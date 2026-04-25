La Previa | Sin red contra la mejor defensa

Danilo Brnovic, en el partido de la primera vuelta ante el Gipuzkoa, en el que fue el máximo anotador del Básquet Coruña Fernando Fernández

El Leyma Básquet Coruña y el Gipuzkoa libran este domingo (12.30 horas) el duelo más separado posible, en el que los locales necesitan ganar sí o sí para poder seguir aspirando al ascenso directo.

Los de Carles Marco y los del exnaranja Sergio García (2019-2022) se enfrentaron en la lejanísima primera jornada, el 28 de septiembre de 2025, y lo hacen de nuevo en la penúltima para el líder y antepenúltima para el conjunto donostiarra. Uno de los muchos sinsentidos que deparan los calendarios asimétricos. Hay otro que también afecta al Leyma –a alguno tenía que tocarle–, el equipo que descansará en la jornada final, la 34. Una última fecha en la que el Gipuzkoa visitará al Obradoiro.

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El equipo vasco es, pues, uno de los jueces de un ascenso directo que, con la sorprendente derrota del plantel de Diego Epifanio en la pista del Tizona, ha recobrado parte de la igualdad perdida tras el derbi en todo lo alto en el Coliseum.

Este Gipuzkoa se parece muy poco, casi nada, al que inició el curso de manera muy errática: una victoria y seis derrotas, la primera de ellas por un claro 63-79 contra su rival de este domingo, en un partido donde por parte naranja destacaron Danilo Brnovic (14 puntos) y Yoanki Mencía (13 y 8 rebotes).

La victoria en Fuenlabrada (70-87) dio alas a los de Sergio García. Ocho éxitos encadenados lo propulsaron de los puestos de descenso al sexto, con el mismo balance (9-6) que el entonces quinto, el Palencia.

El Menorca acabó con la racha (71-64), pero no con la condición del conjunto blanquiazul de candidato al conseguir la ventaja de campo en los cuartos de los playoffs. Llega al Coliseum ubicado en la quinta plaza, justo la última que otorga ese hipotético beneficio.

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Lo de hipotético lo saben bien ambos equipos. El Básquet Coruña partía con el factor cancha en la ronda inicial de la postemporada 2022-23, pero perdió por 1-3 a manos del... Gipuzkoa.

El partido en el multiusos de Ponte da Pedra cuenta con un componente morboso-polémico. El árbitro principal, Jacobo Rial, es santiagués. Es la comidilla entre un sector de la afición naranja, de igual manera que en un sector de la obradoirista la designación de la herculina Paula Lema como principal del penúltimo compromiso de los de Epi, en la pista del Alega Cantabria.

Conspiraciones al margen, el plantel de Carles Marco se enfrenta a un enemigo mucho más peligroso que cualquier árbitro. Es el segundo que menos encaja del campeonato (73,8 por partido). Aunque también es el que menos anota entre el actual top 10 de la clasificación. Al marcado carácter defensivo que suele ser el sello de identidad Gipuzkoa, entrene quien lo entrene, se une la poca puntería de los jugadores de Sergio García desde la larga distancia: 30% (232 de 773), el peor registro de los 17 participantes.

Contrapesos

No obstante, cuenta con dos contrapesos que equilibran su juego. Los tiros de dos: con un 56% de acierto, solo lo superan el Obradoiro (58,4%) y el Estudiantes (56,7%); y el rebote, tanto defensivo como ofensivo: en aro propio promedia 24,5, una décima menos que el líder del ranking, que no es otro que el Leyma. En el rival, 11,3, dos décimas menos que los naranjas, segundos, tras el Ourense, en esta faceta.

Cuatro jugadores sustentan el ataque del GBC, el escolta-alero Jalen Tate (12,2 puntos y 3,9 asistencias), la torre de 2,18 centímetros Tanor Ngom (9,5 y 6,0 rebotes), el ala-pívot Giorgi Korsantia (9,2 y 7,3) y el alero Tyler McGhie (9,0).

Aunque la defensa naranja no debe relajarse ni un ápice ante el alero Manex Ansorregui (8,7 y 5,6 capturas), el base Nacho Varela (7,4 y 3,3 pases de canasta), el interior Javier Nicolau (7,5 y 3,3 capturas), el ‘3’ Ondrej Hanzlik (7,1) y el ‘1’ exnaranja Gaizka Maiza (6,2 y 2,6 asistencias), MVP de la octava jornada liguera (una antes lo había sido Ngom).

Partido muy complicado. Para los unos y para los otros. Cada cual con sus armas, mayormente ofensivas los de Carles Marco y principalmente defensivas los de Sergio García. Hay mucho en juego, especialmente para el líder de Primera FEB, que juega sin red desde la segunda derrota contra el Obradoiro.