El Básquet Coruña roza un triplete inaudito

Caio Pacheco ejecuta uno de los 31 triples que el Leyma lanzó contra el Zamora Quintana

31-31-28 no es un prefijo. Ni las medidas de una top model en miniatura. Es la peculiar carta de tiro del Leyma Básquet Coruña en la victoria de este miércoles (81-72) en el Coliseum contra el Menorca, el primer partido de los 32 oficiales (entre liga y Copa de España) disputados este curso en que los pupilos de Carles Marco lanzaron las mismas veces de tres puntos que de dos.

La curiosidad no termina ahí. El nuevamente líder de Primera FEB hizo las mismas dianas, una docena, en ambos tipos de lanzamiento. El porcentaje desde detrás del arco es más que notable, todo lo contrario de que desde menos de 6,75 metros, un 39% impropio del segundo equipo de la competición que mejor lanza de dos, ahora con 53,6% de acierto.

Además, a los naranjas solamente les faltaron tres libres intentados para registrar un triple 31. En el baloncesto moderno no es infrecuente, ni mucho menos, acabar un encuentro con más intentos desde la larga distancia que desde la media y la corta. De hecho, el Básquet Coruña ya lo ha hecho media docena de veces esta campaña. Sin una pauta demasiado clara.

La primera ocasión fue en la sexta jornada, cuando los naranjas firmaron un 32-38, con catorce aciertos desde lejos y 21 desde dentro del arco, en un partido ganado con mucha holgura (101-75) al Fuenlabrada.

También vencieron sin apuros los de Carles Marco dos semanas después al Melilla (101-89), en un duelo con un 19 de 31 en tiros de dos y un 14 de 34 en triples. En el siguiente compromiso, tras la jornada de descanso de la primera vuelta, el Leyma volvió a tirar más de tres (31) que de dos (29) en el sufrido triunfo contra el Palencia (82-75).

La pauta, pequeñita, es que el líder liguero ha repetido en la segunda vuelta contra dos rivales. En la derrota en Palencia (99-87), la cuenta fue de 28 lanzamientos de dos y 32 de tres. Mayor fue la diferencia (32-39) en otro tropiezo, por la mínima (75-74), en el Fernando Martín de Fuenlabrada, donde el Leyma registró su cifra más baja, doce, de libres intentados.

El otro encuentro con más triples que tiros de medio-corto rango fue el derbi en el Coliseum con el Obradoiro (84-92), con 25 de dos (catorce dianas) y 33 desde el arco (once pasaron por el aro).

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El partido con menor diferencia entre intentos, quitando el empate de este miércoles, se dio en la visita del Estudiantes al multiusos de Ponte da Pedra, donde el equipo colegial cedió por 105-82 (llegó a estar 37 puntos abajo) ante un rival que firmó un 17 de 38 en tiros de dos y un –escandaloso– 20 de 35 en triples.

Por el contrario, el Leyma acumula ya cinco márgenes de más de dos decenas, cuatro de ellos en liga. En una, los lanzamientos dos doblaron a los triples; en otra, el desequilibrio fue un pelín más allá. El primer caso data del derbi en casa contra el Ourense: 42 tiros de dos y 21 de tres. El segundo, de la visita liguera al Tizona: 45-22.

Cartas de tiro gemelas

Y aquí entra en juego otra curiosidad. En dos de los tres enfrentamientos ante el equipo burgalés, el herculino lanzó 45 veces de dos y 23 desde los 6,75 metros. En el duelo de la primera vuelta, en la jornada cinco, los naranjas ganaron por 82-97 con 23 dianas de dos y ocho de tres. En del octavos de Copa, en el Coliseum, los de Marco pasaron por el aro 26 intentos cercanos y solo cinco lejanos. Y el marcador final fue muy similar: 83-95. En el choque liguero en pista coruñesa (105-84), la cuenta fue de +16 (43-27).

El mayor diferencial lo registró el líder en el triunfo en casa frente al Zamora (81-76) con 56 lanzamientos de dos (25 dentro) y 26 de tres (20 fuera). Dos menos de margen hubo en la clara victoria (72-105) en el Javier Imbroda de Melilla, donde los naranjas tiraron 52 veces de dos (33 dianas) y 24 triples (9 dentro). Completa el podio el +26 (43-17) en otro contundente éxito a domicilio, el 65-85 contra el Palmer, con 22 y diez aciertos respectivamente. Este partido se disputó solo cuatro después de recibir al Zamora.

El podio de intentos desde la larga distancia lo integran la visita a Fuenlabrada (39), los duelos en el Coliseum contra el Oviedo (37) y el Estudiantes (35). En lado diametralmente opuesto se sitúan los tres encuentros con menos de 30 lanzamientos de doble valor: frente al Obradoiro (25), y los dos contra el Palencia (28 a domicilio y 29 en casa).

En las tres últimas jornadas los intentos de medio-corto rango menguaron de manera más que notable: una media de 29,3, algo más de diez por debajo del promedio de la temporada. Un dato en el que tienen mucho que ver las defensas zonales con que los rivales están intentando minimizar la producción naranja.