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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña

En directo: Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña

Los coruñeses quieren redimirse de la derrota en el derbi y no perder la estela del Obradoiro

Dani Fernández
Dani Fernández
18/04/2026 17:49
Fuenlabrada - Básquet Coruña, en directo
Fuenlabrada - Básquet Coruña, en directo
Fuenlabrada
30-40
Básquet Coruña
2Q

Final

Descanso en el Fernando Martín! En el último ataque el canastón de Mateo para reducir la ventaja a diez puntos (30-40). 

28-40

Fuerza la personal Pacheco. No falla desde el 4,60

28-38

Se había enfriado el Leyma en ataque, pero aparece Thiam desde la línea para anotar los dos

28-36

Triple de Manchón,. Se acercan los locales y lo vuelve a parar Marco

25-36

Falla los dos tiros libres Cuevas

25-36

Encuentra la autopista Mateo

23-36

Bandeja de Mateo tras jugada individual

21-36

Benite tira del carro y lo para Carles Marco, que no quiere despistes

19-36

Mateo da aire

17-36

Movió rapidísimo el Leyma y acabó Jacobo penetrando

Tiempo muerto

Gasta su segundo tiempo Iñaki Martín. Máxima hasta el momento y parcial de 5-11

17-34

Aro pasado del estadounidense ahora

17-32

Jorgensen de doss

17-30

Primeros puntos de Lima

15-26

Primera bomba de Benite desde detrás de la línea

12-26

Pacheco a la contra tras robo

12-24

Antideportiva al Fuenlabrada. Falla el primero Pacheco, pero no perdona el segundo. Posesión para los naranjas

2Q

Inicio

Vuelven al parqué

1Q

Final

Final del primer cuarto. Abre hueco el Leyma en el marcador. Once arriba los coruñeses

10-23

tercer triple seguido, este de Pacheco

9-20

Jacobo de tres, ya lleva nueve puntos

9-17

Primer triple del Leymaaa, Cremo de tres

7-14

Otra de Jacobo, ahora tras rebote ofensivo

7-12

Repite fórmula el madrileño y lo para Iñaki Martín, tras un parcial de 0-6

7-10

Castiga Jacobo a la contra

7-8

Cremo debajo del aro tras pase picado de Cuevas

7-6

Mateo de tres

4-6

A la línea Diop, que anota los dos

2-4

Responde Micoviv

2-2

Estrenan su casillero los locales tras varios ataques sin premio

0-2

La primera es de Jorgensen

1Q

Inicio

Arranca el partido en el Fernando Martín!!!! Primera posesión para los locales

Previa

Quintetos

El Básquet Coruña saldrá con Pacheco, Jorgensen, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, el Fuenlabrada empezará con Mateo Díaz, Vítor Benite, Daniel Manchón, Bisschop y Melemene. 

Previa

Calentamiento

Jugadores sobre la pista del Fernando Martín

Previa

Camiseta homenaje

El Fuenlabrada estrena hoy camiseta con motivo de la temporada 1990-91 en la que el Partizan de Belgrado disputó en la localidad madrileña debido a la Guerra de los Balcanes

Pancarta del Partizan de Fuenlabrada
Pancarta del Partizan de Fuenlabrada
@PartizanBC
Previa

Viejos conocidos

Augusto Lima, que afronta su tercer partido con el Fuenlabrada, y Romaric Belemene se verán las caras contra su exequipo

El exnaranja Gus Lima (i), durante el Oviedo-Fuenlabrada
El exnaranja Gus Lima (i), durante el Oviedo-Fuenlabrada
Julián Rus
Previa

Memoria

Memoria

¿Qué pasó en el partido de la primera vuelta? Te refrescamos la memoria de una noche de miedo

Guillem Jou y Paul Jorgensen fueron los máximos anotadores del Leyma contra Fuenlabrada
Guillem Jou y Paul Jorgensen fueron los máximos anotadores del Leyma contra Fuenlabrada
Javier Alborés
Previa

Sentir naranja

Tras la derrota en el derbi gallego hemos querido conocer las impresiones de la afición herculina de cara al tramo final de la temporada

Previa

Declaraciones

Puedes leer aquí las declaraciones de Carles Marco en la rueda de prensa previa al duelo

Carles Marco durante la rueda de prensa previa al partido en Fuenlabrada
Carles Marco durante la rueda de prensa previa al partido en Fuenlabrada
R. A.
Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Fuenlabrada? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 30 de Primera FEB entre Fuenlabrada y Básquet Coruña

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