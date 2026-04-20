El Fuenlabrada, un curioso verdugo recurrente del Leyma Coruña

Imagen del Fuenlabra-Leyma Coruña de la jornada 29 Alba Pacheco

Desde que el Básquet Coruña ingresó, de manera definitiva, en la aristocracia de Primera FEB las derrotas encadenadas en fase regular pasaron a ser casi anecdóticas.

La incompleta temporada pandémica 2019-20 fue la primera en que el conjunto herculino, que marchaba tercero al final de la vigésimo cuarta jornada, la última que permitió la covid-19, aspiró claramente al salto de categoría.

Desde entonces, y con la salvedad de la campaña 2021-22, la última de las tres con Sergio García al frente del banquillo, en el resto, contando con la anteriormente referida, muy pocas veces ha hincado la rodilla el Leyma en jornadas consecutivas. Lo ha hecho en las dos últimas fechas del presente curso. Con un curioso denominador común respecto a las dos anteriores malas rachas, ambas también de dos traspiés consecutivos.

Los de Carles Marco cayeron por 84-92 ante el Obradoiro en la jornada 29 por 75-74 (con polémica) el pasado sábado en Fuenlabrada. El equipo del sur de Madrid también infligió al Básquet Coruña una segunda derrota consecutiva en la temporada del ascenso naranja, la 2023-24. Dos veces. En la jornada once complementó, con un 83-86 en el Palacio de los Deportes de Riazor, el 77-75 con que el plantel entrenado por Diego Epifanio cayó en la cancha del San Pablo Burgos.

En la segunda vuelta, el Fuenlabrada venció al Leyma por 88-82 en el Pabellón Fernando Martín, cuatro días después de que los naranjas cediesen como anfitriones, por 67-84, ante el Gipuzkoa, verdugo del conjunto coruñés en cuartos de final de los playoffs del curso precedente. El equipo madrileño fue el único que ese curso le ganó los dos duelos al campeón de la fase regular.

En el ejercicio 2022-23, dos rachas de dos tropiezos seguidos. En la jornada diez, el Leyma cayó por 77-70 en Andorra. Cuatro días más tarde, el Gipuzkoa se anotó en Riazor (68-81) el primer de los seis duelos de esa campaña con los naranjas, que hasta el último, el cuarto de la serie de cuartos, disputado en San Sebastián, no tuvo ganador local. En la jornada 26, Epi y sus pupilos perdieron por 91-76 en Alicante y por 66-70 en Andorra. La cosa no fue a más porque ganaron, por 78-85, al... Gipuzkoa.

La 2021-22, el Básquet Coruña encajó nueve de sus quince derrotas en la regular repartidas en tres tacadas. Perdió la primera jornada en Cáceres (78-74) y en la segunda frente al Valladolid (80-81). En la tercera, dio la (relativa) sorpresa en Granada (79-88).Ante el equipo nazarí comenzó, con un 77-85 en Riazor, la tacada de tres, que siguió en la pista del Palma (91-88) y en la del –qué hay de nuevo, viejo– Gipuzkoa (62-49).

La otra arrancó en Palencia (80-67), continuó en el Palacio (72-96) contra el 'nuevo' Girona, ya con Marc Gasol en la pista y posterior verdugo naranja en cuartos (3-0), y se completó ante otro sospechoso habitual, el Oviedo (67-60). El Leyma ganaría sus cinco siguientes compromisos.

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En la temporada 2020-21, la de las dos fases y playoffs, la plantilla de Sergio García perdió una sola vez dos partidos seguidos, pero no en jornadas consecutivas, ya que en ambas fases varias de ellas no se disputaron por orden numérico. El Leyma cayó por 85-60 en Alicante y cuatro días después por 74-65 en Granada. El primer duelo, correspondiente a la undécima fecha; el otro, a la novena.

En la incompleta 2019-20, también solo dos derrotas seguidas. En las dos primeras jornadas: 65-82 contra el Força Lleida y 77-67 ante el... Gipuzkoa. Cuarta vez que el equipo donostiarra ejerció como último verdugo en una racha de derrotas enlazadas del coruñés.

La peor data justamente de una temporada antes. El plantel gobernado por Gustavo Aranzana encajó nueve golpes encadenados, entre las jornadas dos, contra el Real Betis (96-88), y diez, en Granada (93-59). Entre el 9 de octubre y el 27 de noviembre de 2018. En décima jornada, con un contundente 85-69 al Real Canoe, comenzó una tacada de cinco victorias.

La segunda peor etapa desde que el Básquet Coruña regresó, en la temporada 2012-13, a la segunda categoría nacional, ocurrió precisamente en dicho ejercicio. Dos veces. La primera, de manera doblemente sorprendente, porque las cinco derrotas consecutivas entre las fechas seis y diez llegaron después de un 5-0 de salida. Un 79-72 ante el Clavijo en Riazor dio paso a otro 0-5, que empezó en Ourense (70-58) y remató en Cáceres (66-63).

Vaivenes... y debut en playoffs

Posteriormente, en las jornadas 18, 19 y 20, derrotas en la pista del Barça B (67-66), el Andorra (57-71) y en Burgos (92-53). Pese a los vaivenes, el grupo dirigido por Antonio Herrera ganó los tres últimos partidos y, con un 68-75 en Lleida, el Básquet Coruña selló el primer pasaporte de su historia para unos playoffs por el ascenso a la ACB. En cuartos puso contra las cuerdas al favorito, el Andorra, pero el equipo del principat salvó el match ball en Riazor y liquidó en el quinto como anfitrión.

En las cuatro primeras temporadas de la entidad herculina en la segunda división, entonces llamada Liga LEB, las fases de bastantes tropiezos seguidos fueron una constante, a tono con la condición de club superviviente y tan escaso de dinero que al final de la 2001-02 se vio obligado a vender la plaza (al Zaragoza).

En la de debut en esta instancia, la 1998-99, el plantel entrenado por Javier Castroverde encajó una serie de cinco derrotas seguidas, dos de cuatro y dos de dos. En la segunda, ya con Juan Díaz al timón, una de cuatro, dos de tres y una de dos; en la tercera, dos de cuatro (incluyendo las cuatro primeras jornadas), dos de tres y uno de dos; en la cuarta, una de seis, una de cinco, una de tres y una de dos.

Sin embargo, es una campaña de la 'nueva era' en la que figuran más tacadas negativas, la 2017-18, con seis, cuatro de ellas de dos derrotas. Tras la única de tres, en las jornadas ocho (en Cáceres), nueve (ante el Melilla) y diez (en Castellón), los de Gustavo Aranzana ganaron los cuatro partidos posteriores, al igual que después de caer en la 22 en Valladolid y en la 23 al CB Prat.

A pesar de ello y del nefasto final, derrotas en las últimas cuatro fechas, el conjunto naranja que acabó con marca de 15-18, se metió en los playoffs como octavo clasificado. Y estuvo a punto de cargarse al posterior ganador de la postemporada, el Manresa, ante el que los pupilos de Tito Díaz dejaron escapar con vida del cuarto partido en Riazor.