El 1x1 del Básquet Coruña en Fuenlabrada

Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña Alba Pacheco

CUEVAS 4

Poco acertado de cara al aro y en lo demás arropado por la velocidad y entrega en el juego que siempre le acompaña. No jugó demasiados minutos como otras veces y lo defendieron bien.

JORGENSEN 5

Muy motivado ante su ex equipo. Tal vez, demasiado. De los mejores del Leyma en un partido que al final fue una tragedia. O casi. El adiós directo al ascenso directo, si ya no lo era antes.

JOU 5

Apareció con sus triples tan agradecidos como importantes de forma esporádica. Desangelado. Tres faltas en el primer cuarto contra Obradoiro y su desaparición ha seguido presente. Pudo ganar el partido él solo con el palmeo que no dieron en tiempo los árbitros.

MICOVIC 5

Gris, pero no estuvo demasiado mal. Tal vez sería deseable que fuera más determinante como cuando el Leyma recorta ocho puntos en el tramo final y encesta un triple lejanísimo perpendicular al centro de la canasta. No fue de lo peor.

PACHECO 4

Desafortunado en varias acciones que permitieron ofensivas del rival. Buena prueba de ello es que muchos minutos seguidos los jugó el otro base (segundo cuarto) aunque él disfrutó del mayor tiempo. Estuvo en cancha más de 26 minutos. Hay que recordarle con frecuencia que en baloncesto no se trata solo de tirar triples. Aunque si se anotan, bienvenidos sean.

BRNOVIC 4

Casi 12 minutos en cancha y unos números francamente malos. Ningún triple conseguido de tres intentados. No tiró de dos puntos ni tiros libres. Cogió dos rebotes y el los demás apartados un 0. Salvo en valoración que puntuó en negativo.

DIOP 4

No lo vimos. Y mira que es grande. Solo un dato. Un jugador de una estatura de 2,14 centímetros que en más de un cuarto de hora recupere 2 rebotes no es una buena tarjeta de presentación.

CREMO 5

Dentro del tono mediocre general fue de los que intentó echarse el equipo a la espalda con alguna buena y puntual canasta. Le defendieron bien. Curiosamente un rival que al comienzo del partido no tapaba bien a los coruñeses y que a medida que avanzaba el partido fueron mejorando mucho.

BARRO 4

Otro cuya actuación se puede amparar en los números y uno en una apreciación personal o un comentario subjetivo. Un pívot que jugó poco más de 10 minutos, que no anotó y que solo cogió 2 rebotes no se le puede arropar con una buena actuación porque no lo fue.

THIAM 5

Aunque los números tampoco lo defienden fue el mejor, dentro del tono pobre del equipo, de los hombres altos del Leyma. Con esos guarismos muy pobres de los “grandes” y por muy poco, fue el que más anotó y el que más reboteó.

JACOBO 5

Muy activo en la primera parte, con canastas decisivas y pocos fallos. Luego su rendimiento bajó mucho hasta que llegó a desaparecer tanto en el juego como de la pista porque cometió 5 personales.