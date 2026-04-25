Previa | El Estudiantes examina la dureza mental del Obradoiro

Imagen del partido de la primera vuelta entre el Estudiantes y el Obradoiro Nicholas P. Jones

Un Obradoiro-Estudiantes en Primera FEB siempre será, por la historia y el potencial de ambos, un partido del máximo interés. Se enfrentan este domingo (18.15 horas) en el Fontes do Sar.

Un duelo que hasta la semana podría parecer casi intrascendente, pero que ha cobrado una relevancia mayor por el tropiezo (99-96, tras prórroga) del equipo compostelano ante el Tizona.

Dicen los entrenadores que hay encuentros donde el aspecto mental puede ser tan o más importante que el físico y/o el estratégico. El del Multiusos santiagués es uno de ellos.

Cómo gestionen a nivel psicológico los pupilos de Diego Epifanio la media bola extra malgastada en El Plantío se postula como una de las claves del partido estrella de la jornada 32.

El Estudiantes llega a la cita en las antípodas. Cero presión. Con los deberes hechos gracias a la conquista de la Copa de España, lo que le otorgó el papel de primer cabeza de serie en cuartos de final de los playoffs, el plantel dirigido por Toni Ten es un Kinder Sorpresa: puede jugar desinhibido y valiente o, por el contrario, empezar a reservas energías para la postemporada. Su racha de cuatro éxitos encadenados -la mejor de la liga a día de hoy- invita a pensar más en la opción A.

En la primera vuelta, la igualdad fue máxima. Un libre anotado por Alex Barcello hizo el 78-79, que Jayson Granger pudo cambiar, pero falló el triple con que concluyó el partido.

El Palencia (22-7), tercer clasificado, ya no puede alcanzar al Básquet Coruña, por lo cual será, sí o sí, el tercer favorito en los cruces de cuartos de final, ya que aventaja en cuatro triunfos al Gipuzkoa con tres compromisos por delante. Recibe a un Palma (9-20) que acumula once derrotas seguidas y todavía no está salvado matemáticamente.

La enconada batalla multipista por la permanencia ofrece esta semana un duelo por todo lo alto-bajo: el Melilla, penúltimo, recibe al Tizona, tercero por la cola. Ambos presentan el mismo récord (7-22), al igual que el Cartagena, que visita a un Fuenlabrada (17-13) cuyo objetivo es acceder al top 5 final, que antes del inicio de la jornada cierra el Gipuzkoa (18-11).

También ha ganado siete partidos de 29 el nuevo colista, el Palmer Basket , que juega en casa frente al equipo que ocupa la novena plaza, la última con derecho a playoffs, el Lucentum Alicante (15-14)

A ella opta todavía el Zamora (14-15), que recibe a un Alega Cantabria (11-18) fuera de los playoffs y del peligro de descenso. Justo por encima del conjunto castellano está el Menorca (15-14), que intentará sumar como local contra un rival, el Ourense, en la misma situación y con idéntica marca que el Cantabria.

Descansa el quinto clasificado, el Oviedo (17-13).