El problema triple del Básquet Coruña

Jacobo Díaz lanza un triple defendido por Augusto Lima durante el Fuenlabrada-Básquet Coruña del sábado Alba Pacheco

El sábado llegó la segunda derrota consecutiva del Básquet Coruña. Tras caer en el derbi del Coliseum contra el Obradoiro, el conjunto herculino cedió a domicilio ante el Fuenlabrada por 75-74. No fue, ni mucho menos, el mejor partido de la temporada de un Leyma que empezó jugando bien en el Fernando Martín, pero que se acabó estrellando contra las defensas mixtas planteadas por Iñaki Martín.

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El Básquet Coruña no fue capaz de encontrar soluciones en ataque ante el planteamiento defensivo de Fuenlabrada. El equipo pareció no tener ideas más allá de intentar anotar desde más allá de la línea de 6,75. Esto propició que el Leyma acabara la segunda mitad con 27 triples intentados, aunque más escandaloso es el dato solo del último cuarto, donde lanzó un total de once tiros de tres, por tan solo dos tiros de dos puntos. Al término del encuentro, el conjunto dirigido por Carles Marco acabó 39 triples intentados, el mayor dato de la temporada, y once anotados, lo que supone un acierto del 28,21%. Pero lo más impactante es que los naranjas lanzaron más veces desde fuera del arco que desde dentro: 39 tiros de tres puntos frente a 32 de dos.

Esta circunstancia en la que el Leyma tira más de tres que de dos no es la primera vez que se produce esta temporada. De hecho, las tres últimas ocasiones en que ha pasado, han coincidido con las últimas tres derrotas del equipo. El caso de Fuenlabrada ya ha sido explicado previamente, pero una semana antes en el derbi contra el Obradoiro el Básquet Coruña lanzó 33 veces desde el triple por apenas 25 con valor de dos puntos. En Palencia, donde se produjo la anterior derrota, la diferencia entre tiros de dos y tres puntos intentados fue de 28 frente a 32 para los triples. La excepción que confirma la regla fue el partido del Fontes do Sar, donde el Básquet Coruña cayó por primera vez en liga esta temporada lanzando 34 veces desde dentro del arco y 27 desde fuera.

Atasco

El encuentro contra Fuenlabrada deja otros dos datos curiosos que no hablan precisamente bien de la ofensiva coruñesa. Los dos partidos en los que el Básquet Coruña ha intentado más triples esta temporada han sido contra el equipo madrileño. Los 39 del sábado marcan un nuevo tope que estaba en los 38 lanzados ante ellos en la jornada 6 en el Coliseum. Eso sí, en aquella ocasión salió bastante mejor la jugada, ya que el Leyma se impuso 101-75.

El otro dato es que los 74 puntos anotados por los herculinos suponen también su tope mínimo de anotación esta temporada, igualado con el derbi contra Ourense en el Paco Paz. El Básquet Coruña ha bajado el ritmo anotador en la segunda vuelta, eso es un hecho. En la primera parte del campeonato su media de puntos a favor fue de 92,32 y consiguió superar los 90 puntos anotados en hasta ocho ocasiones. Sin embargo, desde la jornada 18, los naranjas han bajado su promedio hasta los 86,7 tantos anotados y tan solo han superado los 90 puntos, por ahora, en tres partidos: contra Melilla, Estudiantes y Tizona. Curiosamente, en los tres se anotó la misma cifra: 105 puntos. Como añadido, siete de los diez partidos con una anotación más baja del curso han llegado en esta segunda mitad de temporada.

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Sea por falta de fuelle físico, porque el resto de equipos le han pillado el truco o por cualquier otro factor, que le está costando más atacar de manera fluida en las últimas semanas al Leyma es un hecho. El equipo no consigue defender y rebotear como antes, lo que implica que no puede correr tanto como le gustaría. Además, en ataque estático el juego no termina de fluir y muchos de los ataques terminan en situaciones poco idóneas de tiro.

Por delante quedan tres partidos de liga regular. El ascenso directo se antoja casi imposible, pero, en caso de no conseguirlo, todavía quedaría la baza del playoff y la Final Four. El Básquet Coruña debe terminar la temporada regular de la mejor manera posible y con las mejores sensaciones posibles para encarar ese posible playoff con garantías.