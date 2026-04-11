El Obradoiro aleja la ACB de A Coruña (84-92)

Munnings lanza un triple ante Jacobo Díaz en el derbi del Coliseum Quintana

El Obradoiro se anotó en el Coliseum un derbi (84-92) en las antípodas del de la primera vuelta, porque jugó mejor en el tramo de la verdad ante un Leyma Básquet Coruña que pasa de líder en solitario a líder virtual. Porque tiene menos por jugar y el averaje perdido con los de Diego Epifanio. Y porque ha dejado de transmitir las sensaciones de la primera mitad del curso.

Podría achacarse parte de esta derrota, solo la tercera liguera, las mismas que el vecino provincial, a la nefasta labor de un trío arbitral que no usó el mismo rasero. Que fue increpado, con razón, durante casi todo el partido, por la afición local. Pero sería una injusticia tan grande como la cometida por ellos con los de Carles Marco. Y con los aficionados al baloncesto. Porque no fue encuentro para señalar 54 faltas, 29 de ellas a los naranjas, que lanzaron once libres menos.

Un exnaranja, Galán, inauguró el marcador, con una canasta más solo que la una en el poste bajo. Mala señal. Porque Dos Anjos firmó de la misma manera el 3-4. Aunque no tardó en tapar el hueco el líder de Primera FEB.

Antes, Cremo se resarció de un libre fallado con un triple acertado. El neoyorquino fue la pareja en defensa de Barrueta, mientras que Cuevas cogió a Barcello y Jou a Westermann. El alero catalán pagó con dos faltas bastante tempraneras el trabajo sobre el base rival.

Y con el de Llagostera en el banquillo, el francés se soltó el pelo: dos dianas lejanas seguidas para dar a los visitantes una renta de dos canastas (8-12). La entrada en cancha de Diop y de Thiam solidificó al anfitrión del Coliseum. En toda la pista. Ily enroscó su primer tiro, desde seis metros, flotado por Dos Anjos. Aviso para el brasileño, en estos minutos sellado al otro lado de la pista por Abdou, colosal también el rebote.

Dos puntos de Thiam, servidos en bandeja por Pacheco, iniciaron un parcial de 8-0, con el Obradoiro ya en bonus. El peligro lo atajó el soporte vital del equipo compostelano, Westermann, con su tercer triple (16-15).

A otro de Cremo, muy serio y enchufado desde el salto inicial, le siguió una captura en aro enemigo de Thiam, que convirtió en dos puntos. Y el tercer acierto lejano del Leyma, de Pacheco, tras una rápida transición pilotada por Jorgensen, bajó el telón del primer acto con una nueva ventaja máxima para los de Carles Marco (26-19).

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Y con triple arrancó el segundo cuarto. De Munnings, que en estos diez minutos sería el gran beneficiado del continuo dos contra uno sobre Barcello.

También entró en escena el trío arbitral. Primero, anulando un claro 2+1 de Micovic. Cuevas, con un misil desde el logo, acalló las iras del respetable contra De Lucas, Checa y Aranzana. Que arreciaron segundos después a raíz de la tercera falta de Jou, por un contacto mínimo.

Serie interminable de libres

Con el listón tan bajo, el derbi se convirtió en una serie interminable de tiros libres, en la que ninguno de los dos equipos estuvo especialmente fino. Y sonó por primera vez el "¡fuera, fuera!". El motivo, un balón de fondo que tocó claramente en la rodilla de Andersson y el trío del silbato regaló al Obradoiro. En la siguiente posesión estrenó su casillero Barrueta (33-28)

Y nueva pitada. Antideportiva de manual de Galán a Diop. El extremeño, que estaba picado con el senegalés, le metió el codo en la cara. Sin cortarse. Y sin la dura sanción que pedía la acción. Al menos se tuvo que ir al banco con tres faltas.

El de Dakkar se resarció con dos puntos tras rebote de ataque (37-32). Los tres senegaleses del Leyma metieron muy bien el cuerpo por delante de los pívots del Obradoiro, y tradujeron en puntos prácticamente todas las capturas ofensivas.

Y en estas debutó Holder en el visitante. Se estrenó con un codazo en la cara a Cuevas que los árbitros, naturalmente, no consideraron más que una falta normal. Y con faltas, y tiros libres, acabó la primera mitad (41-37).

El tercer periodo empezó como los precedentes: canasta del Obradoiro. No tardó la parroquia naranja en volver a cantar el "¡fuera, fuera!". Esta vez por fumarse una antideportiva de Andersson a Barro. Volvió a sonar con la demencial cuarta falta de Jou, todavía trece minutos por delante.

Pese a todo, el Leyma se mantuvo por delante, en gran parte por cargar el rebote defensivo y sacar réditos de ello. La cosa empezó a torcerses con una canasta de las que valen más de lo que sube al marcador: triple de Barcello sobre la bocina de posesión y con dos rivales encima (52-51).

Una carga de profundidad en la quilla del Básquet Coruña, que a partir de ahí empezó a jugar a chispazos. Y el Obradoiro empezó a jugar su baloncesto. Un triple de Jorgensen, en una acción aislada, retrasó un sorpasso que se olía de lejos. Galán empató (58-58) y otro exnaranja, Barrueta, dio la delantera al visitante (60-62).

Diogo Brito, factor X

El líder aguantó el tirón a base de tiros libres Nada más y nada menos que once series se lanzaron en este tercer acto, que remató con una canasta en penetración de Diogo Brito, el artífice del despegue pelicheiro (66-68).

El portugués, un jugador complicado de frenar por su versatilidad y su movilidad, siguió castigando la defensa naranja en el inicio del capítulo final. Suyos fueron los primeros siete puntos del Obradoiro en esta fase (70-75).

Con 72-75, volvió Jou después de muchos minutos sentado. El cocapitán reanimó a la grada con un triple (75-77). Y en la siguiente jugada volvió al banquillo. Con cinco faltas. Le cayó una que no parecía suya. "¡Fuera, fuera!", claro.

Dos libres de Galán y un 2+1 de Brito pusieron contra las cuerdas (75-82) a un Leyma que también había perdido ya por faltas a Thiam. Pacheo, con otro diana lejana en una acción aislada, dio el último coletazo de un equipo herculino que en estos diez minutos, y en parte de los anteriores, amasó el balón y tiró casi siempre forzado.

Munnings apareció de nuevo para poner la puntilla. Con un libre y un triple: 78-86, con apenas tres minutos en el reloj. Carles Marco paró el partido, pero a la salida del tiempo muerto Jacobo Díaz no acertó desde el arco. Y Brito, cómo no, dio al Obradoiro su primera renta de dos dígitos (78-88).

Y ahí se acabó un derbi que merecía un arbitraje a la altura de los dos equipos que luchan por el ascenso directo a la ACB. Un objetivo que empieza a ver algo más lejos una plantilla de Carles Marco que parece con la batería más descargada de lo deseable. Cuatro partidos por delante, uno más para el Obradoiro. Mientras hay vida...

Leyma Coruña 84-92 Obradoiro

Leyma Básquet Coruña (26+15+25+18): Cuevas (5), Jou (5), Micovic (5), Cremo (21), Barro (10) –cinco inicial– Jorgensen (5), Pacheco (13), Brnovic (0), Diop (6), Thiam (6), Jacobo Díaz (8).

Obradoiro (19+18+31+24): Dos Anjos (97), Westermann (17), Barrueta (11), Barcello (10), Galán (7) –cinco inicial– Holder (0), Andersson (0), Kravic (4), Munnings (13), Diogo Brito (17), Quintela (4).

Árbitros: De Lucas, Checa, Aranzana. Eliminaron por faltas a Thiam, Jou, Jorgensen y Galán.

Incidencias: Partido de la jornada 29 de Primera FEB disputado en el Coliseum ante 9.100 espectadores.