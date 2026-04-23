El 1x1 del Leyma Coruña contra el Menorca
Caio Pacheco, Dídac Cuevas y Joe Cremo tiraron del carro naranja en un partido complicado de principio a fin
8 DÍDAC CUEVAS
Partido completísimo del barcelonés, que lanzó menos (2 de 3 en tiros de campo), dirigió mucho y bien (8 asistencias) y pudo en defensa con un coloso como Zurbriggen.
7 PAUL JORGENSEN
Pasó apuros atrás, pero en ataque funcionó bien, sobre todo anotando en momentos oportunos. Además, bajó 4 rebotes y facilitó 4 canastas a los compañeros.
5 GUILLEM JOU
Limitado por los problemas de faltas, el de Llagostera vio reducidos sus minutos en cancha. En los trece con que contó aportó un poquito de todo.
8 CAIO PACHECO
Valiente y decidido, entendió cómo y cuándo tenía que atacar a su par. Acabó como máximo anotador del conjunto naranja y repartió 4 pases de canasta.
- DANILO BRNOVIC
Otra presencia testimonial del montenegrino, que no sumó nada positivo en los 184 segundos que pisó el rectángulo de juego.
7 ILIMANE DIOP
No estuvo especialmente acertado en el tiro (2 de 5), pero fue el principal ‘beneficiado’ de los estacazos del Menorca: desde los 4,60 metros anotó 10 de sus 14 puntos, que aderezó con 7 capturas y 2 taponazos.
- MACACHI BRAZ
Ochenta y cinco segundos estuvo en juego el angoleño, tiempo en el que erró el único lanzamiento que ejecutó.
7 JOE CREMO
El neoyorquino sigue navegando a velocidad de crucero. Haciendo de todo y sin precipitarse a causa de la ansiedad por anotar. Ayudó en el rebote (4) y en defensa logró sujetar al final a Littleson.
6 MUS BARRO
Los centímetros de Arteaga le impidieron maniobrar en ataque (1 de 2 en tiros de campo), pero fue un titán reboteador (9), colocó 1 tapón y atrás le devolvió la moneda a su par.
6 STRAHINJA MICOVIC
Lanzó más de lo habitual, con un acierto lejano en la primera mitad y otro –este más importante– en el último cuarto. En defensa le faltó algo de dureza.
5 ABDOU THIAM
Menos protagonismo de lo habitual: solo once minutos en pista, tiempo en el que anotó 3 tantos y bajó 3 rechaces.
7 JACOBO DÍAZ
El madrileño seleccionó muy bien su lanzamientos (4 de 6), supo atacar a su defensor en el poste bajo y además capturó 3 rebotes y dio 1 pase de canasta.