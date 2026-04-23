El Básquet Coruña regresa a su zona

Joe Cremo lanza a canasta ante la defensa de Galette Quintana

El Básquet Coruña consiguió regresar a la senda del triunfo este miércoles contra el Bàsquet Menorca, a quien se impuso por 81-72. El Leyma trabajó y sudó, pero esta vez sí fue capaz de sacar adelante un partido que se presentó complicado desde el minuto cero de juego.

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Emulando a Iñaki Martín y Fuenlabrada el pasado sábado, Javi Zamora planteó con Menorca una serie de defensas mixtas que plantearon muchas dificultades en la primera mitad al ataque naranja. Alternancias entre individual y zona, presiones a toda pista y diferentes maneras de enfrentarse a los bloqueos directos del Básquet Coruña. En un inicio, los de Carles Marco parecían volver a atascarse en ataque igual que lo hicieron en el Fernando Martín. El juego ofensivo no fluía, no conseguían correr y abusaban del lanzamiento de triples. De hecho, mediado el segundo cuarto, el balance era de quince triples intentados por tan solo nueve tiros de dos puntos.

Fue más o menos a esa altura de partido cuando Carles Marco decidió introducir una variante táctica (parcialmente obligada) y pasar a jugar con tres pequeños en casi todo momento sobre la pista. Esto implicaba, además, contar siempre con dos o hasta tres manejadores de manera simultánea, lo que dotó de una mayor fluidez y dirección al juego del Leyma. Así lo demuestran los datos de asistencias: 8 para Dídac Cuevas, 4 para Paul Jorgensen y otras 4 para Caio Pacheco.

“Es un sistema que tenemos desde principio de temporada. Por cómo hemos leído el partido hemos puesto a Jacobo al 4 y las faltas de Jou le han hecho jugar menos. Hemos decidido poner a 3 pequeños y hemos castigado esa zona 2-3 por el medio con jugadores como Cremo”, afirmó sobre esta variante Carles Marco en rueda de prensa. La salida del tercer cuarto supuso un incremento notable en la intensidad defensiva del Básquet Coruña. Esto, como viene siendo habitual esta temporada, conllevó que el equipo pudo empezar a correr, lanzado por sus locos bajitos.

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En el último cuarto, Javi Zamora volvió a modificar la defensa, pasando a una zona 2-3 de manera casi permanente. El Básquet Coruña pareció sentirse incómodo en algún momento, pero consiguió encontrar la gallina de los huevos de oro con un bloqueo directo frontal entre Dídac Cuevas y Joe Cremo que terminaba con el estadounidense solo en el medio de la zona, justo entre las dos líneas de la defensa balear, para lanzar una bombita marca de la casa directa a la red rival.

“En la segunda parte, esa entrada de tres minutos que nos han castigado con contras, subiendo el nivel físico, nos ha hecho plantear una defensa más conservadora también por problemas de faltas. Al tener esos problemas hemos intentado resguardarnos un poquito más para tener más chance en el rebote e intentar hacer ajustes para correr. Creo que en cierto modo lo conseguimos porque ha sido la fase en que más hemos estado presentes en el rebote defensivo y eso nos ha permitido correr. La idea ha sido que no estuviesen cómodos, que no cogiesen ritmo y parar un poquito ese flujo ofensivo de cuando el Leyma entra en ebullición”, afirmó al respecto de los distintos tipos de defensa el entrenador de Menorca, Javi Zamora.