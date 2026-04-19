Carles Marco: "No hemos sentido ansiedad, pero sí frustración"
El técnico lamenta la ausencia de la Instant Replay para que los árbitros pudieran revisar la canasta anulada sobre la bocina
El Leyma firmó su segunda derrota consecutiva ante el Fuenlabrada (75-74) en un partido que estuvieron a punto de ganar sobre la bocina, pero que les condena casi de forma definitiva a pelear por el ascenso a ACB en las eliminatorias de playoffs. Así lo valoró el técnico del equipo herculino, Carles Marco.
Valoración. “La verdad es que han sido dos partes bastante diferenciadas. Una, cuando hemos salido en los primeros cuartos, sobre todo, y hemos hecho en líneas generales y muchos minutos bien lo que habíamos planteado, que era correr y que no nos atrapara esos cambios defensivos que propuso Iñaki. Lo hemos hecho bastante bien. Ha habido un momento que nos hemos ido en el marcador, hemos corrido, hemos reboteado bien. No nos han hecho puntos muy fáciles, hasta que al final del segundo cuarto no lo hemos hecho tan bien y al inicio del tercero ha cambiado un poquito la tónica. Nosotros hemos dejado de defender. Sabíamos que podíamos fallar más o menos durante todo el partido, pero sí que no era el plan de partido defender así”.
Fruto de la frustración. “También nos ha frustrado un poquito nuestros fallos. Mal balance defensivo, nos han hecho canastas fáciles y se han metido en el partido. La frustración ha provocado todo esto. Estoy orgulloso de mis jugadores, pero hoy nos ha faltado esa energía que nos falta alguna vez. Llevamos una temporada excelente, estamos haciendo un temporadón y hoy el reflejo de estos últimos 20 minutos no es del equipo que hemos sido todo el año. Estoy seguro de que estos chicos no se rinden. Vamos a mejorar y el miércoles a por Menorca”.
Canasta decisiva. “Lo he hablado con Leandro Lezcano, que está acostumbrado a pitar Euroliga y que tiene el Instant Replay. Es una pena que no esté, que voy a decirte. No lo sé, no la he visto después. En directo yo te voy a decir que me ha parecido que entraba, pero no lo sé. Es la decisión que toman, luego lo veremos. Tampoco quiero meterme en ningún lío. En lo que sí que estoy de acuerdo es que partidos de este tipo y con lo que nos jugamos todos los equipos, pues me gustaría que pudieran verlo y pudieran revisarlo”.
Mérito del contrario. “Cuando nosotros no hacemos bien las cosas es porque el rival seguramente las ha hecho mejor para que nosotros no las hagamos bien. Es un poquito la balanza con las cosas positivas del Fuenlabrada, porque nos han planteado un partido que en muchos momentos no hemos salido de leer. Hemos tirado solos, hemos fallado en muchas ocasiones. En otras hemos metido y hemos podido casi ganar. Un poquito de mérito nuestro, mérito del rival”.
Final de temporada. “Nos quedan tres partidos y vamos a hacer todo lo posible por ganarlos. Si hay un equipo que pierde menos partidos que nosotros, habiendo perdido cuatro, pues es que han hecho un temporadón también. Se lo merecen. Tampoco veo al Fuenlabrada perdiendo en ningún sitio. Están muy bien entrenados, juegan muy bien. A nosotros nos quedan dos partidos en casa y nos debemos a lo que hemos hecho todo el año, que ha sido intentar que nos acompañaran. En el último partido había 9.000 personas… vamos a intentar hacer dos buenos partidos de momento en casa, y luego ya veremos".
Una pista maldita. “Bastante tengo en pensar cómo estaremos nosotros. Siempre ha sido una cancha complicada. Tenía muy buenos amigos aquí jugando en contra, y me estaban esperando. Siempre lo he tenido difícil aquí, no he ganado muchas veces, he ganado algunas, pero es fabuloso el ambiente que hay”.
Gestión mental. “Yo creo que sí. No hemos jugado con ese disfrute que jugamos muchas veces, en las caras de los jugadores se veía un poquito. Hemos pasado una semana difícil, porque cuando se pierde, y si has perdido muy poco en todo el año, es difícil. Es muy difícil cuando llevas 29 jornadas pensando en un objetivo, y ahora, pues te cambia, pero en el fondo sigue siendo el mismo objetivo, que es estar lo más arriba posible, ganar todos los partidos, y si no es a la primera, pues será a la segunda. Tenemos que cambiar un poquito el chip, yo creo que lo iremos haciendo. No creo que hayamos tenido ansiedad, porque no lo hemos tenido todo el año ni yendo primeros, ni sabiendo que había equipos igual o mejores que nosotros detrás, pero sí que hemos tenido en algunos momentos frustración, de que no nos salgan las cosas, o de pensar que yo no estoy haciendo las cosas bien. Cuando somos capaces de canalizar esa frustración, que ha sido casi siempre todo el año, somos un muy buen equipo".
La baja de Dino. “Bueno, claro, sí, lo que pasa es que tampoco quiero pensar mucho, quiero que se recupere, porque lo queremos mucho y ha sido muy importante para nosotros, pero ahora tenemos a Mikovic y vamos a intentar que nos ayude. Son diferentes jugadores. Diferentes perfiles. Seguramente estemos jugando un poquito diferentes, porque Dino nos da unas cosas y Mikovic otras. Bueno, una baja siempre es importante, pero no es ninguna excusa, porque nosotros tenemos un buen equipo. Muchos equipos tienen bajas, y lo que hay que hacer es, otra vez lo que he dicho, intentar hacer las cosas mejor con los que estemos”.