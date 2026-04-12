Este es el calendario que le queda a Básquet Coruña y Obradoiro: los naranjas necesitan un tropiezo de su rival

Pase de Pacheco a Thiam durante el partido entre Leyma y Obradoiro QUINTANA

“No se acaba aquí, quedan cuatro partidos”, advierte Carles Marco. En realidad podrían ser hasta cinco las balas que podrían herir al Obradoiro y situar al Básquet Coruña en ascenso directo. En una competición con un total impar de equipos, el de Carles Marco es el último en descansar. Antes de la jornada final tiene en efecto cuatro partidos, pero Obradoiro jugará cinco. Ahora mismo a las dos escuadras les contempla el mismo balance, con apenas tres derrotas, pero Leyma tiene una victoria más y un partido menos por jugar. En caso de empate final la ventaja es compostelana y ya saben que si ganan los cinco partidos que les restan serán inalcanzables para su rival.

La lucha por la única plaza de ascenso directo se reanudará el próximo viernes 17. Obradoiro recibirá en su pabellón de Fonte do Sar a Ourense, el último equipo que le derrotó antes de que el equipo de Diego Epifanio comenzase una racha de imbatibilidad que ya dura doce jornadas. Sólo perdió una vez en sus últimos 25 partidos el Obradoiro y sucedió en Ourense (96-93) el 10 de enero. Ahora el equipo que adiestra Moncho López llega con casi todo hecho, sin apuros para evitar el descenso y con remotas opciones de llegar al playoff. Al día siguiente el Básquet Coruña buscará rehacerse en la complicada pista del Fuenlabrada, que sí que está inmerso en la batalla por jugar las eliminatorias por el ascenso.

Todo se acelerará ahí porque después hay jornada entre semana. Y otra vez vuelve a jugar primero Obradoiro, que tiene una incómoda salida el miércoles 21 a Burgos para enfrentarse al Tizona, que se juega una de las últimas balas para evitar el descenso. El jueves 22 será el turno del Leyma, que recibirá en el Coliseum al Menorca, que ahora mismo está en puesto de playoff.

Los coruñeses tendrán menos tiempo que el Obradoiro para preparar el siguiente partido. Ambas escuadras jugarán de nuevo el domingo 26 y el Leyma además lo hará por la mañana, a las 12.30 en el Coliseum contra Gipuzkoa, que a esa altura ya debería tener asegurado el playoff, pero que podría estar involucrado en la batalla por lograr ventaja de campo en la primera eliminatoria. Por la tarde, a las seis, habrá un interesante Obradoiro-Estudiantes en Santiago, si bien los colegiales ya saben que entrarán en el playoff con ventaja de campo gracias a su triunfo en la Copa.

La penúltima jornada la jugará el equipo de Diego Epifanio el 2 de mayo en Torrelavega ante un Alega Cantabria que a esa altura puede estar inmerso en la batalla por el playoff o jugar ya sin objetivos clasificatorios. Al día siguiente Leyma saltará a la pista de Fibwi Mallorca en el que será su último partido de la liga regular. Restaría una jornada y los naranjas la verán por televisión. Si ambos equipos llegan a ella con las mismas derrotas, el cuadro de Carles Marco necesitaría una sorprendente victoria de Gipuzkoa en Santiago para ser campeones.

CALENDARIO RESTANTE EN PRIMERA FEB

Jornada 30.

17 de abril. Obradoiro-Ourense

18 de abril. Fuenlabrada-Básquet Coruña

Jornada 31.

21 de abril. Tizona-Obradoiro

22 de abril. Básquet Coruña-Menorca

Jornada 32.

26 de abril. Básquet Coruña-Gipuzkoa; Obradoiro-Estudiantes

Jornada 33.

2 de mayo. Cantabria-Obradoiro

3 de mayo. Leyma-Gipuzkoa

Jornada 34.

8 de mayo. Obradoiro-Gipuzkoa