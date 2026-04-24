Sergio García: "El partido contra el Leyma Coruña es un reto mayúsculo"

Sergio García, durante un partido del Gipuzkoa E.D.V.

Sergio García, técnico del Gipuzkoa, declaró en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 32 que la visita al Leyma Básquet Coruña, el que su equipo durante tres temporadas, "es un reto mayúsculo", en el que considera "tenemos que hacer muchas, muchas cosas bien" para poder sorprender al líder.

"Continuamos con esta semana exigente, de dos partidos seguidos fuera de casa", recordó el preparador del conjunto donostiarra, que este miércoles venció por 63-73 al Palma Bàsquet.

García no escatimó elogios al rival de este domingo (12.30 horas) en el Coliseum. "Creo que el Leyma está haciendo una temporada extraordinaria. A nivel de resultados pocas temporadas ha habido con equipos con un balance como el que están haciendo ellos; prácticamente todo el año como líderes y están en una pelea, desde fuera muy vistosa, con el Obradoiro por acabar como líderes y conseguir el ascenso, lo que habla muy bien de lo que están haciendo esta temporada".

Por lo tanto, el entrenador del Gipuzkoa califica este compromiso de "muy exigente para nosotros; fuera de casa y, repito, contra un equipo de un nivel extraordinario, pero seguimos con la misma mentalidad y la misma idea; queremos seguir sumando victorias para intentar hacer la mejor liga regular posible. Este partido es un reto mayúsculo, pero creo que tenemos baloncesto y capacidad, ya lo hemos demostrado en otroas campos, para poder pelear por la victoria".

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Un camino hacia el éxito que, según su criterio, pasa por "hacer muchas, muchas cosas bien. Tenemos que estar a un nivel defensivo muy alto, pues son, junto con el Obra, los equipos más anotadores de la competición. Tenemos que estar al nivel de los últimos partidos en el rebote; ellos tienen un nivel atlético muy importante y tenemos que ser capaces de estar en esa pelea por el rebote. Y luego tenemos que tener un mínimo de acierto para poder abrir el campo, generar espacios y poder jugar más cómodos. Si somos capaces o tenemos la fortuna de poder hacer todas esas cosas bien, podremos pelear por la victoria".

"Todavía está por ver", comentó el ex del Básquet Coruña (2019-2022) respecto al estado de su plantilla. "Estamos como en la previa del partido en Mallorca, con algún jugador tocado, pero en principio estarán todos disponibles", concluyó Sergio García.