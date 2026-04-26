Brito repite lo del Coliseum y acerca al Obradoiro al ascenso directo (89-79)

Ale Galán entra a canasta en el duelo entre el Obradoiro y el Estudiantes Adrián Baúlde

El Obradoiro se resarció de la derrota entre semana en la pista del Tizona con un triunfo, bastante claro (xx), contra el Estudiantes, que acerca un poco más al equipo compostelano al ascenso directo.

Ni rastro de restos de la debacle burgalesa en las filas locales. Parcial inicial de 4-0, con canastas en el poste bajo, donde llegaron otras otros cuatro puntos más que equilibraron el despertar colegial con la conexión Jayson Granger-Roberts Stumbris al frente (8-7).

No tardó el técnico visitante, Toni Ten, en corregir el problema en la pintura. Pero el Obra golpeó desde el exterior, con tres triples seguidos, el primero de Yunio Barrueta, los otros dos de Alex Barcello, desde el mismo sitio y liberadísimo (17-9).

A partir de ahí, duelo entre el local Dejan Kravic y el exnaranja Lotanna Nwogbo. Un intercambio de golpes del que salió ganador a los puntos el anfitrión del Multiusos Fontes do Sar (26-14).

En el inicio del segundo cuarto el Obradoiro perdió la mitad de la ventaja y, por lesión en el hombro izquierdo, a Kravic. Un triple de Pato Garino forzó el primer tiempo muerto de Diego Epifanio (26-21).

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Mano de santo. Westermann abrió, desde el arco, su cuenta anotadora, y Galán acabó con mate un contraataque nacido de un balón robado. Mala idea colegial el flotar al base francés, que volvió a acertar desde el arco (34-23). La irrupción de Garino y el regreso de Nwogbo reanimaron al el Estudiantes en toda la pista, aunque el ex del Básquet Coruña erró un adicional para dejar el déficit en solo cuatro puntos.

En tres (37-34) lo colocó un triple frontal de Stumbris. Segundo minuto de instrucciones de Epi. Una pérdida de Barcello tras el tiempo muerto y una bandeja de Niang redujeron la brecha al mínimo (37-36), que el escolta, único soporte ofensivo local en estos minutos, reabrió desde el arco. Ten a paró el partido para preparar la posesión final, resuelta con una maravillosa asistencia de Granger a Garino (45-41).

Buen inicio de segunda parte del Estudiantes. Pero malas noticias. Petit Niang pidió el cambio después de hacer el 45-43. Entró Nwogbo. Y cometió su tercera falta. Cinco hizo el equipo colegial en los primeros 3:15. Una ventaja añadida para el Obradoiro, que desde el 4,60 firmó sus siguientes seis puntos (55-51).

McGrew, con cuatro consecutivos, subió al marcador el primer empate (55-55) desde el 4-4. Barrueta, con un triple, rompió la tónica de sumar de uno en uno (62-56). Y McGrew respondió con otro racha individual, de cinco tantos, devolvió al Estu al rebufo del Obra (62-61). Dos anotaciones de tres, triple de Diogo Brito y 2+1 de Nwogbo, mandaron el duelo al cuarto final con 65-64.

Volvió a pista Kravic, sentado desde su lesión en el segundo periodo. Y, con cuatro puntos seguidos, dio aire al Obradoiro (71-67). Brito, con una diana lejana, dio un poco más de holgura al margen (76-67), justo después de que los locales entrasen en bonus con casi seis minutos por delante.

El portugués, de nuevo desde el arco, contestó el acierto desde el mismo lugar de Garino. Y con dos libres devolvió al Obradoiro una renta de dos dígitos (83-73) a falta de dos minutos y medio. Los trece puntos del portugués, que no había inaugurado su casillero hasta el minuto 29, prácticamente sentenciaron al Estudiantes. Por si había alguna duda, la despejó Munnings, con un triple en el último segundo de la posesión y desde casi nueve metros (86-74).