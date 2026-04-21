Carles Marco: "Las dos derrotas nos tocaron en lo anímico, pero no puede ser una excusa"

Carles Marco, entrenador del Lema Coruña, en la rueda de prensa previa al partido contra el Menorca Germán Barreiros

El Leyma afronta el partido contra el Menorca de este miércoles (Coliseum, 20.45 horas) como una oportunidad para recuperarse cuanto antes de las dos derrotas seguidas (Obradoiro y Fuenlabrada). "Es lo que tenemos que hacer y es fácil con este equipo, que tiene carácter", asegura Carles Marco, entrenador de los naranjas.

Estado físico de la plantilla. "Hemos entrenado todos, estamos físicamente bien tras una jornada triple y preparando el partido de Menorca con ganas de que llegue. Después de dos derrotas es mejor no estar pensando mucho en ellas y sí en ejecutar, en jugar en casa con nuestra gente e intentar hacerlo lo mejor posible. Todos los jugadores están disponibles pendiente de los últimos entrenos".

Importancia del Coliseum. "Espero que nos ayude mucho. Tenemos ganas. Siempre es un placer volver. Hay mucha gente con ganas de estar con nosotros y animarnos. Es una motivación más para hacer las cosas mejor que en los últimos partidos. Espero que ese punto de energía que nos está faltando, de hacer las cosas bien, nos la dé nuestra gente".

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El rival: Menorca. "Dificultad máxima. Todos los equipos están jugando mucho. Menorca tiene muy buen equipo y está jugando bien. Sus jugadores son capaces de jugar con diferentes ritmos y diferentes defensas. Tiene mucho potencial exterior. Y por dentro, cuatros abiertos que pueden poner la pelota en el suelo y cincos móviles que juegan el pick and roll y en el poste bajo. Complicación porque es un equipo bien armado y que hace las cosas bien. Pero pensamos en nosotros, como venimos haciendo, en hacer las cosas mejor de lo que lo hemos hecho las últimas semanas. Coger esa energía, disfrutar más en la pista y el pensar en poder competir al máximo delante de nuestra gente y ganar el partido".

Playoff. "No pensamos más allá. Pienso en recuperarnos. No habíamos perdido dos partidos seguidos en todo el año. Es una cosa nueva. Y lo siguiente es mañana. Y no pensamos mucho más allá. Hay que jugar bien mañana, hacer las cosas bien, tener una buena mentalidad y estar juntos como equipo. El jueves ya pensaremos en Gipuzkoa y el siguiente, en el siguiente... Y luego lo que nos toque".

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Estado anímico. "Es evidente que las temporadas son largas y pasan cosas. Nosotros hemos ido sorteándolo todo, hemos ido primeros muchas jornadas. Y ahora hemos perdido dos partidos seguidos, que no nos había pasado, y no vamos primeros después de 29 jornadas. Como hacemos todas las semanas, hay un trabajo táctico, un trabajo físico, y uno mental y psicológico. Lo que tenemos que hacer, que es fácil con este equipo, que tiene carácter, es recuperarnos lo antes posible. Sacar nuestro carácter, nuestra mentalidad, y hacer las cosas mejor. Y los golpes que pasan, durante la semana o durante el partido, los recibamos y podamos recuperarnos. Esa resiliencia de la que hablamos siempre. Los dos últimos partidos, sobre todo el de Fuenlabrada, nos tocaron un poco más en el aspecto anímico. Pero no tiene que ser una excusa y menos en casa. Tenemos que hacer disfrutar a nuestra gente, como hemos intentando siempre, unas veces mejor, otras peor. Pero ser nosotros. No vamos a cambiar ahora después de todo el año y con lo que llevamos".