En directo: Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña
Los coruñeses quieren redimirse de la derrota en el derbi y no perder la estela del Obradoiro
Final
Descanso en el Fernando Martín! En el último ataque el canastón de Mateo para reducir la ventaja a diez puntos (30-40).
28-40
Fuerza la personal Pacheco. No falla desde el 4,60
28-38
Se había enfriado el Leyma en ataque, pero aparece Thiam desde la línea para anotar los dos
28-36
Triple de Manchón,. Se acercan los locales y lo vuelve a parar Marco
25-36
Falla los dos tiros libres Cuevas
25-36
Encuentra la autopista Mateo
23-36
Bandeja de Mateo tras jugada individual
21-36
Benite tira del carro y lo para Carles Marco, que no quiere despistes
19-36
Mateo da aire
17-36
Movió rapidísimo el Leyma y acabó Jacobo penetrando
Tiempo muerto
Gasta su segundo tiempo Iñaki Martín. Máxima hasta el momento y parcial de 5-11
17-34
Aro pasado del estadounidense ahora
17-32
Jorgensen de doss
17-30
Primeros puntos de Lima
15-26
Primera bomba de Benite desde detrás de la línea
12-26
Pacheco a la contra tras robo
12-24
Antideportiva al Fuenlabrada. Falla el primero Pacheco, pero no perdona el segundo. Posesión para los naranjas
Inicio
Vuelven al parqué
Final
Final del primer cuarto. Abre hueco el Leyma en el marcador. Once arriba los coruñeses
10-23
tercer triple seguido, este de Pacheco
9-20
Jacobo de tres, ya lleva nueve puntos
9-17
Primer triple del Leymaaa, Cremo de tres
7-14
Otra de Jacobo, ahora tras rebote ofensivo
7-12
Repite fórmula el madrileño y lo para Iñaki Martín, tras un parcial de 0-6
7-10
Castiga Jacobo a la contra
7-8
Cremo debajo del aro tras pase picado de Cuevas
7-6
Mateo de tres
4-6
A la línea Diop, que anota los dos
2-4
Responde Micoviv
2-2
Estrenan su casillero los locales tras varios ataques sin premio
0-2
La primera es de Jorgensen
Inicio
Arranca el partido en el Fernando Martín!!!! Primera posesión para los locales
Quintetos
El Básquet Coruña saldrá con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, el Fuenlabrada empezará con Mateo Díaz, Vítor Benite, Daniel Manchón, Bisschop y Melemene.
Calentamiento
Jugadores sobre la pista del Fernando Martín
Camiseta homenaje
El Fuenlabrada estrena hoy camiseta con motivo de la temporada 1990-91 en la que el Partizan de Belgrado disputó en la localidad madrileña debido a la Guerra de los Balcanes
Viejos conocidos
Augusto Lima, que afronta su tercer partido con el Fuenlabrada, y Romaric Belemene se verán las caras contra su exequipo
Memoria
Memoria
¿Qué pasó en el partido de la primera vuelta? Te refrescamos la memoria de una noche de miedo
Sentir naranja
Tras la derrota en el derbi gallego hemos querido conocer las impresiones de la afición herculina de cara al tramo final de la temporada
Declaraciones
Puedes leer aquí las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa al duelo
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Fuenlabrada? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 30 de Primera FEB entre Fuenlabrada y Básquet Coruña