La Previa | Un Básquet Coruña con ganas de redención

Dídac Cuevas se lanza al suelo para intentar salvar un balón durante el duelo contra Fuenlabrada en el Coliseum Javier Alborés

No falló ayer el Obradoiro en su segundo derbi consecutivo y se llevó la victoria contra Ourense por un contundente 94-57 en Sar. Esto implica que los santiagueses siguen dependiendo de sí mismos para ascender directos a ACB y que si el Básquet Coruña quiere seguir teniendo opciones, deberá ganar hoy en Fuenlabrada.

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Tras caer en el derbi de la semana pasada, el Básquet Coruña tendrá esta tarde (18.30 horas por LaLiga+) la oportunidad de redimirse en una cancha mítica como es la del Fernando Martín. Allí espera un Fuenlabrada que ha sufrido varios cambios en su plantilla a lo largo de la presente temporada. Fue el club que más tardó en cerrar su plantilla, pero aún así consiguió armar un equipo más que competitivo que empezó la campaña como un tiro.

El equipo del Sur de Madrid afrontaba la 2025-26 tras quedarse a las puertas del ascenso a ACB unos meses antes (con un estelar Paul Jorgensen en sus filas), cuando perdió en la prórroga la final contra el Betis (92-97). De los jugadores que disputaron ese partido con el Fuenla no quedó ninguno para el siguiente curso y el club tuvo que afrontar una reconstrucción completa que afectó también al banquillo, del que se hizo cargo Iñaki Martín en detrimento de un Toni Ten que no se iría muy lejos, ya que acabó en Estudiantes. Sin embargo, y a modo de curiosidad, hasta cuatro jugadores que jugaron esa final por el ascenso con el Betis acabaron, más tarde o más temprano, en Fuenlabrada esta temporada: Vitor Benite, Brooks De Bisschop, Jonathan Kasibabu y Alex Renfroe.

Tras muchos cambios en su plantilla, el Fuenla llega a este partido con el propio Benite como pieza estelar del equipo. Con 16,58 créditos de promedio, el brasileño ocupa el tercer puesto de la liga en cuanto a valoración se refiere, tan solo superado por Larsen (17,04) y Littleson (16,92). A su plantilla se ha sumado en las últimas semanas otro brasileño que conoce bien Benite, pero también el Leyma, como es Augusto Lima. El pívot disputó la pasada temporada con el Básquet Coruña, donde dejó un sabor agridulce., ya que no pudo contar con regularidad debido a sus problemas físicos. En sus dos primeros partidos con el equipo madrileño, Lima no ha estado muy acertado de cara al aro, con dos puntos en cada choque y un total de tres rebotes entre ambos.

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Iñaki Martín tiene la incógnita de Jonathan Kasibabu, que sufrió una fractura en el tabique nasal en el partido contra Zamora y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Una lesión que ya le obligó a perderse el choque de la semana pasada contra Oviedo. Por su parte, y salvo contratiempo de última hora, Carles Marco podrá contar con la totalidad de su plantilla para el duelo de esta tarde.

En el choque de la primera vuelta ambos equipos llegaron invictos al Coliseum, pero el Leyma impuso un duro correctivo al Fuenla (101-75) con grandes actuaciones de Jorgensen, Jou y Diop. El máximo anotador de los madrileños en aquel partido, Alex Murphy, ya no está en el equipo.