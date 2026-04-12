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Básquet Coruña

El Fuenlabrada, próximo rival del Leyma Coruña, sorprendió a domicilio al Oviedo

El equipo carbayón llegaba a la cita como cuarto clasificado y con siete victorias consecutivas en la mochila

Chaly Novo
Chaly Novo
12/04/2026 22:07
El exnaranja Gus Lima (i), durante el Oviedo-Fuenlabrada
El exnaranja Gus Lima (i), durante el Oviedo-Fuenlabrada
Julián Rus
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El Fuenlabrada, equipo al que el Leyma Básquet Coruña visitará el próximo sábado (18.30 horas), dio la sorpresa de la jornada 29 al imponerse a domicilio (65-73) a un Oviedo que llegaba a la cita como cuarto clasificado y con siete victorias seguidas.

El plantel dirigido por Iñaki Martín, quien no pudo contar con el pívot Jonathan Kasibabu, por un reciente fractura en la nariz, tuvo al frente a sus habitual pareja de líderes: Vitor Benite (20 puntos) y Mateo Díaz (16, 6 rebotes y 3 asistencias), con Dani Manchón (15 y 7 capturas) como tercer referente ofensivo. El exnaranja Gus Lima, fichado hace menos de un mes, anotó 2 tantos, bajó 1 rechace y repartió 2 pases de canasta en 14 minutos en pista.

La defensa del conjunto del sur de Madrid le paró los pies al MVP de la pasada jornada –y de otras tes antes–, Marques Townes, al que dejó en 9 tantos, con un horrible 3 de 12 en tiros de campo. Lideró el ataque carbayón Greg Parham (22 puntos).

El Ourense, próximo rival del Obradoiro, al que venció en la primera vuelta, prácticamente se despidió de la posibilidad de meterse en los playoffs al caer en el Pazo Paco Paz (67-72) ante un Cantabria que con este triunfo adelanta a los de Moncho López y mantiene opciones de alcanzar la novena plaza, de la que lo separan dos victorias. 

La ocupa ahora el Lucentum Alicante, tras caer en casa (74-87) ante el Gipuzkoa de un entonado Jalen Tate (24 tantos, 7 rechaces y 3 asistencias). El equipo levantino cede un puesto respecto al Menorca, que necesitó de un gran último cuarto (16-26) para batir al Cartagena (79-83). Spencer Littleson (22 puntos) y Fer Zurbriggen  (17, 8 rebotes y 7 pases de canasta) tiraron del carro visitante.

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En la lucha por la salvación, el Estudiantes puso otro clavo en el ataúd (76-96) de un Tizona Burgos que se hunde sin remisión. Jayson Granger (24 tantos, 3 rechaces y 4 pases letales) lideró un día más al equipo colegial.

En el duelo que cerró la jornada, el colista Melilla venció por 75-82 en la cancha del antepenúltimo, el Palmer, que en el tercer cuarto perdió por lesión a su estrella, el exnaranja Phil Scrubb, quien solo pudo jugar doce minutos. Otro ex del Básquet Coruña, Sebastian Aris, y Sergio Rodríguez aportaron 17 puntos por cabeza al sexto triunfo del Decano en lo que va de temporada. 

El equipo de la ciudad autónoma sigue ocupando el farolillo, ahora con los mismos triunfos que el Tizona y a uno de distancia del Palmer y del Cartagena. 

Por último, aunque sigue bastante lejos del peligro (dos victorias por encima), el Palma encajó ante el Zamora su novena derrota consecutiva (81-79), en una jornada en que descansó el Palencia. Joey van Zegeren (18 puntos) encabezó la ofensiva del conjunto castellano y el visitante Jon Ander Aramburu falló un triple en el último segundo. 

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