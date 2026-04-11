Epi: "Con el nivel de repercusión que tiene este partido, que solo se hable de básquet sería muy bueno para todos"

Epi hablando con uno de los árbitros del Leyma-Obradoiro QUINTANA

El Obradoiro se llevó el gato al agua en un derbi con el Básquet Coruña de alto voltaje (84-92). El partido tuvo de todo, hasta lío final sobre la pista. Así lo valoró el técnico del equipo santiagués, Diego Epifanio.

Valoración del partido. "Felicitar a mi equipo por todo, por la victoria, por su concentración y por su trabajo diario. Aún queda mucho, pero mis jugadores están demostrando que están muy centrados y creo que esa es la clave de poder llegar hoy aquí y ante este equipazo y este ambiente haber sabido sacar el partido. Agradecer a la gente que me ha aplaudido y decir que es un placer volver al Coliseum, creo que ha sido una pasada el ambiente que se ha vivido. Me alegro mucho por todo lo que significa respecto a todo. Lo de hoy demuestra que esta ciudad demandaba baloncesto de nivel y su equipo lo está haciendo muy bien para llenar la grada".

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Perímetro en la primera parte. "Primero por el buen trabajo del rival, que es un equipazo. Nos ha puesto las cosas muy difíciles y por momentos no hemos podido circular. Cuando hemos entrado al vestuario, hemos hablado de que no nos tenía que preocupar nuestro mal porcentaje, sino de cómo llegar a sacar esos tiros y hemos cogido confianza sobre eso. Nuestro buen hacer defensivo nos ha permitido correr y coger confianza".

Clave. "El grupo no ha dejado de creer en que podíamos ganar aquí".

Presión en la segunda parte. "Muy contentos por Diogo, ha hecho un partidazo y el equipo le ha sabido encontrar. Tengo la suerte de poder entrenar a muy buenos jugadores y entre ellos entienden para quién tenemos que jugar en cada momento. Eso nos ha dado solvencia para ganar el partido aquí. En todo momento el grupo ha creído que podíamos ganar".

Controlar las rachas del Leyma. "Ha habido momentos en que ellos han anotado muy fácil en primeros segundos y eso nos ha costado, aunque lo hemos mejorado en la segunda parte. Creo que su forma de jugar les permite meter canastones. Nosotros no nos hemos caído y esa ha sido la diferencia con otros partidos. Hemos estado serenos en esos momentos".

Defensa a Westermann. "Es un equipo que defiende muy bien y hemos intentado castigar la ventaja en la espalda del bloque directo. Ellos en idea de partido han estado muy bien, nos han planteado muchas dificultades. Nosotros hemos sido capaces de leer la ventaja colectivamente".

Rebote. "Cuando acabe el año llamaré a los ayudante de Carles para que me digan el secreto de cómo trabajan el rebote. Hemos podido anotar más y castigar mejor el rebote de ataque".

Tangana final. "No sé lo que ha pasado. Di la mano a toda la gente del Básquet Coruña y me he metido al vestuario. Creo que cualquier cosa que haya podido pasar no debería emborronar el gran ambiente que se ha visto hoy, ni la fiesta del baloncesto gallego, ni quitar ningún mérito a ambos equipos. Hoy se ha visto un gran espectáculo en la grada y la pista y espero que nada de lo que haya podido pasar después haya podido poner un manchón en la fiesta del baloncesto gallego. Con el nivel de repercusión que tiene este partido, que solo se hable de básquet sería muy bueno para todos".