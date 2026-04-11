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Básquet Coruña

El 1x1 del Leyma Coruña contra el Obradoiro

Joe Cremo estuvo por encima del nivel medio de unos jugadores naranjas, sobre todo los pívots, que sufrieron las incongruencias arbitrales

Chaly Novo
Chaly Novo
11/04/2026 23:16
Yunio Barrueta defiende a Joe Cremo en el derbi del Coliseum
Yunio Barrueta defiende a Joe Cremo en el derbi del Coliseum
Quintana
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LICEO-620X50

El Leyma Básquet Coruña falló en los segundos 20 minutos de un derbi en el que ganar era imperativo para ambos equipos. Los de Carles Marco parecieron llegar más justos de gasolina al tramo final, donde se produjo el despegue del Obradoiro.

5 DÍDAC CUEVAS

Partido complicado para el barcelonés, en inferioridad en todos los emparejamientos, tanto defensivos como ofensivos Anotó un triple marca de la casa, desde el logo, y repartió 4 asistencias, pero volvió a mostrarse errático en el tiro (1 de 6).

5 PAUL JORGENSEN

Casi lo mismo que Cuevas. Sufrió muchísimo en defensa, sobre todo en la segunda mitad, solo pasó por el aro 2 de sus 7 intentos y perdió 3 balones. El único naranja con valoración negativa (-5).

5 GUILLEM JOU

Los árbitros, excesivamente intransigentes con su defensa al Westermann, no le dejaron entrar en el partido: solo 9 minutos en pista. Firmó un triple en el último cuarto que hizo el 75-77 antes del despegue del Obra.

7 CAIO PACHECO

Muy tímido en los tres primeros cuartos, sin encarar la canasta en penetración, uno de sus fuertes y, defenderlo, una de las debilidades de Westermann. Cuando lo hizo, ya era tarde. Cuatro pases de canasta llevaron su firma. Pero también 2 pérdidas.

- DANILO BRNOVIC

El montenegrino únicamente entró en juego en los últimos 33 segundos del segundo periodo.

6 ILIMANE DIOP

Más enérgico que en las semanas precedentes, cargando el rebote ofensivo y acertado en el tiro. Pero... tiró poco (2 de 4). Se echaron en falta más intentos de media distancia para sacar a Dos Anjos de sitio.

8 JOE CREMO

Jugó desde el inicio con una calma absoluta, como si el partido fuese amistoso. Y eso le benefició mucho. Anotó con fluidez y, además, secó en defensa a Barrueta

7 MUS BARRO

Otro maltratado por los árbitros: acabó eliminado por faltas, un par de ellas altamente dudosas. Fue valiente contra Dos Anjos en el poste bajo, cargó el rebote ofensivo y en la segunda parte selló al pívot brasileño. 

5 STRAHINJA MICOVIC

De más a menos. Anotó sus primeros tiros, uno de ellos triple, pero falló los otros cuatro que ejecutó. El nivel físico de su exequipo le sobrepasó en defensa.

6 ABDOU THIAM

Entró de maravilla al partido, anotando (3 de 3 en tiros de campo) y reboteando en los dos aros (6 capturas en total), pero las faltas-los árbitros le limitaron a 12 minutos.

6 JACOBO DÍAZ

Estuvo bien en la defensa contra Westermann, aunque ello le pudo pasar factura en ataque, donde no estuvo tan fresco como suele ser habitual.  

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