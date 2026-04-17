Carles Marco: "Cuando hemos perdido, nos hemos resarcido"

Carles Marco durante la rueda de prensa previa al partido en Fuenlabrada R. A.

El Básquet Coruña vuelve a la competición tras la derrota en el derbi contra el Obradoiro el pasado fin de semana. Este sábado (18.30 horas) visita al Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín, un equipo plagado de jugadores con experiencia al máximo nivel como Benite, Renfroe o el ex del Leyma, Augusto Lima. Estas fueron las palabras del entrenador naranja, Carles Marco, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Notable general, pero con bajada de rendimiento para el Básquet Coruña Más información

Estado físico y mental del equipo. "Todos bien, hemos entrenado desde el primer día bien. (Mentalmente) pasando un poquito el duelo. Nos ha pasado pocas veces este año y en casa solo una en Copa. El día de descanso seguramente estuvieron jodidos, como estuvimos todos. Desde que empezó la semana, entrenando fuerte para lo que nos queda. Tenemos que seguir compitiendo, hacer bien las cosas"

Motivación tras la derrota en el derbi. "Es normal. Hemos perdido muy pocos partidos. Fue un gustazo jugar en casa con 9.000 personas. Nos apoyaron y es de agradecer. Toca más que alguna otra derrota, pero tenemos la suerte de tener un grupo fantástico que pueden estar mejor o peor física y anímicamente, pero cuando llega la hora de prepararnos para el siguiente reto, son conscientes y consiguen dejar un poquito de lado lo que ha pasado".

Fuenlabrada. "Muy difícil, un equipo que viene jugando bien. Ha ido cambiando de jugadores, con una buena plantilla. Un base muy directo, otro con experiencia. Un jugador extraordinario como es Benite. Por dentro con dos cincos muy potentes, buenos jugadores de roll, rebote defensivo y correr… No sabemos si va a estar Kasibabu, pero es una cancha difícil, un rival complicado. Nosotros tenemos que intentar jugar rápido, pasarnos bien el balón y estar concentrados".

Mantener la identidad. "Creo que el equipo lo ha demostrado. Hemos perdido dos partidos en la primera vuelta (Liga y Copa) y cuando hemos perdido nos hemos resarcido. Ahora dos en la segunda vuelta y no hay que pensar mucho en lo que ha pasado y pensar en lo que podemos hacer para que salgan mejor las cosas".

Posibilidades de ascenso directo. "Tampoco hemos hablado nunca de subir directo o no. Hemos hablado siempre del día a día. Creo que hasta el momento la temporada es excelente. Ganar 25 partidos y perder 3 no está al alcance de muchos. Vamos a seguir luchando para ganar los próximos partidos sin pensar mucho en lo que puedan hacer nuestros rivales porque, si lo hubiéramos hecho hasta ahora, imagínate la presión. Si Obra gana todo y nosotros ganamos los cuatro, los felicitaremos. De momento, hay que intentar dejar atrás una derrota, jugar bien para intentar competir y cambiar el signo de la derrota por la victoria".

El Partizan de Fuenlabrada, la historia detrás de la nueva camiseta del rival del Básquet Coruña Más información

Muchos cambios en la plantilla de Fuenlabrada. "No estoy en su piel. Debe ser difícil. Nosotros hemos intentado tener una regularidad en lo que hemos hecho. Es cierto que empezaron muy bien, vinieron aquí invictos. Ahora han cambiado y no está nada mal los jugadores que tienen en plantilla. Tiene su mérito, Iñaki (Martín) lo está llevando muy bien. Tampoco quiero meterme mucho donde no me llaman y me gusta lo que nos ha pasado a nosotros: poder hacer una buena planificación en verano y mantener el bloque".

Equipo con experiencia. "Han cambiado jugadores, pero los de ahora son de un nivel top. Considero a Benite un jugadorazo, ha jugado muchos años al mejor nivel. Estamos hablando de jugadores top, Lima, Renfroe... Luego jóvenes con hambre como Manchón, Prince… Muchos jugadores de mucho nivel. Es una cancha complicada e histórica a la que tenemos ganas de ir".

Baja de Aurrecoechea. "Iñaki ha hecho muy buen trabajo. Se van adaptando a los jugadores que tienen. Han tenido una época en la que sin Iván han jugado diferente y seguramente les ha afectado. Ahora tienen a Lima y seguramente le costará ese proceso de adaptación. Son perfiles algo diferente y espero que no se acabe de adaptar hasta dentro de tres días. Todos los cambios afectan porque es reiniciar un poquito todo lo que haces. Nosotros no estamos allí, tendrías que preguntar a Iñaki".