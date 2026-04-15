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Básquet Coruña | Rivales

Phil Scrubb se rompe y no acabará la temporada con Palmer

El ex del Básquet Coruña estaba siendo uno de los jugadores más destacados de la competición

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/04/2026 16:13
Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Palmer Basket
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Phil Scrubb no podrá terminar la temporada 2025-26 con Palmer Basket. Así lo ha confirmado el propio club a través de un comunicado emitido en su página web este miércoles, en el que se detalla que el jugador canadiense, ex del Básquet Coruña, sufre una lesión muscular.

Scrubb se lesionó en la jornada correspondiente al fin de semana pasado, cuando su equipo cayó en casa en el duelo directo por la salvación contra Melilla. El escolta canadiense apenas pudo estar doce minutos sobre la pista ayudando a su equipo antes de verse obligado a retirarse lesionado. 

"Tras las pruebas médicas realizadas, se confirma que el período de recuperación requiere tiempo, por lo que el jugador no podrá volver a las canchas en lo que resta de temporada. Desde el club queremos trasladarle todo nuestro apoyo en este proceso, convencidos de que volverá más fuerte", escribe Palmer en su comunicado.

Desde su llegada a la Primera FEB en el mes de enero, Phil Scrubb estaba siendo una de las sensaciones de la competición. Promedia casi 30 minutos por encuentro con 15,5 puntos, 2,6 rebotes y 6,1 asistencias, además de un 39,8% de acierto en los triples. Cuando llegó el canadiense, Palmer era colista de la liga con dos victorias en trece encuentros. 

Desde entonces, Scrubb consiguió ayudar a que el equipo balear ganase cinco de los catorce partidos que ha disputado para salir de los puestos de descenso. Sin embargo, la derrota contra Melilla este pasado fin de semana, sumada a la baja del escolta, dificulta la empresa del equipo.

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