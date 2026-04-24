Carles Marco: "A nivel mental estamos un poco saturados, pero bien"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Cartagena Carlota Blanco

Carles Marco destacó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12.30 horas) en el Coliseum contra el Gipuzkoa la consistencia del conjunto donostiarra, del cual considera que es el equipo que más ha mejorado desde que se enfrentaron en la primera vuelta.

Respecto al estado de la plantilla, el badalonés indicó que "está bien; hemos entrenado hoy, nos falta entrenar mañana. Intentando recuperarnos de los esfuerzos; hay gente cansada, pero mentalmente muy puestos y esperamos que mañana estemos mejor y el domingo estemos todos al 100%".

Unos esfuerzos que se notan en las piernas de los jugadores del líder; varios de ellos lucieron medias compresivas en el partido del miércoles contra el Menorca. "Es verdad que somos un equipo que juega y entrena a un alto ritmo, y llevamos muchos meses. A veces se hacen largas las semanas porque entre un partido y otro hay muchos entrenamientos. Creo que ha sido lo que ha sido el año, con el nivel físico arriba y abajo; a nivel mental estamos un poco saturados, pero bien. Esperamos estar en disposición de hacer un buen partido, porque tendremos que hacer un buen partido si queremos ganar el domingo".

En el Coliseum chocarán el segundo más anotador de la competición, el anfitrión, y el que menos puntos encaja, el visitante. "No nos ha sorprendido, pero posiblemente sí que es el equipo con más diferencia entre el partido de ida y el de vuelta, porque el primero fue en la jornada uno. Creo que Sergio [García] ha hecho un trabajo excepcional, porque seguramente es el equipo con más mejora desde que jugamos contra ellos. Un equipo físico, consistente defensivamente, que guarda muy bien su aro con el rebote, que tiene muchos puntos fuertes. Y además ha cambiado a un jugador que era muy bueno [Lance Terry] y ha traído a [Jalen] Tate, que también es un jugador que les da mucho. Se los ve con mucha química y están muy bien en los dos lados de la pista. Vamos a tener que hacer un muy buen partido, y esperamos que la gente también nos ayude, para ganar".

El Básquet Coruña es el equipo que más rebotea de la liga, seguido precisamente de su penúltimo rival de la fase regular. "Para nosotros el rebote siempre es clave, porque el defensivo nos da el poder de jugar con un alto ritmo, y a ellos el rebote defensivo les da el que no haya segundas opciones. Lo guardan muy bien porque tienen gente muy grande. Tenemos que hacer muy bien las cosas para no darles segundas opciones; vamos a intentar dificultar su ataque para que no nos hagan puntos fáciles, y eso conlleva el guardar muy bien nuestro rebote defensivo para poder correr".

Al líder le ha costado atacar contra defensas zonales en los últimos encuentros. "Es cierto que en las dos últimas jornadas hemos jugado contra equipos que han jugado zonas. La atacamos mucho peor el día de Fuenlabrada, seguramente por precipitación y por no mantener los espacios. Revisando el partido de Menorca, creo que estuvimos muy bien contra su zona; aunque es cierto que nos pararon en algún momento, tuvimos una buena eficacia. Y además nos hicieron zona durante muchos minutos. La identidad, la manera de jugar del GBC es con menos zonas; son un equipo muy bueno defensivamente en otras facetas. Pueden hacer zona, pero no sé si nos la van a hacer tantos minutos como los anteriores. Pero, como cada semana, intentamos preparar el partido y darles a nuestros jugadores herramientas para ayudarles con lo que nos encontremos. Y sabemos que tenemos que jugar contra esto, que jugar contra lo otro... Ahora falta ejecutarlo lo mejor posible".

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A la pregunta de si había experimentado alguna vez el hecho de jugar dos veces contra un equipo con tantísima separación en el tiempo, Marco dijo que "en estos últimos tres años en la Euroliga, que la primera y la segunda vuelta no son regulares, ha pasado, pero más jugar en la jornada 17 contra un equipo y volver a jugar contra él en la 20. Nunca con tanta diferencia como con Gipuzkoa. Es como plantear un partido nuevo, porque nosotros somos diferentes y ellos son diferentes. Y además está su mejora táctica, de equipo y de cohesión".

Leyma y GBC poseen dos de los juegos interiores más completos de Primera FEB. Por calidad y volumen, podría decirse que los más poderosos. "Yo aquí también añado a Obradoiro. Ellos tienen a Ngom, que en la jornada era uno y ahora es otro. Nicolau está muy bien, Korsantia puede jugar al '4' y al '5', también tienen a Manex [Ansorregi]. Tienen batería y físico, y además los usan muy bien. Buscan situaciones interiores, buscan 'roll', y castigar debajo del aro", concluyó Carles Marco.