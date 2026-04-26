Carles Marco: "Hemos tenido esa chispa que en los últimos partidos nos había faltado"
El entrenador catalán se mostró orgulloso de la actuación del Leyma contra Gipuzkoa
El Básquet Coruña puso punto y final a su periplo como local en la temporada 2025-26 y lo hizo de la mejor manera posible: con una victoria por 92-81 contra Gipuzkoa. Así lo analizaron los entrenadores, Carles Marco y Sergio García.
Carles Marco
Valoración. "Hemos hecho 30 muy buenos minutos. Hemos salido muy concentrados, con un plan de partido claro que han ejecutado perfectamente estando intensos y concentrados. Cuando podemos correr porque hemos estado bien atrás, esos tiros en contraataque entran. En el último cuarto hemos estado un poco peor, sabíamos que son un equipo que no se va nunca de los partidos. Para lo bueno y para lo malo hemos vuelto a ser un poquito nosotros. A la gente que ha venido espero que la hayamos hecho disfrutar toda la temporada regular".
Velocidad en el juego. "La idea, como en muchos partidos cuando jugamos contra gente como Ngom, es coger el rebote y que el primer sprint sea del '5'. Lo hemos hecho bien y apostamos por perder algún balón así si Abdou, Ily y Mus corren así".
Recuperar identidad. "Es cierto, hoy hemos tenido chispa que los últimos partidos no habíamos tenido, pero es muy difícil mantenerla todo el año. Estamos haciendo una temporada regular creo que histórica. Cuesta muchísimo ganar un partido en esta liga, hay muy buenos equipos y lo que estamos haciendo es extraordinario. Hay estados físicos y de sensaciones peores y mejores. Hay momento que no hemos estado tan bien y en los últimos hemos tenido que gestionar dos derrotas cuando hemos tenido cuatro en toda la temporada".
Juego interior. "Teníamos claro que tenemos que jugar con buenos espacio. Ngom tiene cosas buenas y en defensa pueden hacer determinadas cosas. Contra esa defensa teníamos que estar percutiendo con pick&roll y llegando hasta línea de fondo. Hoy teníamos que ir hasta el fondo y hemos encontrado los rolles. Nos ha servido para después abrir el campo y encontrar canastas de otra manera".
Último cuarto. "Los primeros minutos los hemos jugado bien, pero hemos fallado canastas que nos han frustrado un poquito. No hemos estado tan intensos y cuando pasan estas cosas te entran un poco las dudas, pero creo que hemos tenido controlado el partido".
Rebote. "Ellos son muy buen equipo y el trabajo, ratio y porcentaje es muy bueno. Eso nos ha dado segundas opciones y muchos tiros. Son un equipo que se pasa muy bien el balón y juegan muy bien como equipo".
51 tiros de 2 intentados. "Creo que hemos tirado más porque hemos visto las cotinuaciones de nuestros pívots. El rebote te dan más opciones. No era el plan de partido tirar más de 2 que de 3. Soy de los que piensa que después de rebote ofensivo si la sacas fuera es un tiro muy liberado de tres. Que tengamos buenas opciones, de 2 o de 3, es fantástico y en eso hemos estado bien".
Plan de tarde. "Estoy haciendo rutas gastronómicas, pero puede ser que a las seis haya otro plan. Iremos viendo cómo se alarga la sobremesa y estaremos pendientes. Vamos a ver Obradoiro, evidentemente".
Sergio García
Valoración. "El partido son dos lecturas claras. El inicio hemos jugado asustados y Coruña te pasa por encima porque jeugan a un ritmo muy alto. Han empezado acertados, concentrados y eso nos ha penalizado mucho. Según ha ido avanzando, hemos ido creciendo en el partido. Las veces que hemos bajado hasta los 8 puntos, ellos con el rebote (algo que normalmente dominamos) y segundas acciones o tiros de mucho mérito han sido capaces de rematarlo. Nos vamos con una sensación curiosa porque hemos hecho 29 asistencias que es una barbaridad y creo que 1 punto más de valoración que ellos. Pero como he dicho creo que la victoria es clara y justa. Desearle lo mejor al Leyma y nosotros a seguir preparándonos para intentar terminar en la mejor posición posible y para el playoff. Hoy creo que hemos vivido una lección de cómo puede ser un partido de playoff".
Inicio de partido. "Ellos han empezado muy acertados. Me vienen a la mente acciones nuestras debajo del aro, tiros abiertos que hemos fallado. Daba la sensación de que pensábamos que no podíamos meter. Hemos empezado asustados cuando, en teoría, la presión la tiene el otro equipo".
Rebote. "Nosotros creo que tenemos unos valores como equipo muy positivos e intentamos siempre competir y trabajar el partido. Según ha avanzado, se ha visto el equipo que venimos siendo, pero en el rebote, que veníamos de dominar, la decisión con la que estaban yendo ellos era superior a la nuestra. En esas milésimas nos han superado tanto los pívots como los exteriores".
Hanzlik. "Es muy trabajador. Teníamos el reto de que fuese haciendo más cosas y lo está haciendo, está mejorando mucho en defensa, en el rebote... Y todavía creo que lo puede hacer bastante mejor".
Crecimiento del Leyma. "La idea que tenía el verano que vine Roberto Cibeira está aquí. La idea era un pabellón con 5.000 personas de media, el año pasado a reventar todos los días. El crecimiento es espectacular. En el Palacio había que contar un par de veces a alguno para llegar a mil y poco. Estoy súper orgulloso de haber aportado un mínimo de aquello. Es la idea de Roberto y su directiva cuando me contrataron, el conseguir esto".