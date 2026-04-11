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Básquet Coruña

En vídeo | Las imágenes de la bronca final en el derbi del Coliseum entre Leyma y Obradoiro

El exnaranja Barrueta, protagonista estelar de un final abrupto

Sergio Baltar
11/04/2026 21:43
Jugadores del Básquet Coruña y del Obradoiro se enzarzaron en una pelea al final del derbi
Jugadores del Básquet Coruña y del Obradoiro se enzarzaron en una pelea al final del derbi
QUINTANA
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Toda la tensión del derbi entre el Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro se plasmó después de que sonase la bocina y cuando ambos equipos saludaban a los aficionados desde el centro de la pista. Allí el obradoirista Westermann trataba de llamar a los suyos para hacer piña. Pero lo que hubo fue piñas.  

La chispa se prendió entre Mus Barro y Quintela. Casi de inmediato se armó un rebumbio bajo una de las canastas del Coliseum entre quienes querían pegarse y los que pugnaban por separarse. 

Apareció por allí el inevitable Yunio Barrueta, que pareció entrar en principio a separar, pero apenas tardó un segundo en encararse con Dídac Cuevas y Carles Marco y soltarle un manotazo al base naranja. Por ahí se armó otro incendio. Y costó apagarlos todos porque ya casi cuando todo parecía sofocado el propio Barro estuvo a punto de enzarzarse con Goran Huskic.

Barrueta se marchó de la pista entre bravatas propias y abucheos ajenos. A veces no basta con ganar, sino también hay que saber hacerlo.

En rueda de prensa, Epi no quiso profundizar en los detalles de la bronca. "No sé lo que ha pasado. Di la mano a toda la gente del Básquet Coruña y me he metido al vestuario. Creo que cualquier cosa que haya podido pasar no debería emborronar el gran ambiente que se ha visto hoy, ni la fiesta del baloncesto gallego, ni quitar ningún mérito a ambos equipos. Hoy se ha visto un gran espectáculo en la grada y la pista y espero que nada de lo que haya podido pasar después haya podido poner un manchón en la fiesta del baloncesto gallego. Con el nivel de repercusión que tiene este partido, que solo se hable de básquet sería muy bueno para todos"

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