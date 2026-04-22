Previa | El Tizonazo reaviva las ilusiones del Leyma

Dídac Cuevas, en el partido de Copa disputado en la cancha del Menorca Manolo Barro

El Leyma Básquet Coruña encara hoy (20.45 horas) un duelo ante el Menorca con la obligación de sumar la victoria para seguir aspirando al ascenso directo y más tras la inesperada derrota del Obradoiro anoche en Burgos en su partido ante el Tizona (99-96 tras prórroga y después de que los de Epi empezasen diez puntos arriba el último cuarto). Se vuelve a la situación anterior a la derrota naranja en Fuenlabrada. Los santiagueses siguen dependiendo de sí mismos para ser campeones, pero ya no tienen margen de error. Inevitable pensar en el y sí...

Sea como fuere, agua pasada no mueve molino para el Leyma. Los de Carles Marco necesitan limpiar las cabezas. Lo de recuperar el nivel estelar exhibido en la primera mitad -y un poco más- de la fase regular se antoja, visto lo visto, más complicado. Al menos en este momento. Otra cosa es lograrlo de cara a unos playoffs que parecen inevitables.

Pero hasta que arranque la postemporada al conjunto naranja le quedan tres partidos por disputar. Tres partidos que debe sacar adelante, más por una cuestión de salud emocional que por la posible influencia en la clasificación. Una victoria propia más elimina al Palencia como rival para la segunda plaza. Un subcampeonato regular únicamente virtual, ya que, a efectos de playoffs el segundo de la tabla final será el Estudiantes gracias a la conquista de la Copa de España. El equipo morado, que supera en el averaje particular al naranja, tiene cuatro triunfos menos que los naranjas y cuatro encuentros en su horizonte regular.

Ese triunfo que convertiría al Básquet Coruña en segundo cabeza de serie en los cuartos de final de la fase de ascenso a la ACB tiene que llegar lo antes posible, con objeto de evitar sustos innecesarios a la par que desagradables y que minarían un poco más la moral del equipo.

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Su rival en esta trigésimo primera jornada está inmerso en otra batalla, la de asegurar un hueco en los playoffs. El Menorca llega al multiusos de Ponte da Pedra ubicado en la novena posición, con las misma victorias, quince, que el octavo clasificado, el Lucentum Alicante, y un partido menos disputado. El séptimo, Fuenlabrada, está a dos éxitos de distancia.

Por debajo, la amenaza es bastante débil. El Zamora cuenta con dos victorias menos y pierde el averaje con el conjunto entrenado por Javi Zamora. Los siguientes en la lista, el Cantabria y el Ourense, están a cuatro triunfos y prácticamente eliminados de la opción de alcanzar la codiciada novena plaza.

Viene el Menorca de plantar cara hasta el final al Palencia, que se llevó de Bintaufa el triunfo por 67-72 tras dejar a cero a los locales en los dos últimos minutos. Una derrota, dentro de la normalidad, compensada por el éxito, en otro partido muy reñido, en la pista del Cartagena (79-83), una semana antes.

Pareja de ases

En tierras murcianas tiró del carro balear su pareja de ases, la formada por el base Fer Zurbriggen y el escolta Spencer Littleson. El argentino promedía 12,9 puntos, 5,0 rebotes, 4,7 asistencias y 20,3 créditos de valoración, cifra esta la segunda más alta de la competición, menos de tres décimas inferior a la del líder del ranking, Kevin Larsen (Lucentum Alicante).

Por su parte, el estadounidense figura como segundo máximo anotador liguero, con 16,8 tantos por encuentro (una décima menos que el omnipresente Larsen). Añade 2,0 rechaces y 2,4 pases de canasta. Y ha pasado por el aro el 36,9% de los triples que ha lanzado (58 de 107).

Jaume Lobo (9,3 puntos) y Edgar Vicedo (8,2) completan el póker de referencia en ataque de un Menorca que antes del inicio del curso estaba en boca de todos como equipo revelación, condición que le ha robado el Oviedo, aunque jugar playoffs era su objetivo principal.

Para estar más arriba le ha faltado, tal vez, un juego interior más sólido. Emmanuel Wembi (6,3 puntos y 3,3 rebotes) y el veterano Víctor Arteaga (5,1 y 2,7), que regresó al equipo en agosto después de una aventura en la liga venezolana, se están quedado algo cortos, y el joven austriaco Fynn Schott (2,4 y 3,2) está bastante verde.

Además, el rendimiento del base Jalen Cone, máximo anotador del Menorca la pasada temporada, con 16,4 tantos de media, ha caído en picado: 6,8 puntos. La alargada sombra de Zurbriggen.

A nivel estadístico gana en casi todas las facetas, lógicamente, el plantel gobernado por Carles Marco. Pero es inferior en una que a día de hoy es de gran relevancia, los puntos encajados. Los de Zamora permiten casi dos menos. Y las dificultades para anotar con fluidez del Leyma quedaron patentes en los dos últimos encuentros, donde el equipo naranja se vio obligado a intentar más triples de los recomendados.

Precedentes que conducen a pensar que este miércoles puede tener más peso el tema mental que el físico y/o el estratégico. Al menos para un Leyma que necesita, como mínimo, acercarse sino a su mejor versión, o cuando menos a una mejor que la ofrecida en varios de los partidos disputados en los dos últimos meses.

O a la que en la lejana tercera jornada de la primera vuelta ganó en Bintaufa por 80-102. Algo más complicado resultó, también en suelo balear, lograr el triunfo en los dieciseisavos de final de la Copa de España (68-77), un duelo donde Dídac Cuevas registró 21 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 36 créditos, la valoración más alta del equipo en todo el curso.

Leyma Básquet Coruña-Menorca

Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro –posible cinco inicial– Dídac Cuevas, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimame Diop, Joe Cremo, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Menorca: Jalen Cone, Spencer Littleson, Adams Sola, Egdar Vicedo, Víctor Arteaga –posible cinco inicial– Nico Galette, Fynn Schott, Fer Zurbriggen, Jaume Lobo, Pol Molins, Emmanuel Wembi, Tobias Rotegard.

Árbitros: Carlos García León, Fernando Ibáñez, Miquel Remisa.

Cancha: Coliseum.

Hora: 20.45 (LaLiga+)