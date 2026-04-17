Notable general, pero con bajada de rendimiento para el Básquet Coruña

Jugadores y afición durante el himno gallego que sonó antes del derbi contra el Obradoiro Quintana

A falta de cinco jornadas para el final de la temporada 2025-26, el Básquet Coruña ya no depende de sí mismo para conseguir el ascenso a Liga Endesa. A pesar de haber perdido, hasta el momento, tan solo tres partidos esta temporada, tras caer con el Obradoiro el pasado sábado son los santiagueses quienes tienen la sartén por el mango de aquí a final de temporada.

A través de una encuesta realizada en la red social ‘X’, la un sector de la afición naranja ha querido valorar los últimos meses del equipo. Casi dos de cada tres votantes reconocen que se esperaban la derrota contra el Obradoiro, pero solo uno de cada tres contaba con caer en Palencia. En cuanto a los motivos de la caída en el derbi, un 33% la achaca a que el Obra tiene mejor equipo, mismo porcentaje que considera que el equipo de Epi está en un mejor momento de forma.

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Un 51% de los votantes sigue confiando en que el ascenso directo del Leyma es posible. Algo que pasa por ganar los cuatro partidos restantes ante Funelabrada, Menorca, Gipuzkoa y Palma, y en lo que confían casi ocho de cada diez encuestados. Sin embargo, también debe perder Obradoiro, al menos, uno de sus cinco duelos de aquí a final de temporada, algo en lo que solo cree el 33,7%.

En caso de no ascender directo, el Leyma deberá jugar el playoff, donde el rival preferido por la afición para la primera ronda es el Menorca con casi un 50% de los votos. En caso de ganar, el equipo se clasificaría a una Final Four que a nueve de cada diez encuestados les gustaría que acogieran el Leyma y A Coruña. En la segunda vuelta han llegado dos de las tres derrotas ligueras del Básquet Coruña, un tramo en el que cerca de un 90% de los aficionados consideran que el equipo ha bajado su rendimiento. ¿Los motivos? La mitad de los votantes aseguran que se debe al cansancio mental y físico del equipo, mientras que un 25% apunta a que le han pillado el truco.

En este último tramo se produjo la triste noticia de la lesión de Dino Radoncic, a quien la afición valora en su mayoría (51,3%) con un sobresaliente. En su lugar llegó Strahinja Micovic, bastante peor valorado por los votantes: el 55% le da un bien y un 37% lo suspende. Sobre su llegada, ocho de cada diez afirman que el perfil del serbio no es el que esperaban que incorporase el club.

Buena nota

Con tres derrotas en 28 encuentros, un equipo no puede ser valorado de manera negativa por sus aficionados. Y ese es el caso del Básquet Coruña, que recibe un notable por parte del 45% de los votantes y un sobresaliente por parte del 32% de ellos. En cuanto al caso particular del entrenador, Carles Marco se dispara hasta el 39% de sobresalientes y se mantiene en un 40% de notables, aunque aumenta también el porcentaje de suspensos hasta el 6,7.

En el caso de los jugadores, reciben un notable de manera general, aunque tan solo dos de ellos consiguen el sobresaliente: el ya mencionado Dino Radoncic y Joe Cremo. Tras su inicio algo más lento de lo esperado, el estadounidense recibe ahora un 61,2% de sobresalientes y un 25,4% de notables. Curiosamente, en una encuesta similar realizada a finales del mes de noviembre, tanto Radoncic como Cremo recibieron una nota de 5-6.

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La otra cara de la moneda la ponen Macachi Braz y Danilo Brnovic que, además de ser los que menos minutos juegan, reciben la valoración más baja de los votantes. Entre el bien y el notable se mueve Abdou Thiam, al igual que Ily Diop. El resto de sus compañeros (Barro, Cuevas, Jorgensen, Jacobo, Jou y Pacheco) se afianzan en el notable, con varios de ellos tendiendo incluso hacia el sobresaliente.