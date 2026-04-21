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Básquet Coruña

Tizona Burgos sorprende al Obradoiro en la prórroga (99-96) y mantiene vivas las esperanzas del Básquet Coruña

El conjunto santiagués dejó escapar una ventaja de diez puntos en el último cuarto y cayó en el tiempo extra

Sergio Baltar
21/04/2026 22:34
Jugada del Tizona Burgos-Obradoiro de este martes
Jugada del Tizona Burgos-Obradoiro de este martes
FEB
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El Básquet Coruña saltará este miércoles al Coliseum para medirse a Menorca seguro que con la derrota del pasado sábado en Fuenlabrada todavía rondándole la cabeza. Y así debería ser, más después de que este martes Tizona Burgos sorprendiera al Obradoiro en la prórroga (99-96) después de un brillante último cuarto en el que remontó diez puntos de desventaja para mantener todavía viva la lucha por el ascenso directo.

El equipo naranja y el santiagués marchan de esta forma empatados con cuatro derrotas en todo el campeonato, con el grupo que dirige Epi como líder después de imponerse en los dos duelos directos. El principal hándicap para el Leyma es que solo le quedan dos encuentros por jugar tras el de mañana contra Menorca (Gipuzkoa en casa, antes de acabar el curso en Palma), ya que descansa en la última jornada, mientras que el 'Obra' todavía tiene tres por delante (Estudiantes en casa, Cantabria a domicilio y el cierre en Fontes do Sar contra Gipuzkoa).

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En todo caso, pinchazos como este son los que deben espolear al conjunto coruñés para seguir con el pie en el acelerador hasta el final de la temporada regular y meter la máxima presión posible a su rival en la lucha por el ascenso directo. Una victoria ante Menorca colocaría de nuevo por delante al equipo de Carles Marco y pondría la pelota en el tejado del Obradoiro de cara al fin de semana.

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