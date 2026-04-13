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Básquet Coruña

El Obradoiro reafirma en un comunicado su relación con el Básquet Coruña: "Respeto mutuo y colaboración permanente"

El club santiagués se pronuncia después de los incidentes en la pista tras el derbi del pasado sábado y los naranjas apelan a sus valores. "El juego limpio está muy por encima de ganar o perder"

Jorge Lema
Jorge Lema
13/04/2026 17:54
Unos 9.100 espectadores abarrotaron las gradas del recinto coruñés
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Todavía colean los ecos de los incidentes al final del derbi del pasado sábado entre integrantes del Básquet Coruña y del Obradoiro en el Coliseum. Más allá de que Carles Marco y Epi ya dieron ejemplo tras el partido, el club santiagués ha querido reafirmar la buena relación con la entidad naranja en un comunicado oficial en su página web antes de que ambos equipos continúen con la lucha por el ascenso directo en la recta final de Primera FEB:

Comunicado del Obradoiro

"El baloncesto gallego está más vivo que nunca, como quedó demostrado durante el encuentro frente a Leyma Coruña, disputado en un ambiente de gran intensidad deportiva, respeto y pasión por parte de ambas aficiones. Este tipo de partidos deberían ser siempre una auténtica fiesta del baloncesto, un punto de encuentro para disfrutar del deporte en su máxima expresión.

Lamentablemente, los incidentes ocurridos al final del partido, en un contexto de máxima tensión y con las pulsaciones propias de la competición, no pueden ni deben empañar lo vivido durante el encuentro. No obstante, la emoción del momento en ningún caso puede servir como justificación para este tipo de comportamientos.

Jugadores del Básquet Coruña y del Obradoiro se enzarzaron en una pelea al final del derbi

En vídeo | Las imágenes de la bronca final en el derbi del Coliseum entre Leyma y Obradoiro

Más información

El deporte debe ser siempre un ejemplo de respeto, convivencia y deportividad, y lo sucedido no representa los valores del baloncesto ni de ambos clubes.

Este tipo de actitudes no pueden ni deben convertirse en un referente para los numerosos niños y niñas que acuden a los pabellones a disfrutar de los partidos, y que deben encontrar en el baloncesto un modelo positivo de comportamiento dentro y fuera de la pista.

El Monbus Obradoiro ha mantenido, mantiene y mantendrá siempre una magnífica relación con el club y con todo el personal que integra al Leyma Coruña. Por un lado, la competición; y por otro, las relaciones existentes entre ambas entidades, que se fundamentan en el respeto mutuo y en la colaboración permanente fuera de la pista".

Poco después el Básquet Coruña se expresó a través de las redes sociales sobre lo sucedido: "Nuestros valores no se tienen que explicar. Se ven con hechos. En el trabajo diario. En una cantera que es presente y futuro. En cómo competimos con honestidad y educación. Y en cómo actuamos rápido y sin titubeos cuando estos valores peligran. Y eso es todo un orgullo. Porque muy por encima de ganar o perder, está el juego limpio dentro y fuera de la cancha. Orgullo de equipo. Orgullo de afición. Orgullo de ciudad. Vuestro aliento es nuestra fuerza para darlo todo hasta el final: en cada ataque, en cada defensa. En los momentos buenos… y en los no tan buenos. Todos a una. Siempre. Somos el Leyma Coruña. Somos Familia Naranja".

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