hicieron que Carles Marco parase el partido con 78-64. Y con Ngom en el banquillo, dolorido a causa de un duro costalazo tras taponar un tiro de Micovic.

Un doble error de Barro bajo el aro dio paso a dos dianas lejanas del equipo vasco, de Hanzlik y el exnaranja Maiza, que colocaron la renta naranja por debajo de la decena (78-70). Jorgensen, con un canastón de media distancia, apagó el conato de incendio. Y Jacobo Díaz sacó rédito de llevarse a Hanzlik al poste bajo. Aunque el nadrileño no estuvo fino en el tiro, al menos sacó libres. Con ellos estiró de nuevo la renta (83-72) antes de, por fin, acertar desde el arco: 86-72 con 3:11 por jugar.

Hanzlik, con su quinto triple, en siete intentos (la excepción a la norma del GBC), retrasó el alirón naranja, cantado, a poco más de un minuto para el bocinazo final, con una canasta de Cremo desde la línea de fondo y sobre la bocina de posesión (90-77).

La rúbrica a un muy buen partido del Básquet Coruña, que supo desactivar desde el inicio la tremenda defensa del Gipuzkoa, que solo asomó tímidamente en el Coliseum, para seguir soñando con un tropiezo del Obradoiro que le devuelva la mano en la carrera por el regreso a la ACB.

Básquet Coruña 92-81 Gipuzkoa

Leyma Básquet Coruña (22+26+27+17): Pacheco (7), Jorgensen (16), Jou (5), Micovic (3, Barro (19) –cinco inicial– Cuevas (3), Brnovic (5), Diop (6), Cremo (10), Thiam (10), Jacobo Díaz (8).

Gipuzkoa (10+23+22+26): Maiza (3), Tate (9), McGhie (3), Ansorregui (7), Nicolau (10) –cinco inicial– Ngom (11), Hanzlik (19), Zubizarreta (0), Motos (3), Anabitarte (0), Korsantia (11), Nacho Varela (5).

Árbitros: Rial, Morales, Del Val. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 32 de Primera FEB disputado en el Coliseum ante 4.882 espectadores.