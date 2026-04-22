Carles Marco: "Si no estás concentrado los 40 minutos, no puedes ganar los partidos que hemos ganado"
El técnico apeló a la resiliencia de su equipo para sacar adelante el partido contra Menorca
Volvió a la senda de la victoria el Básquet Coruña tras las derrotas contra Obradoiro y Fuenlabrada. Sufrió y trabajó, pero consiguió sacar adelante el partido contra Menorca (81-72). Así analizaron el encuentro los entrenadores, Carles Marco y Javi Zamora.
Carles Marco
Análisis. "Felicitar al equipo. Hemos pasado una semana y media complicada. No habíamos estado así en todo el año y es difícil rearmarse. Hemos luchado gracias a la gente. Partido muy difícil. Han empezado con algún fallo nuestro defensivo, pero con mucho acierto. Creo que esa resiliencia hoy sí que la hemos tenido y en los momento peores hemos seguido en la línea de toda la temporada. De no venirnos abajo como en Fuenlabrada. Hemos hecho una buena salida de tercer cuarto con buenas defensas y pudiendo correr. Hemos hecho muy mal porcentaje de dos, pero también es mérito de Menorca. Esa ventaja del inicio del tercer cuarto la hemos mantenido hasta el final. Hemos estado hablando nosotros muy en la línea de jugar las cosas que habíamos planteado y al final ha sido una buena victoria en casa".
Derrota del Obra. "No cambia nada. Podemos hablar mucho de cómo hemos encarado cada semana, pero no. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo entiendo también a los jugadores. Llevábamos 29 jornadas yendo primeros. Te quedan pocas jornadas y ves muchas cosas a tocar y el estado de ánimo no es el mejor. El objetivo es acabar de la mejor manera posible la liga regular. ¿Sabéis lo difícil que es ganar un partido en esta liga? Pues imagina 26".
Enfado con la defensa propia. "Nos cuesta llegar al bonus y en una situación no se ha hecho falta y se ha quedado solo Littleson".
Jugar con tres pequeños. "Es un sistema que tenemos desde principio de temporada. Por cómo hemos leído el partido hemos puesto a Jacobo al 4 y las faltas de Jou le han hecho jugar menos. Hemos decidido poner a 3 pequeños y hemos castigado esa zona 2-3 por el medio con jugadores como Cremo".
Aprender a sufrir. "Mira el equipo de Menorca. A mí me gusta mucho, una plantilla muy compensada y como ellos hay muchos. Para ganar los partidos que hemos ganado, en todos hemos tenido que tener momentos de sufrir. Si no estás concentrados los 40 minutos, no puedes ganar los partidos que hemos ganado. Hoy hemos estado muy serios. Puede que no estemos con buenas sensaciones como otros partidos, pero nos hemos puesto serios atrás y hemos podido aguantar la renta. Estoy contento porque podíamos haber bajado la cabeza como en Fuenlabrada pero no ha sido así".
Aspecto mental. "Ahora mismo como técnico hay muchas partes tácticas, físicas... Pero el llevar un grupo es muy difícil. Hay momento en que me pongo en su piel, con problemas fuera del trabajo, dentro... gestionar todo y que haya alguien que ayude es complicado. Pero también es lo táctico. Son piezas que tenemos que encajar bien para que todo vaya lo mejor posible".
Lo más importante del partido. "Creo que hemos empezado a romper la barrera psicológica y ganando es mucho mejor porque mañana vendremos a entrenar con mucho mejor humor".
Javi Zamora
Análisis. "Felicito al Leyma por la victoria, creo que ha sido un partido en que hemos entrado concentrados, encontrando mucho acierto y bastante serios atrás. Ese primer cuarto se han visto canastas de mucho mérito por parte de ambos equipos. En el segundo el nivel físico ha subido bastante, creo que el flujo de anotación ha caído un poquito. Han predominado más las defensas, costaba más anotar, con situaciones de forzar a jugar los últimos segundos de la posesión y corriendo poco. Primera parte muy intensa, bonita de ver y creo que los dos equipos han merecido ir al descanso con el partido abierto. En la segunda, el nivel físico del Leyma al inicio ha sido brutal y nos ha costado meternos en partido. Nos costaba circular el balón y han puesto el listón altísimo. A partir del minuto 5 hemos intentado plantear alternativas defensivas para cortarles esos primeros segundos y que tuvieran que pensar un poco más. Creo que hemos hecho un esfuerzo brutal porque el equipo no ha bajado los brazos. Los chicos han hecho un gran esfuerzo, pero esa barrera de los 4/6 puntos creo que ha sido muy importante para no poder dar ese arreón final".
La clave. "Creo que en el inicio del tercer cuarto teníamos que haber interpretado mejor ese nivel de contacto. Creo que tendríamos que haber estado algo más duros. Llevaba la iniciativa la defensa y se ha ensuciado mucho. Creo que ha sido clave porque a ellos esa iniciativa defensiva les ha hecho correr en contras que han acabado con mucho acierto. Ahí hemos perdido un poquito esa iniciativa. Luego tuvimos varias acciones para bajar de los 4 puntos de distancia. Si nos hubiésemos puesto a uno, igual hubiéramos creado algo de ansiedad. Creo que nos han faltado dos canastas para creernos que podíamos estar ahí".
Qué les falta. "Creo que somos un club muy joven. Estamos intentando dar pasitos firmes e ir creciendo poco a poco de manera sostenible. Hay muchísima gente detrás. Estamos creciendo en afición. El proyecto va dando pasos adelante y tiene una cara reconocible. Somos ambiciosos y creo que nos falta tiempo. Hay que intentar seguir trabajando con ambición, con mucha ilusión. Este año podríamos hacer el primer playoff de ascenso a ACB de la historia del club. Con la responsabilidad también de intentar vivir un sueño que hace 14 años que no se vive en la isla para devolver el cariño a la afición".
Defensas mixtas. "En la primera parte creo que hemos conseguido más champeando e intentando cambiar la dinámica de defensa de pick&roll. En la segunda parte, ese entry de tres minutos que nos han castigado con contras, subiendo el nivel físico, nos ha hecho plantear una defensa más conservadora también por problemas de faltas. Al tener esos problemas hemos intentado resguardarnos un poquito más para tener más chance en el rebote e intentar hacer ajustes para correr. Creo que en cierto modo lo conseguimos porque ha sido la fase en que más hemos estado presentes en el rebote defensivo y eso nos ha permitido correr. La idea ha sido que no estuvieses cómodos, que no cogiesen ritmo y parar un poquito ese flujo ofensivo de cuando el Leyma entra en ebullición".