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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña

En directo: Leyma Básquet Coruña-Menorca

Los naranjas se reencuentran con su público tras sufrir dos derrotas consecutivas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/04/2026 20:12
Barro lanza a canasta defendido por Arteaga
Barro lanza a canasta defendido por Arteaga
Quintana
Básquet Coruña
72-64
Bàsquet Menorca

72-64

Anota Galette desde el tiro libre. Tiempo muerto de Carles Marco

72-63

Dos de Diop en un palmeo

70-63

Anota Lobo desde el tiro libre

70-61

Anota Pacheco desde el tiro libre

68-61

En bonus los dos equipos a falta de 5 minutos

68-61

Suma Diop desde el 4,60

66-61

Dos para Cremo, dividió bien la zona ahora el Leyma

64-61

Dos más para Littleson

64-59

Canasta de Vicedo en rebote ofensivo

64-57

Ahora es Pacheco quien anota desde la línea de personal

63-57

Triiiiiple de Micovic desde la esquina

60-57

Anota Zurbriggen desde el tiro libre. De nuevo cuestionable la falta pitada (bastante tarde además)

60-56

Suma Galette desde la línea tras una falta más que dudosa de Micovic

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

3Q

Final

Final del tercer cuarto en el Coliseum con un mate a la contra de Galette que deja el marcador en 60-54. Muy cabreado el público y varios jugadores naranjas con el arbitraje de este período

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60-52

Se acerca Menorca desde el tiro libre

60-47

Triiiiple de Jorgensen tras rebote ofensivo

57-47

Trabajó bien el Leyma durante 23,5 segundos, pero anotó Arteaga sobre la bocina

57-45

Triplazo de Jaume Lobo

57-42

Suma Ily desde el tiro libre

55-42

Pase espectacular de Cuevas para la canasta de Jacobo a la contra

53-42

Dos más para Caio

51-42

Canasta de Zurbriggen

51-40

Triiiiiiiple de Caio Pacheco. Subió el Leyma dos puntos en defensa y está pudiendo correr. Segundo tiempo muerto de Menorca en menos de cinco minutos

48-40

Canasta de Diop que debería haber tenido adicional...

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46-40

Dos más para Caio

44-40

Lo devuelve Littleson

44-37

Triiiiple de Jorgensen

41-37

Canastón de Zurbriggen para estrenar su cuenta particular

41-35

Triiiiple de Guillem Jou. Lo para Javi Zamora porque no le ha gustado nada la salida de vestuarios de su equipo

38-35

Suma Barro desde la línea de personal

Asistencia

3.742 personas hoy en el Coliseum, la peor entrada de la temporada

3Q

Inicio

A pista el Básquet Coruña con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

2Q

Final

Descanso en el Coliseum. Reacciona a tiempo el Leyma para irse al vestuario con ventaja 37-35

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37-35

Suma desde el 4,60 Cremo

36-35

Triiiiiiplazo de Cuevas, que rompió a Zurbriggen con el stepback. Lo para Javi Zamora al verse de nuevo por debajo

33-35

Buena canasta de Jacobo al poste

31-35

Canasta de Cuevas, buena penetración

29-35

Sigue castigando Menorca. Lo para Carles Marco. El Leyma no está carburando en ataque, una vez más tirando más de 3 que de 2

28-33

Triplazo de Littleson en la cara de Diop. 16 puntos lleva

28-30

Dos más para Littleson

28-28

Triiiiiple de Micovic, le estaba costando al serbio

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25-28

Mate de Schott, muy fácil

25-26

Triiiiple de Pacheco

22-24

Triple liberado de Littleson, rotó mal el Leyma en defensa

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Coliseum. Se repone el Leyma de la lluvia de triples de Menorca para acabar el primer período con ventaja en el marcador 22-21

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22-20

Suma Cremo desde el 4,60

20-18

A tabla también valen! Triiiiple de Cremo para devolver la ventaja local

17-18

Suma desde el tiro libre Abdou. Dos minutos para acabar el primer cuarto

16-18

Anota de media distancia Thiam

14-18

Triiiple de Jacobo. Movió muy bien la bola el Leyma hasta encontrar al jugador madrileño liberado en la esquina

11-18

Anota otro triple Jaume Lobo y lo para Carles Marco. Está en zona Menorca, defensa que se le atascó al Leyma el sábado en Fuenlabrada.

11-15

Y oootro más para Menorca, de nuevo Galette

11-12

Otro triple visitante, ahora de Galette, pero responde Jorgensen con otro

8-9

Triple de Cone, muy acertado Menorca desde el 6,75 en este inicio de partido

8-6

Acción de muchos quilates de Pacheco, robo por abrasión en defensa y asistencia para el triple de Jacobo desde la esquina

5-6

Anota uno Diop desde el 4,60

4-6

Y segunda...

4-3

Primera bomba de Littleson

4-0

Suma Mus Barro desde la línea de personal

2-0

Canastón de Pacheco, que engañó a la defensa de Menorca con una gran finta de pase

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1Q

Inicio

Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión será para el Menorca

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales! El Leyma saldrá con Cuevas, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Menorca con Cone, Littleson, Rotegard, Vicedo y Arteaga

Previa

Fuenlabrada

Revive la derrota en Fuenlabrada con nuestra crónica

Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña
Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña
Alba Pacheco
Previa

Declaraciones

Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro

Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca
Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca
Germán Barreiros
Previa

MVP

Esta semana se entregó el premio al mejor jugador del equipo durante el mes de marzo, que recibió Joe Cremo

Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo
Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo
Germán Barreiros
Previa

Rivales

La derrota del Obradoiro ayer contra Tizona en Burgos devuelve la ilusión a la afición naranja, que sigue soñando con el ascenso directo

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 31 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Bàsquet Menorca

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