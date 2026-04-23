Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Básquet Coruña

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Menorca

Caio Pacheco, Dídac Cuevas y Joe Cremo tiraron del carro naranja en un partido complicado de principio a fin

Chaly Novo
23/04/2026 00:18
Acción de Caio Pacheco durante el partido contra el Menorca
Quintana
8 DÍDAC CUEVAS 

Partido completísimo del barcelonés, que lanzó menos (2 de 3 en tiros de campo), dirigió mucho y bien (8 asistencias) y pudo en defensa con un coloso como Zurbriggen. 

7 PAUL JORGENSEN 

Pasó apuros atrás, pero en ataque funcionó bien, sobre todo anotando en momentos oportunos. Además, bajó 4 rebotes y facilitó 4 canastas a los compañeros. 

5 GUILLEM JOU 

Limitado por los problemas de faltas, el de Llagostera vio reducidos sus minutos en cancha. En los trece con que contó aportó un poquito de todo. 

8 CAIO PACHECO 

Valiente y decidido, entendió cómo y cuándo tenía que atacar a su par. Acabó como máximo anotador del conjunto naranja y repartió 4 pases de canasta. 

- DANILO BRNOVIC 

Otra presencia testimonial del montenegrino, que no sumó nada positivo en los 184 segundos que pisó el rectángulo de juego.

 7 ILIMANE DIOP 

No estuvo especialmente acertado en el tiro (2 de 5), pero fue el principal ‘beneficiado’ de los estacazos del Menorca: desde los 4,60 metros anotó 10 de sus 14 puntos, que aderezó con 7 capturas y 2 taponazos. 

- MACACHI BRAZ 

Ochenta y cinco segundos estuvo en juego el angoleño, tiempo en el que erró el único lanzamiento que ejecutó. 

7 JOE CREMO 

El neoyorquino sigue navegando a velocidad de crucero. Haciendo de todo y sin precipitarse a causa de la ansiedad por anotar. Ayudó en el rebote (4) y en defensa logró sujetar al final a Littleson. 

6 MUS BARRO 

Los centímetros de Arteaga le impidieron maniobrar en ataque (1 de 2 en tiros de campo), pero fue un titán reboteador (9), colocó 1 tapón y atrás le devolvió la moneda a su par. 

6 STRAHINJA MICOVIC 

Lanzó más de lo habitual, con un acierto lejano en la primera mitad y otro –este más importante– en el último cuarto. En defensa le faltó algo de dureza. 

5 ABDOU THIAM 

Menos protagonismo de lo habitual: solo once minutos en pista, tiempo en el que anotó 3 tantos y bajó 3 rechaces. 

7 JACOBO DÍAZ 

El madrileño seleccionó muy bien su lanzamientos (4 de 6), supo atacar a su defensor en el poste bajo y además capturó 3 rebotes y dio 1 pase de canasta.

Te puede interesar

Joe Cremo lanza a canasta ante la defensa de Galette

El Básquet Coruña regresa a su zona
Raúl Ameneiro
Acción de Caio Pacheco durante el partido contra el Menorca

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Menorca
Chaly Novo
Carles Marco durante el Básquet Coruña-Menorca

Carles Marco: "Si no estás concentrado los 40 minutos, no puedes ganar los partidos que hemos ganado"
Raúl Ameneiro
Paul Jorgensen entra a canasta en el partido contra el Menorca

El trabajo devuelve el liderato al Leyma Coruña (81-72)
Chaly Novo