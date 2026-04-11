Previa | Leyma Coruña-Obradoiro: la madre de todos los derbis

El exnaranja Ale Galán, Jacobo Díaz y Alex Barcello, en un lance del Leyma Coruña-Obradoiro de semifinales de la Copa Galicia Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado (19.00 horas) en el Coliseum –que ha colgado el cartel de no hay billetes– el derbi más importante de su historia. Un duelo de altos vuelos contra el Obradoiro que, sobre el papel, acercará al ganador un poquito más a la ACB, en el caso del equipo de Diego Epifanio, y un muchito en el del pantel de Carles Marco.

Y un poco más si los naranjas logran imponerse por más de cuatro puntos, lo que supondría tres victorias de margen –el Obra ha disputado un partido menos– y el averaje particular.

No es este un derbi de cábalas. Sobre el parqué del multiusos herculino batallarán los dos mejores equipos de Primera FEB. Con una más que notable diferencia respecto al tercero, sea quien sea la final de la fase regular. Lo certifica el poderío estadístico de ambos, situados en los puestos más altos de todos los rankings positivos.

Dos plantillas que, con sus altos y sus bajos, apenas han tenido rival. Salvo ellos mismos –sobre todo el Obra en las primeras jornadas– y alguno de los integrantes de la aristocracia liguera.

El Básquet Coruña sigue en el camino para igualar el récord menos derrotas en la categoría, establecido el pasado curso por el San Pablo Burgos (32-2). El Obradoiro, dar, por fin, caza a un líder al que lleva meses persiguiendo. El derbi de la primera vuelta fue el mejor encuentro de lo que va de curso, como corresponde a los mejores equipos.

El Leyma llegó al Sar invicto y vendió a precio de caviar su primer traspié liguero. Al de este sábado llega con más dudas que un rival embalado: once victorias seguidas, la última, clarísima, contra el Palencia, un sonoro puñetazo en la mesa antes de encarar la madre de todos los derbis. Un duelo compuesto de duelos, cual matrioshka baloncestística.

Para el todavía líder en solitario debe ser prioritario en defensa frenar, o limitarlo máximo posible, a Leo Westermann y Felipe Dos Anjos. Ambos están en gran momento, individualmente y como pareja. Defender por delante e intentar que no se acerque al aro son claves para minimizar a la torre brasileña de 2.14 metros. A la que en ataque hay que sacar de su zona de confort, el poste bajo. Ilimane Diop y Abdou Thiam tienen muñeca suficiente para hacerlo.

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Al ‘1’ francés, que pese a no haber sido nunca un gran tirador últimamente está metiendo triples como churros –y con porcentajes muy altos–, hay que atacarle por velocidad. Su estatura y corpulencia lo meten en problemas bases rápidos –y el Leyma los tiene– o con un buen primer paso. Y por ello tiene propensión a cometer faltas. Sacarlo el mayor número de minutos del rectángulo sería un pequeño triunfo.

En las alas, hay paridad física, tanto en el duelo entre Paul Jorgensen y Alex Barcello como en el Guillem Jou-Yunio Barrueta o en el Joe Cremo-Travis Munnings/Sergio Quintela. El lucense ha jugado al ‘1’ las últimas semanas debido a la baja de Micah Speight, sustituido por su compatriota Tra Holder, que seguramente hará hoy su debut como obradoirista. Una incógnita para el staff encabezado por Carles Marco.

En la pintura, además de Dos Anjos, el Obradoiro cuenta con un siempre solvente Dejan Kravic, destacadísimo en la paliza de la semana pasada al Palencia. Aitor Etxeguren es el interior que menos juega, con lo cual el trío senegalés del Leyma podrá centrar más parte de sus energías en la defensa al brasileño y al serbio.

Emparejamientos al margen, ambos son equipos con gusto por jugar rápido. Un poquito más el de Carles Marco. Y para poder correr hay que cerrar antes el rebote defensivo. El Básquet Coruña es el segundo mejor de la liga este apartado y el segundo mejor en capturas en el aro rival. Y el número 1 en el cómputo global. Así que esta faceta, siempre instrumental en el baloncesto, lo será un poquito más este sábado.

El triunfo naranja por más de cuatro puntos acercaría mucho el retorno inmediato a la ACB, ya que, aunque su calendario tiene minas (Fuenlabrada y Menorca), el Obradoiro (con, entre otros, Gipuzkoa y Estudiantes en su horizonte) tiene más que perder y más que ganar en el Coliseum. Y si sale victorioso, habrá asestado un golpe casi letal a su enemigo.

Se viene (otro) partido (muy) grande.

Leyma Coruña-Obradoiro

Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Joe Cremo, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro –posible cinco inicial– Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Obradoiro: Leo Westermann, Alex Barcello, Yunio Barrueta, Ale Galán, Felipe Dos Anjos –posible cinco inicial– Denzel Andersson, Dejan Kravic, Aitor Etxeguren, Travis Munnings, Diogo Brito, Sergio Quintela, Tra Holder.

Árbitros: Ángel de Lucas, Daniel Checha, Alejandro Aranzana.

Cancha: Coliseum

Hora: 19.00 (TVG)