Previa | Tizona-Obradoiro, los extremos se tocan en El Plantío

El obradoirista Felipe Dos Anjos lanza a canasta en el duelo ante el Tizona de la primera vuelta FEB

La jornada 31 de la fase regular de Primera FEB arranca este martes con dos encuentros en los que están involucrados equipos gallegos. El principal rival del Básquet Coruña (25-4), el Obradoiro (25-3), y el Ourense (11-17).

El conjunto compostelano, que sigue segundo en la clasificación al haber disputado un partido menos que el plantel gobernado por Carles Marco, visita al nuevo farolillo rojo, un Tizona Burgos que solamente ha ganado uno de sus últimos once encuentros, el de la fecha 27 ante el Alega Cantabria (86-77), y otro más, en la jornada 18 al Palma (80-76), en los catorce que ha jugado desde que empezó 2026.

Trece triunfos encadenan los de Diego Epifanio, el último de ellos, el pasado viernes, atomizando al Ourense (94-57). Por si fuera poco la diferencia en la tabla, en El Plantío también chocan el mejor ataque de la competición (92,1 puntos promedia el Obra) y la peor defensa (89,2 encaja de media el grupo del pobrense Denís Pombar).

Pese a ello, el técnico del equipo santiagués comentó en rueda de prensa que este “es el partido más importante del año”. Una declaración que Epi, que vuelve a su ciudad natal, tiene en su manual de comparecencias ante la prensa.

El COB, con la permanencia amarrada y la novena posición prácticamente fuera de alcance tras encadenar cuatro tropiezos, recibe al prácticamente único aspirante a terminar justo por detrás de los dos equipos coruñeses en liza, el Palencia (21-7), que la pasada semana hizo pagar al próximo rival naranja, el Menorca (15-13), los platos rotos del revolcón sufrido en el Fontes do Sar.

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A tres victorias del segundo verdugo liguero del Leyma marcha el Estudiantes (18-10), que recibe al redivivo Melilla (7-21), que con una racha de tres éxitos encadenados no solo ha salido de la última posición, también de puesto de descenso. La necesidad del Decano y la falta de objetivo del conjunto colegial, que será primer cabeza de serie en los playoffs gracias al título de la Copa de España, podría ser terreno abonado para la sorpresa en el Magariños.

El otro equipo en zona roja, el Palmer (7-21), visita a un Oviedo (16-13) caído de la cuarta plaza a causa de dos derrotas consecutivas. El mismo récord que el conjunto mallorquín luce el tercero por la cola, el Cartagena, que recibe a un Zamora (13-15) a dos triunfos de distancia de la novena plaza y que rezará para que el Menorca caiga en el Coliseum.

El Gipuzkoa (17-11) ocupa la quinta posición, la última que concede ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs de ascenso, juega en la cancha del Palma (9-19). El equipo balear acumula diez jornadas sin ganar y por ello sigue sin estar salvado matemáticamente. No parece que pueda conseguirlo esta jornada, en la que descansa el Lucentum Alicante (15-14).

El séptimo clasificado, el Fuenlabrada (16-13) sumó ante el Leyma una segunda victoria consecutiva que empareja su marca con la del Oviedo. El objetivo es acabar en el top 5. Este miércoles visitan a un Alega Cantabria (11-17) en la misma tesitura que el Ourense: salvado y con opciones remotas de alcanzar la novena plaza.