El Básquet Coruña homenajea a su capitán

Álex Hernández, su familia, y el presidente del club, Pablo de Amallo, durante el homenaje Carlota Blanco

Durante los últimos minutos previos al encuentro contra Gipuzkoa Basket, el Básquet Coruña llevó a cabo un homenaje más que merecido a la que ha sido una de las figuras más relevantes del club durante los últimos años. Hace unas semanas, Álex Hernández anunció su retirada del baloncesto profesional tras muchos años al máximo nivel.

Antes de empezar el encuentro y una vez finalizaron las presentaciones de los dos equipos, Álex Hernández volvió a saltar a la pista del Coliseum una vez más, aunque esta vez no lo hizo vestido de corto, pero sí junto a su familia y acompañado del presidente del Básquet Coruña, Pablo de Amallo. El base catalán recibió sobre el centro del parqué una camiseta enmarcada con el número de partidos que disputó con el Básquet Coruña entre 2021 y 2025, período en el que formó parte del club. Curiosamente, el número coincide con el que llevaba uno de sus compañeros las dos pasadas temporadas: el 77 de Beqa Burjanadze.

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Álex Hernández recibió una gran ovación por parte de las casi 5.000 personas presentes en el Coliseum, que reconocieron la labor del que fue su capitán durante varias temporadas. Volvió a sonar esa canción pegadiza que se popularizó durante su etapa de naranja: ‘Álex Hernández, Álex Hernández, cómo me gusta, tu pick&roll’.

Una vez finalizado el partido, el homenaje a Álex Hernádnez continuó en la sala de prensa. Primero fue Sergio García, ahora entrenador principal de Gipuzkoa, pero que fue el encargado de ‘traer’ a Álex a A Coruña en 2021. “Quería tener unas palabras de recuerdo sobre Álex. Fue un jugador especial que tuve la suerte de traer a Coruña. Una persona y una familia encantadora. De esos jugadores que te marcan como entrenador y de los que te marcan. Tuve la mala suerte de que se lesionó, pero compartir equipo con él es una experiencia que me llevo para toda la vida”, afirmó. Después fue el turno de Carles Marco, que pese a que no llegó a coincidir en el Leyma con Álex, sí lo hizo en Manresa: “Felicitar a Álex Hernández por su trayectoria. Vosotros lo habéis disfrutado muchos años y yo cuatro años en Manresa. Como jugador y como persona felicitarlo, se merece estos homenajes”.

Álex Hernández llegó al Básquet Coruña en el verano de 2021 procedente del Real Murcia de la entonces LEB Plata, donde se salvaron casi sobre la bocina la temporada anterior. En ese primer curso compartió el puesto de ‘1’ con otro mito naranja como Zach Monaghan promediando 7,2 puntos, 2,5 rebotes y 3,8 rebotes en más de 20 minutos en cancha de media.

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En su segunda temporada, ya con Epi a los mandos del equipo, sufrió una lesión de ligamento cruzado que le tuvo apartado varias semanas y solo pudo disputar catorce partidos. Aun así, se ganó la renovación y ejerció como el gran capitán naranja en las dos temporadas más históricas del club hasta la fecha: la del ascenso y la del estreno en la Liga Endesa.

Durante esa última temporada sufrió otra grave lesión, en esta ocasión en la muñeca izquierda, que requirió de intervención quirúrgica y que, por desgracia, ha terminado suponiendo que se tenga que apartar de las pistas de la manera menos apetecible para un deportista de élite.