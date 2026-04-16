El Partizan de Fuenlabrada, la historia detrás de la nueva camiseta del rival del Básquet Coruña

El equipo del Partizan en 1992 @PartizanBC

Corría el verano del año 1991 cuando en la antigua Yugoslavia estalló un conflicto bélico que pasó a la historia como la Guerra de los Balcanes que terminó con la división del país en cinco estados (posteriormente seis tras la independencia de Montenegro de Serbia). A raíz de esa guerra, la FIBA obligó a los equipos yugoslavos a buscar ‘casas de acogida’ si querían disputar la Euroliga (por aquel entonces Liga Europea de la FIBA).

El Fuenlabrada, próximo rival del Leyma Coruña, sorprendió a domicilio al Oviedo Más información

Al igual que la Jugoplastika de Split encontró acomodo en el Coliseum de A Coruña, el Partizan de Belgrado lo hizo en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, que por aquel entonces acababa de ser inaugurado. Ese mismo verano se produjo un cambio que pasaría a la historia del baloncesto, ya que Zeljko Obradovic tomó la decisión de dejar de ser jugador para estrenarse como entrenador con el club de su vida, el Partizan. En su plantilla contaba con varios nombres históricos como el de Aleksandar ‘Sasa’ Djordjevic, Predrag Danilovic o Nikola Loncar. Once de los doce jugadores eran serbios, a excepción del croata Ivo Nakic.

“Era muy difícil aislarnos de todo lo que estaba pasando en nuestro país”, afirmó Obradovic en un Informe Robinson dedicado al equipo. “Jugábamos al baloncesto. Así era como defendíamos nuestro país. La cancha se convirtió en nuestra salvación. Hicimos todo lo posible para que Fuenlabrada fuera un hogar para nosotros lo antes posible”, añadió por su parte Djordjevic. Una de esas actividades que llevaron a cabo para acostumbrarse a su nueva casa fue ir a jugar al bingo. Con el objetivo de aprender los números en español, los jugadores del Partizan terminaron ganando un premio de 800.000 pesetas.

En Fuenlabrada no tardaron en ganarse el cariño de la gente, a quien se lo devolvieron con largas sesiones de firmas de autógrafos y, sobre todo, con buen baloncesto y con victorias. Como local en el Fernando Martín, el Partizan disputó siete encuentros, de los que tan solo perdió uno contra el Estudiantes. Para la historia quedó la victoria por 76-75 contra el Joventut de Badalona, preludio de un duelo de cotas mucho más altas unos meses después. “Eso era un campo de fuera”, recordaba Jordi Villacampa en el Informe Robinson haciendo alusión a la manera de animar de los aficionados madrileños a favor del conjunto serbio.

Un triple histórico

Con un récord de 9-5 en la fase de grupos, el Partizan pasó a cuartos de final como cuarto clasificado del Grupo B, ronda en la que se midió en una eliminatoria al mejor de tres encuentros al Bolonia, primero del Grupo A. El primer partido de esa eliminatoria fue el único que el Partizan disputó esa temporada en Belgrado, hasta donde invitaron a un grupo de aficionados de Fuenlabrada que fueron ovacionados por los seguidores serbios en el Pionir. El Partizan se impuso por 78-65 en ese encuentro, pero cayó por 61-60 en Bolonia, lo que obligó a disputar un tercer encuentro, de nuevo en Italia, donde los serbios ganaron por 69-65 y sellaron su billete a la Final Four.

Las semifinales y la gran final de la Euroliga de 1992 se disputaron íntegramente en la localidad turca de Estambul. Partizan y Milán se enfrentaban por un lado, mientras por el otro se medían dos españoles como Joventut y Estudiantes. Los serbios ganaron de siete (82-75) a los italianos y ‘La Penya’ se impuso de manera clara (91-69) al equipo colegial.

Djordjevic lanza el triple que dio la Euroliga al Partizan contra el Joventut @PartizanBC

El 16 de abril de 1992, hace este jueves 34 años, se disputó la gran final de la Euroliga entre Partizan y Joventut. Un partidazo que llegó igualado hasta los últimos segundos. Solo quedaba una posesión y Jofresa consiguió anotar para dar ventaja al equipo catalán 68-70. Sasa Djordjevic recibió el balón en su propio campo tras la canasta, cruzó como una exhalación y se levantó desde el triple totalmente desequilibrado. En el aire consiguió girarse para cuadrarse de manera perfecta hacia la canasta y anotar el triple que dio la victoria y la primera, y hasta el momento única, Euroliga de su historia al Partizan. “Ese tiro nos cambió la vida a todos. La emoción que sentí con aquel título no la he vuelto a sentir en mi vida”, afirmó Obradovic en el Informe Robinson. “Toda la vida soñé con un momento como ese”, añadió Djordjevic.

Con motivo de ese aniversario, el Fuenlabrada ha anunciado esta misma semana la creación de una nueva camiseta del equipo en homenaje al Partizan. La relación entre ambos clubes se ha mantenido a lo largo del tiempo, como quedó demostrado con un encuentro amistoso entre ambos disputado en 2023 pista al aire libre de Tasmajdan (Belgrado) con un ambiente espectacular.

El equipo madrileño estrenará la equipación este fin de semana, cuando se medirá al Básquet Coruña (sábado 18.30 horas) en la misma cancha en la que jugó hace 34 años el conjunto serbio, el pabellón Fernando Martín.