Joe Cremo, jugador Estrella Galicia del Leyma del mes de marzo

Joe Cremo, Jugador Estrella Galicia del mes de marzo Germán Barreiros

Joe Cremo fue elegido como el jugador Estrella Galicia del Leyma Coruña del mes de marzo. "Sienta bien, pero siempre he pensando que en baloncesto un premio individual viene del éxito del equipo. Tengo grandes compañeros y entrenadores este año que me han llevado a tener un gran mes", declaró.

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El escolta estadounidense abrió marzo con 8 puntos y 11 de valoración en la victoria frente a Alicante (83-74); se fue hasta los 15 en el derbi en Ourense (59-74); se quedó en 13 en la derrota contra Palencia (99-87); sumó 14 ante Tizona Burgos (105-84) y terminó con 16 frente al Cartagena (82-77).

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Un buen mes que contrasta con el duro abril que les está tocando vivir tras las derrotas frente Obradoiro y Fuenlabrada. "Estamos en un momento duro, pero tenemos que acordarnos de lo que hemos conseguido hasta aquí, que hemos tenido mucho éxito, y recuperar esa versión. Tenemos el equipo ideal de jugadores y entrenadores para hacerlo y estamos motivados y tenemos la determinación para volver a donde tenemos que estar", aseguró.