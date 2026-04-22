El trabajo devuelve el liderato al Leyma Coruña (81-72)

Paul Jorgensen entra a canasta en el partido contra el Menorca Quintana

El Leyma Básquet Coruña solventó con algunos apuros (81-72), como viene siendo habitual en las últimas semanas, un compromiso, ante el Menorca, vital en el objetivo por lograr el ascenso directo, opción reavivada por la inesperada derrota del Obradoiro en la cancha del colista, el Tizona Burgos. Dos partidos por delante, uno menos que el equipo santiagués, para seguir soñando con el efecto rebote. De momento, el liderato vuelve a ser naranja.

El inicio no fue un cuarto, sino un concurso de triples. Prendió la mecha Littleson, con dos dianas seguidas, después del 4-0 de salida. La primera, saliendo de bloqueo; la segunda, con doble finta previa. Dos muestras de la enorme capacidad y variedad anotadora del escolta estadounidense, una pesadilla para los de Carles Marco.

Jacobo Díaz abrió la cuenta local desde larga distancia. La primera de una serie combinada de siete triples consecutivos, cerrada por el propio jugador madrileño, justo antes de que Thiam, desde cinco metros, acercarse (18-20) a un equipo naranja (este miércoles de azul) a remolque desde los dos primeros puntos de Littleson.

La del senegalés fue la segunda canasta de dos del anfitrión, que en hasta momento registraba un feo 1 de 5, en contraste con el 2 de 3 desde el arco. Y en contraste con el rival: 0 de 3 en tiros de dos y 6 de 9 en triples. La cuenta al final de los primeros diez minutos fue del mismo número de aciertos lejanos, media docena de ellos de los pupilos de Javi Zamora.

Remontó el vuelo el Básquet Coruña desde la defensa, sobre todo la de Cuevas a un Zurbriggen que le saca la cabeza. El barcelonés no permitió que el fornido base argentino mirase siquiera a la canasta. Un triple afortunado de Cremo, que besó la tabla antes de pasar por el aro y dos libres del propio neoyorquino dieron a los locales su primera ventaja (22-20) desde el 4-0 del arranque.

Con 22-21 arrancó el segundo periodo. De nuevo con Littleson como protagonista. Triple para culminar una excelente jugada colectiva de dentro a fuera y bandeja al contraataque. Marco, que en el primer cuarto había puesto a Jorgensen sobre Cone y a Pacheco contra Littleson, invirtió los emparejamientos en estos primeros minutos.

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El brasileño y Micovic, con sendos dianas desde los 6,75 metros, ayudaron a minimizar el efecto Littleson (28-28). De manera temporal, puesto que el estadounidense encadenó otra serie de cinco puntos sin respuesta, y puso su marcador personal en 16. Sin embargo, fue una canasta de Wembi en el poste bajo la que llevó al técnico del Leyma a parar el partido (29-35).

A la salida del tiempo muerto, penetración exitosa de Cuevas, canasta de Jacobo Díaz posteando a Sola y triple de Cremo. Un 7-0 que trasladó el minuto de pausa al otro banquillo. Y poco más pasó en este cuarto, tan veloz en desarrollo como escaso de acierto en general. Un tiro sin barrera de Cremo cerró el parcial en 15-14 y el partido se fue al descanso con una canasta de margen (37-35).

El Leyma regresó mejor a la pista. Y, al igual que en el primer periodo, comenzó con un parcial de 4-0. Esta vez, Littleson tardó más en aparecer. Lo hizo antes Zurbiggen, exhibiendo poderío físico ante Pacheco para estrenar, en penetración, su casillero de puntos (41-37).

Jorgesen, desde el arco, dio al Básquet Coruña una nueva renta máxima (44-37) que, no obstante, no calmó a la afición naranja, de uñas con los árbitros desde el tramo intermedio del segundo acto. Littleson contestó de la misma manera (5 de 6 a estas alturas de choque) a su compatriota, antes que los de Carles Marco pegaran un segundo puñetazo en la mesa: parcial de 7-0, con bandeja de Pacheco, mate de Diop (los del silbato se fumaron el and one clarísimo) y triple en transición del brasileño (51-40).

Del tiempo muerto obligado volvió el Menorca a pista en una zona 2-3, bien atacada por el Leyma. En principio. Otro parcial, este de 6-0, abrió en el cubo del Coliseum una brecha de decena y media (57-42). En este tramo firmó Cuevas la jugada del partido, una asistencia que se coló como un láser engte varios jugadores visitantes hasta llegar a las manos de Jacobo Díaz bajo el aro.

Enredados en la zona

Sin embargo, el Básquet Coruña acabó enredado en la zona del Menorca, que desde la defensa construyó el parcial de 0-7 con que remató el tercer episodio (60-54). De camino a la banda, García León, Ibáñez y Remisa escucharon un atronadora bronca.

Repetida en los primeros compases del último cuarto, donde empezó golpeando el equipo balear (60-57). Micovic, con un triple desde el rincón derecho, despertó al Leyma de la pesadilla zonal de los minutos precedentes. Aunque Vicedo, tras rebote ofensivo, y Littleson, desde los 4,60 metros, acercaron de nuevo al Menorca (64-61).

El anfitrión, con tres pequeños en pista desde que Javi Zamora instauró la defensa zonal, empezó a leer mejor el panorama. A buscar ventajas en la pintura y en penetración. Y aunque no estuvo muy certero, en parte porque el Menorca optó por los estacazos como barrera, sí sumó a base de tiros libres para reabrir el hueco (70-61).

La defensa a Littleson, ahogado por el esfuerzo y los continuos dos contra uno lanzados, por Carles Marco, completó el trabajo y estabilizó la ventaja del nuevamente líder de Primera FEB en torno a la decena.

No hubo más sustos. Si más bronca. A los colegiados, esta vez por un inexistente falta sobre Wembi con un adicional regalado. En todos los sentidos. Fue el penúltimo enfado de la parroquia local, que despidió a los de silbato con otro pequeño seísmo sonoro, en otro partido sacado adelante con mucho trabajo. No está escrito en ningún sitio que esto fuera fácil. Y si no, que se lo digan al Obradoiro.

Leyma Coruña 81-72 Menorca

Leyma Básquet Coruña (22+15+23+21): Jorgensen (9), Jou (3), Micovic (6), Pacheco (15), Barro (5) –cinco inicial– Cuevas (6), Braz (0), Brnovic (0), Diop (14), Cremo (10), Thiam (3), Jacobo Díaz (10).

Menorca (21+14+19+18): Vicedo (4), Cone (5), Littleson (23), Rotegard (0), Arteaga (3) –cinco inicial– Galette (11), Schott (2), Zurbriggen (7), Lobo (9), Wembi (6), Adams Sola (2).

Árbitros: García León, Ibáñez, Remisa.

Incidencias: Partido de la jornada 31 de Primera FEB disputado en el Coliseum ante 3.742 espectadores.