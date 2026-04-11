En directo: Leyma Básquet Coruña-Obradoiro
El derbi gallego enfrenta a los dos primeros clasificados de Primera FEB
Estadísticas
El máximo anotador del partido hasta ahora es Leo Westermann con 13 puntos, mientras que en el Leyma es Cremo con 9, a pesar de sus tres fallos desde el tiro libre. Abdou Thiam ha cogido 6 rebotes, un aspecto que está controlando el Básquet Coruña por ahora, 16-13
Final
Descanso en el Coliseum! En el último ataque Cuevas buscó el triple, pero no entró y el marcador se quedó en el 41-37 previo al tiempo muerto
41-37
Anotó un tiro libre Barro, respondió Barcello con otro en una falta regalada. Lo para Carles para idear el último ataque
40-36
Anota Westermann desde el 4,60
40-34
Triiiiiiiiiiple frontal de Micovic, asistencia de Cuevas, que está muy centrado en el partido. Lo para Epi a falta de 1:10 para el descanso
37-32
Canasta de Diop en rebote ofensivo y le saca luego Cuevos la falta en ataque a Tra Holder, que está debutando con el Obra
35-32
Pide tiempo muerto Carles Marco. Le han perdonado tres faltas en el mismo ataque los árbitros al Obradoiro
35-32
Faltita de Pacheco que lleva a Barcello a la línea. Anota el segundo
35-31
Aro pasado de Munnings, la movió bien el Obra
35-29
A la línea Diop, que le sacó la tercera personal a Galán. Pudo ser perfectamente antideportiva. Anota ambos el senegalés
33-29
Anota desde la línea Dos Anjos
33-28
Canasta de Barrueta al poste, más fuerte que Jorgensen
33-36
Anota Cremo uno más desde la línea
32-26
A la línea Westermann, que le sacó la tercera falta (dudosa como mínimo) a Guillem Jou. Anota los dos el francés, que está en 11 puntos. Además, se habían equivocado los árbitros en el otro lado dando saque de fondo para el Obra cuando era para el Leyma
32-34
Anota desde el 4,60 Cremo
31-24
Falla desde la línea Kravic
31-24
BOMBAZO de Dídac Cuevas desde su casa
28-22
Buena acción individual de Micovic contra Anderson que acabó con un stepback
26-22
Triple de Munnings
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jacobo, Micovic y Barro
Final
Final del primer cuarto en el Coliseum. Anotó Caio Pacheco un triple en transición para poner el 26-19 en el marcador, máxima hasta el momento
23-19
Canastón de Quintela con rectificado
23-17
Canasta de Abdou tras rebote ofensivo, +6 para el Leyma
21-17
Triiiiiiiple lejanísimo de Cremo
18-15
Metidísimo en el partido el banquillo del Leyma y muy cabreado el cuerpo técnico con un par de errores defensivos que permitieron triples liberados de Westermann
14-12
A la línea del 4,60 Jacobo Díaz, pudo correr el Leyma y sacó petróleo. Anota los dos el madrileño
12-12
Lo empata Diop con un tiro de 6 metros
10-12
Primera rotación de Carles Marco y alley-oop entre Pacheco y Thiam
8-12
Otra vez Westermann de tres, antes había anotado Barro tras rebote ofensivo
6-9
Triple de Westermann, perdonó 3 liberados el Leyma
6-6
Empata Barcello
6-4
Triiiiiiiiiple de Cremo para que estalle el Coliseum
3-4
La movió muy bien el Obra y anotó fácil Dos Anjos bajo el aro
3-2
A la línea Cremo, que le sacó la falta a Barcello en la jugada al poste. Anota solo es segundo el estadounidense
2-2
Anota dos libres Guillem Jou
0-2
Primera canasta para Galán en pick&roll con Barcello
Inicio
Arrrrranca el derbi en el Coliseum!!! La primera posesión es para el Leyma
Himno
Todo el Coliseum en pie para entonar el himno gallego
Ambientazo
Brutal el ambientazo del Coliseum en la presentación de los jugadores. Silbidos para toda la plantilla del Obra y atronadora ovación para la del Leyma
Quintetos
Ya hay quintetos para el derbi!! El Básquet Coruña saldrá con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Por su parte, Obradoiro empezará con Westermann, Barcello, Barrueta, Galán y Dos Anjos
Previa
Así fue la salida a pista del Básquet Coruña
Calentamiento
Jugadores ya sobre la pista y las gradas cogiendo color, sobre todo, naranja. Apenas 15 minutos para que empiece el espectáculo
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Recibimiento
Así fueron las horas previas al partido
Declaraciones
Esta semana hemos podido entrevistar a uno de los capitanes del Básquet Coruña como es Guillem Jou, consulta aquí sus palabras
Memoria
¿Qué pasó en el derbi de la primera vuelta? Refresca la memoria con este artículo en el que repasamos el partido de Sar
Recibimiento
Así fueron recibidos los jugadores del Básquet Coruña en las inmediaciones del Coliseum por más de 500 personas
Declaraciones
Puedes leer en este enlace las declaraciones de Carles Marco en la previa del partidazo y en este otro las de Diego Epifanio
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Obradoiro? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 29 de Primera FEB entre
Básquet Coruña y Obradoiro