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Básquet Coruña

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Gipuzkoa

Paul Jorgensen, Mus Barro y Dídac Cuevas pilotaron el meritorio y muy necesario triunfo naranja contra el equipo que menos puntos encaja de la liga

Chaly Novo
Chaly Novo
26/04/2026 15:17
Paul Jorgensen, durante el partido contra el Gipuzkoa
Paul Jorgensen, durante el partido contra el Gipuzkoa
Carlota Blanco
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8 DÍDAC CUEVAS

El barcelonés actuó como base puro, enfocándose en generar juego y facilitar canasta a sus compañeros, cosa que hizo en 9 ocasiones. Apenas miró al aro (1 de 3) y hasta ayudó en el rebote (3). Los 4 balones perdidos no empañan un partido de notable alto, también en defensa.

9 PAUL JORGENSEN

Al igual que el equipo, el Príncipe Harry de Harlem recuperó su mejor versión. Letal en la primera mitad (3 de 3 en triples y 2 de 2 en tiros de dos), también aportó en rebote (3) y enfrió, con aciertos muy oportunos, un par de acercamientos del GBC.

6 GUILLEM JOU

Poco atinado de cara al aro (2 de 6 en tiros de campo), el de Llagostera se entregó, sobre todo en la segunda mitad, a tareas de intendencia: rebote (6) y defensa. 

7 CAIO PACHECO

Bajó una pizca el nivel, sobre todo en el plano anotador (3 de 8 en lanzamientos de campo), respecto a los partidos precedentes, pero estuvo muy bien en la dirección (6 pases de canasta) y en el trabajo atrás.

6 DANILO BRNOVIC

El montenegrino sumó en los poco más de once minutos que estuvo dentro del rectángulo. Un triple por aquí, una bandeja por allá... y muy buen rendimiento defensivo.

6 ILIMANE DIOP

Lanzó poco y bastante bien (3 de 5) y capturó 3 rechaces, aunque le costó cerrar el defensivo, sobre todo cuando coincidió en pista con Korsantia. El equipo necesita algo más de él.

6 JOE CREMO

No fue su día en el tiro (1 de 7 en los dos) ni sacó las ventajas habituales en el poste bajo. No obstante, colaboró en el rebote (3) y atrás mostró su habitual trabajo cualificado.

9 MUS BARRO

Salió triunfador contra Nicolau, primero, y después frente a la torre Ngom (2,18 metros), dos pesos pesados de la liga. Rozó el doble-doble, para el que le faltó un rebote. Su mejor actuación como jugador del Básquet Coruña.

6 STRAHINJA MICOVIC

Bastante mejor en defensa que en ataque. Cada partido está un poco más integrado, aunque le falta consistencia en el tiro (0 de 3 en los dos y 1 de 3 en triples). Sorprendentes las 3 asistencias que dispensó.

7 ABDOU THIAM

Un titán en defensa y en rebote (4), el senegalés también recobró el feeling en los lanzamientos a canasta (3 de 5). Sumó desde el libre en un momento algo apurado en el tercer periodo.

7 JACOBO DÍAZ

Bastante errático en ataque durante los tres primeros cuartos y medio, el madrileño apareció al final, forzando tiros libres y anotando un triple que prácticamente sentenció al Gipuzkoa. Media docena de rebotes capturaron sus manos. 

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