Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Joe Cremo, jugador Estrella Galicia del Leyma del mes de marzo

"Es en un momento duro, pero estamos motivados y con determinación de volver a donde tenemos que estar", aseguró el escolta estadounidense

María Varela
María Varela
21/04/2026 20:46
Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo
Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Joe Cremo fue elegido como el jugador Estrella Galicia del Leyma Coruña del mes de marzo. "Sienta bien, pero siempre he pensando que en baloncesto un premio individual viene del éxito del equipo. Tengo grandes compañeros y entrenadores este año que me han llevado a tener un gran mes", declaró.

Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca

Carles Marco: "Las dos derrotas nos tocaron en lo anímico, pero no puede ser una excusa"

Más información

El escolta estadounidense abrió marzo con 8 puntos y 11 de valoración en la victoria frente a Alicante (83-74); se fue hasta los 15 en el derbi en Ourense (59-74); se quedó en 13 en la derrota contra Palencia (99-87); sumó 14 ante Tizona Burgos (105-84) y terminó con 16 frente al Cartagena (82-77).

Jacobo Díaz lanza un triple defendido por Augusto Lima durante el Fuenlabrada-Básquet Coruña del sábado

El problema triple del Básquet Coruña

Más información

Un buen mes que contrasta con el duro abril que les está tocando vivir tras las derrotas frente Obradoiro y Fuenlabrada. "Estamos en un momento duro, pero tenemos que acordarnos de lo que hemos conseguido hasta aquí, que hemos tenido mucho éxito, y recuperar esa versión. Tenemos el equipo ideal de jugadores y entrenadores para hacerlo y estamos motivados y tenemos la determinación para volver a donde tenemos que estar", aseguró.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jugada del Tizona Burgos-Obradoiro de este martes

Tizona Burgos sorprende al Obradoiro en la prórroga (99-96) y mantiene vivas las esperanzas del Básquet Coruña
Sergio Baltar
Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo

Joe Cremo, jugador Estrella Galicia del Leyma del mes de marzo
María Varela
Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca

Carles Marco: "Las dos derrotas nos tocaron en lo anímico, pero no puede ser una excusa"
María Varela
El obradoirista Felipe Dos Anjos lanza a canasta en el duelo ante el Tizona de la primera vuelta

Previa | Tizona-Obradoiro, los extremos se tocan en El Plantío
Chaly Novo