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Diario de Ferrol

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Básquet Coruña

En directo: Leyma Básquet Coruña-Obradoiro

El derbi gallego enfrenta a los dos primeros clasificados de Primera FEB

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/04/2026 18:09
Guillem Jou ataca a Yunio Barrueta
Guillem Jou ataca a Yunio Barrueta
Quintana
Básquet Coruña
41-37
Obradoiro
Descanso

Estadísticas

El máximo anotador del partido hasta ahora es Leo Westermann con 13 puntos, mientras que en el Leyma es Cremo con 9, a pesar de sus tres fallos desde el tiro libre. Abdou Thiam ha cogido 6 rebotes, un aspecto que está controlando el Básquet Coruña por ahora, 16-13

2Q

Final

Descanso en el Coliseum! En el último ataque Cuevas buscó el triple, pero no entró y el marcador se quedó en el 41-37 previo al tiempo muerto

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41-37

Anotó un tiro libre Barro, respondió Barcello con otro en una falta regalada. Lo para Carles para idear el último ataque

40-36

Anota Westermann desde el 4,60

40-34

Triiiiiiiiiiple frontal de Micovic, asistencia de Cuevas, que está muy centrado en el partido. Lo para Epi a falta de 1:10 para el descanso

37-32

Canasta de Diop en rebote ofensivo y le saca luego Cuevos la falta en ataque a Tra Holder, que está debutando con el Obra

35-32

Pide tiempo muerto Carles Marco. Le han perdonado tres faltas en el mismo ataque los árbitros al Obradoiro

35-32

Faltita de Pacheco que lleva a Barcello a la línea. Anota el segundo 

35-31

Aro pasado de Munnings, la movió bien el Obra

35-29

A la línea Diop, que le sacó la tercera personal a Galán. Pudo ser perfectamente antideportiva. Anota ambos el senegalés

33-29

Anota desde la línea Dos Anjos

33-28

Canasta de Barrueta al poste, más fuerte que Jorgensen

33-36

Anota Cremo uno más desde la línea

32-26

A la línea Westermann, que le sacó la tercera falta (dudosa como mínimo) a Guillem Jou. Anota los dos el francés, que está en 11 puntos. Además, se habían equivocado los árbitros en el otro lado dando saque de fondo para el Obra cuando era para el Leyma

32-34

Anota desde el 4,60 Cremo

31-24

Falla desde la línea Kravic

31-24

BOMBAZO de Dídac Cuevas desde su casa

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28-22

Buena acción individual de Micovic contra Anderson que acabó con un stepback

26-22

Triple de Munnings

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jacobo, Micovic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto en el Coliseum. Anotó Caio Pacheco un triple en transición para poner el 26-19 en el marcador, máxima hasta el momento

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23-19

Canastón de Quintela con rectificado

23-17

Canasta de Abdou tras rebote ofensivo, +6 para el Leyma

21-17

Triiiiiiiple lejanísimo de Cremo

18-15

Metidísimo en el partido el banquillo del Leyma y muy cabreado el cuerpo técnico con un par de errores defensivos que permitieron triples liberados de Westermann

14-12

A la línea del 4,60 Jacobo Díaz, pudo correr el Leyma y sacó petróleo. Anota los dos el madrileño

12-12

Lo empata Diop con un tiro de 6 metros

10-12

Primera rotación de Carles Marco y alley-oop entre Pacheco y Thiam

8-12

Otra vez Westermann de tres, antes había anotado Barro tras rebote ofensivo

6-9

Triple de Westermann, perdonó 3 liberados el Leyma

6-6

Empata Barcello

6-4

Triiiiiiiiiple de Cremo para que estalle el Coliseum

3-4

La movió muy bien el Obra y anotó fácil Dos Anjos bajo el aro

3-2

A la línea Cremo, que le sacó la falta a Barcello en la jugada al poste. Anota solo es segundo el estadounidense

2-2

Anota dos libres Guillem Jou

0-2

Primera canasta para Galán en pick&roll con Barcello

1Q

Inicio

Arrrrranca el derbi en el Coliseum!!! La primera posesión es para el Leyma

Himno

Todo el Coliseum en pie para entonar el himno gallego

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Ambientazo

Brutal el ambientazo del Coliseum en la presentación de los jugadores. Silbidos para toda la plantilla del Obra y atronadora ovación para la del Leyma

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos para el derbi!! El Básquet Coruña saldrá con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Obradoiro empezará con Westermann, Barcello, Barrueta, Galán y Dos Anjos

Previa

Previa

Así fue la salida a pista del Básquet Coruña

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Previa

Calentamiento

Jugadores ya sobre la pista y las gradas cogiendo color, sobre todo, naranja. Apenas 15 minutos para que empiece el espectáculo

Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

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Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

Recibimiento y previa del derbi
Recibimiento y previa del derbi
Quintana
Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

Recibimiento y previa del derbi
Recibimiento y previa del derbi
Quintana
Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

Recibimiento y previa del derbi
Recibimiento y previa del derbi
Quintana
Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

Recibimiento y previa del derbi
Recibimiento y previa del derbi
Quintana
Previa

Recibimiento

Así fueron las horas previas al partido

Recibimiento y previa del derbi
Recibimiento y previa del derbi
Quintana
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Declaraciones

Esta semana hemos podido entrevistar a uno de los capitanes del Básquet Coruña como es Guillem Jou, consulta aquí sus palabras

Guillem Jou posa para DXT Campeón en el Coliseum
Guillem Jou posa para DXT Campeón en el Coliseum
Patricia G. Fraga
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Memoria

¿Qué pasó en el derbi de la primera vuelta? Refresca la memoria con este artículo en el que repasamos el partido de Sar

Imagen del partido entre Básquet Coruña y Obradoiro en diciembre de 2025Obradoiro - Leyma Básquet Coruña 103-99
Imagen del partido entre Básquet Coruña y Obradoiro en diciembre de 2025Obradoiro - Leyma Básquet Coruña 103-99
ADRIAN BAULDE
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Recibimiento

Así fueron recibidos los jugadores del Básquet Coruña en las inmediaciones del Coliseum por más de 500 personas

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Declaraciones

Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del partidazo y en este otro las de Diego Epifanio

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al derbi con el Obradoiro
Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al derbi con el Obradoiro
Javier Alborés
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Obradoiro? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 29 de Primera FEB entre 
Básquet Coruña y Obradoiro

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