El Básquet Coruña se deja el ascenso sobre la bocina en Fuenlabrada (75-74)

Fuenlabrada-Leyma Básquet Coruña Alba Pacheco

Final cruel, tanto de partido como de temporada, para el Básquet Coruña, que cayó por 75-74 en Fuenlabrada. A pesar de empezar bien, los coruñeses jugaron uno de sus peores partidos de la temporada en el Fernando Martín. Las defensas mixtas planteadas por Iñaki Martín generaron problemas durante todo el encuentro al Leyma, que intentó vivir a base de triples que no acabaron de entrar.

Hasta 19 puntos de ventaja llegaron a tener los naranjas en la primera parte. Fuenlabrada le dio la vuelta y se puso nueve arriba a falta de tres minutos. El Leyma remó y pudo ganar (a ojos de muchos lo hizo), pero los árbitros consideraron que el palmeo de Guillem Jou sobre la bocina se produjo fuera de tiempo. La victoria se quedó en Fuenlabrada y el ascenso directo parece viajar de manera casi definitiva hacia Santiago.

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Cambió el perímetro de inicio Carles Marco, dando entrada a Caio Pacheco y a un Paul Jorgensen que salió muy acelerado al que fue su pabellón hasta hace unos meses. Los árbitros permitieron muchos contactos en los dos lados de la cancha en los primeros minutos, lo que llevó a una baja anotación de salida.

En un principio, el Leyma buscó la superioridad física de Mus Barro por dentro, situación ante la que Iñaki Martín cambió la defensa a una zona 3-2. Pero no le salió bien la táctica al técnico Gipuzkoano. El Leyma encontró huecos por el centro de la zona y apretó en defensa para poder correr al contragolpe. Tras el primer tiempo muerto local con 7-12 en el marcador, el Básquet Coruña afinó la puntería desde el triple y con tres seguidos cerró el primer cuarto en 12-23 con una superioridad muy clara en el rebote (5-15).

Fuenlabrada volvió a la defensa individual con el inicio del segundo cuarto, pero tampoco le funcionó. El Leyma estuvo muy serio en defensa tras el paso por el banquillo y provocó varias pérdidas de sus rivales que le permitieron correr e irse hasta los 17 de ventaja. En ese momento, a falta de 6:17 para el descanso, Iñaki Martín pidió un tiempo muerto que cambió el partido por completo.

Jacobo volvió a anotar a falta de 5:46, pero ahí empezó una sequía naranja que duro casi cinco minutos. Fuenlabrada aumentó la intensidad defensiva, alternando entre defensas individuales y zonales con Belemene como punta de lanza en varias ocasiones. En ataque, Mateo Díaz fue el jugador más inspirado y entre él y sus compañeros obligaron a Carles Marco a gastar sus dos tiempos muertos después de que los locales se acercaran a ocho. El Leyma revivió con cuatro tiros libres antes del descanso, al que se llegó con 30-40 en el marcador.

Sin ideas

El paso por vestuarios le sentó bien al Fuenlabrada, que salió acertado desde el 6,75. El Leyma aguantó el arreón inicial de los locales, pero se empezó a atascar al poco tiempo. Las defensas mixtas de Iñaki Martín le causaban muchos problemas a los naranjas, que ya no eran capaces de rebotear y correr como en la primera parte. Benite, Manchón y Mateo Díaz se combinaron para firmar un parcial de 15-0 a favor de su equipo y ponerlo por delante 53-49.

El Fuenlabrada consiguió esa ventaja copiando la identidad de su rival: a base de intensidad defensiva, rebote y asociación y velocidad en ataque. Por su parte, el Básquet Coruña intentó sobrevivir a base de triples, intentando un total de 16 en este cuarto por apenas siete tiros de dos puntos.

Al último cuarto se llegó con ventaja madrileña de 62-58. El guion del tercer cuarto se repitió. Fuenlabrada siguió con sus defensas alternas entre individual y zona, ante las que el Leyma no supo atacar en casi ningún momento. Así lo demuestran las estadísticas de lanzamiento de este período final: tan solo dos tiros de dos puntos intentados por once de tres.

Todo parecía perdido a falta de tres minutos con una ventaja de nueve puntos para Fuenlabrada, pero ahí se empezaron a poner nerviosos los locales. Los triples de Jorgensen y Micovic acercaron al Básquet Coruña, que consiguió robar en defensa para que Pacheco (que no tuvo su mejor día) pusiera a los naranjas a uno a falta de pocos segundos.

Quedaban dos ataques y la primera bola de partido era para Fuenlabrada, que intentó sentenciar desde el 6,75. El tiro no entró y en el rebote, Benite pisó fuera, dejando al Leyma con ocho segundos por delante. Carles pidió tiempo muerto y le dio el balón a Joe Cremo. El estadounidense consiguió sacar un tiro que no entró, pero ahí estuvo Guillem Jou para palmear y anotar sobre la bocina. Un tiro que, en las repeticiones, no se termina de ver claro si entra en tiempo o no, pero que los árbitros consideraron que la bocina ya había sonado y lo acabaron anulando ante la falta de sistema de revisión. Un final cruel para un Leyma que no jugó su mejor partido y que prácticamente dice adiós al ascenso directo a ACB tras caer en Fuenlabrada.

@basquetcoruna un partido tirado a la basura con muchos errores en el triple. Intensidad y frustración que se han apoderado del equipo.



Para terminar una canasta que (Para mí está fuera de tiempo) pero que ni esa fortuna ha tenido hoy. pic.twitter.com/vpL3CWUWfM— Rubén Orgeira (@RyderBabel) April 18, 2026 "> ">

Fuenlabrada 74-75 Básquet Coruña

Fuenlabrada (12+18+32+13): Mateo Díaz (19), Benite (16), Manchón (12), Belemene (4) y De Bisschop (10) - quinteto inicial - Okito (-), Vidarte (0), Stolbetskiy (-), Lima (8), Rigot (0), Renfroe (6) y Ali (0).

Básquet Coruña (23+17+18+16): Pacheco (18), Jorgensen (13), Jou (3), Micovic (9) y Barro (0) - quinteto inicial - Cuevas (3), Macachi (-), Brnovic (0), Diop (2), Cremo (11), Thiam (4) y Jacobo (11).

Árbitros: Lezcano, Martínez y Piñeiro. Eliminado Jacobo Díaz por cinco faltas personales.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 30 de Primera FEB disputado en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada ante 3.200 espectadores.