En directo: Leyma Básquet Coruña-Menorca
Los naranjas se reencuentran con su público tras sufrir dos derrotas consecutivas
72-64
Anota Galette desde el tiro libre. Tiempo muerto de Carles Marco
72-63
Dos de Diop en un palmeo
70-63
Anota Lobo desde el tiro libre
70-61
Anota Pacheco desde el tiro libre
68-61
En bonus los dos equipos a falta de 5 minutos
68-61
Suma Diop desde el 4,60
66-61
Dos para Cremo, dividió bien la zona ahora el Leyma
64-61
Dos más para Littleson
64-59
Canasta de Vicedo en rebote ofensivo
64-57
Ahora es Pacheco quien anota desde la línea de personal
63-57
Triiiiiple de Micovic desde la esquina
60-57
Anota Zurbriggen desde el tiro libre. De nuevo cuestionable la falta pitada (bastante tarde además)
60-56
Suma Galette desde la línea tras una falta más que dudosa de Micovic
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del tercer cuarto en el Coliseum con un mate a la contra de Galette que deja el marcador en 60-54. Muy cabreado el público y varios jugadores naranjas con el arbitraje de este período
60-52
Se acerca Menorca desde el tiro libre
60-47
Triiiiple de Jorgensen tras rebote ofensivo
57-47
Trabajó bien el Leyma durante 23,5 segundos, pero anotó Arteaga sobre la bocina
57-45
Triplazo de Jaume Lobo
57-42
Suma Ily desde el tiro libre
55-42
Pase espectacular de Cuevas para la canasta de Jacobo a la contra
53-42
Dos más para Caio
51-42
Canasta de Zurbriggen
51-40
Triiiiiiiple de Caio Pacheco. Subió el Leyma dos puntos en defensa y está pudiendo correr. Segundo tiempo muerto de Menorca en menos de cinco minutos
48-40
Canasta de Diop que debería haber tenido adicional...
46-40
Dos más para Caio
44-40
Lo devuelve Littleson
44-37
Triiiiple de Jorgensen
41-37
Canastón de Zurbriggen para estrenar su cuenta particular
41-35
Triiiiple de Guillem Jou. Lo para Javi Zamora porque no le ha gustado nada la salida de vestuarios de su equipo
38-35
Suma Barro desde la línea de personal
Asistencia
3.742 personas hoy en el Coliseum, la peor entrada de la temporada
Inicio
A pista el Básquet Coruña con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Descanso en el Coliseum. Reacciona a tiempo el Leyma para irse al vestuario con ventaja 37-35
37-35
Suma desde el 4,60 Cremo
36-35
Triiiiiiplazo de Cuevas, que rompió a Zurbriggen con el stepback. Lo para Javi Zamora al verse de nuevo por debajo
33-35
Buena canasta de Jacobo al poste
31-35
Canasta de Cuevas, buena penetración
29-35
Sigue castigando Menorca. Lo para Carles Marco. El Leyma no está carburando en ataque, una vez más tirando más de 3 que de 2
28-33
Triplazo de Littleson en la cara de Diop. 16 puntos lleva
28-30
Dos más para Littleson
28-28
Triiiiiple de Micovic, le estaba costando al serbio
25-28
Mate de Schott, muy fácil
25-26
Triiiiple de Pacheco
22-24
Triple liberado de Littleson, rotó mal el Leyma en defensa
Inicio
A pista el Leyma con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro
Final
Final del primer cuarto en el Coliseum. Se repone el Leyma de la lluvia de triples de Menorca para acabar el primer período con ventaja en el marcador 22-21
22-20
Suma Cremo desde el 4,60
20-18
A tabla también valen! Triiiiple de Cremo para devolver la ventaja local
17-18
Suma desde el tiro libre Abdou. Dos minutos para acabar el primer cuarto
16-18
Anota de media distancia Thiam
14-18
Triiiple de Jacobo. Movió muy bien la bola el Leyma hasta encontrar al jugador madrileño liberado en la esquina
11-18
Anota otro triple Jaume Lobo y lo para Carles Marco. Está en zona Menorca, defensa que se le atascó al Leyma el sábado en Fuenlabrada.
11-15
Y oootro más para Menorca, de nuevo Galette
11-12
Otro triple visitante, ahora de Galette, pero responde Jorgensen con otro
8-9
Triple de Cone, muy acertado Menorca desde el 6,75 en este inicio de partido
8-6
Acción de muchos quilates de Pacheco, robo por abrasión en defensa y asistencia para el triple de Jacobo desde la esquina
5-6
Anota uno Diop desde el 4,60
4-6
Y segunda...
4-3
Primera bomba de Littleson
4-0
Suma Mus Barro desde la línea de personal
2-0
Canastón de Pacheco, que engañó a la defensa de Menorca con una gran finta de pase
Inicio
Empieza el partido en el Coliseum! La primera posesión será para el Menorca
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales! El Leyma saldrá con Cuevas, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Menorca con Cone, Littleson, Rotegard, Vicedo y Arteaga
Fuenlabrada
Revive la derrota en Fuenlabrada con nuestra crónica
Declaraciones
Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del encuentro
MVP
Esta semana se entregó el premio al mejor jugador del equipo durante el mes de marzo, que recibió Joe Cremo
Rivales
La derrota del Obradoiro ayer contra Tizona en Burgos devuelve la ilusión a la afición naranja, que sigue soñando con el ascenso directo
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 31 de Primera FEB entre Básquet Coruña y Bàsquet Menorca