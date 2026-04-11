Carles Marco: "No se acaba aquí, quedan cuatro partidos"

Carles Marco durante el Leyma-Obradoiro QUINTANA

El Obradoiro se llevó el gato al agua en un derbi con el Básquet Coruña de alto voltaje (84-92). El partido tuvo de todo, hasta lío final sobre la pista. Así lo valoró el técnico del equipo herculino, Carles Marco.

Valoración del partido. "Felicitar a Obradoiro porque ha hecho un partidazo y con total merecimiento se lleva la victoria. Segundo, gracias a nuestra afición por estar aquí. Ha sido magnífico el ambiente. Los chicos han dado todo lo que tenían y se han ganado que la gente venga, nos ayude y nos anime. Gracias por el cariño antes del partido. No se acaba aquí, quedan cuatro partidos. Espero que sigamos así de aquí al final porque es un placer increíble jugar delante de tanta gente.

Desde el primer hasta el último minuto han estado percutiendo. Físicamente no hemos llegado al nivel que tienen ellos. Los primeros 20 sí, pero a partir del tercer cuarto, ellos cada ataque era canasta porque nos castigaba su superioridad. Es muy difícil jugar con nuestro ritmo, cada vez sacando de fondo. Lo hemos intentado. Les he dicho que no podíamos jugar 5 vs 5 estático contra este equipo. Hoy han sido mejores. Felicito a nuestra afición y a nuestro equipo. Hemos hecho cosas mal, pero lo han dado todo. Hay que mejorar para el próximo partido y a seguir.

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Arbitraje. "Me he ido bastante caliente del partido como para que me digas eso. Lo primero, han sido mejores. Son mejores ahora mismo y lo han demostrado. ¿Que ha habido momento en que estamos desquiciados por el arbitraje? Sí. No lo hemos gestionado bien y es mérito de Obradoiro porque han estado percutiendo desde el minuto 0 hasta el 40. No es ninguna excusa lo de los árbitros".

Superioridad física. "Ha sido importante y también han cambiado el planteamiento. Han jugado mucho tiempo con Westermann, Brito y Munnings y eso nos ha descuadrado con nuestros bases. Lo hemos luchado, porque nos hemos pegado para que no hicieran canasta, pero estos esfuerzos al final lo acabas pagando. En ataque hemos renunciado a tiros que entraban en nuestro planteamiento. Creo que el plan era el correcto y no lo hemos ejecutado bien".

Digestión anímica. "No me preocupa cómo lo pueda encajar el grupo. Creo mucho en los jugadores. Sé que vamos a entrenar a tope para hacer un buen partido en Fuenlabrada. Es muy difícil lo que hemos hecho. Desde el primer día hemos ido líderes y cuando hemos perdido nos hemos levantado. Igual es mejor ir detrás (risas). No creo que hayamos fallado. Hemos perdido los dos partidos contra el Obra y hemos perdido en Palencia. Hemos hecho los deberes que tocan. Quedan cuatro partidos. Si al final de liga ellos no han perdido los felicitaremos y a ganar tres partidos en el playoff. Lo decía Dídac, quien no esté jodido hoy y mañana, mal vamos, y creo que están muy jodidos todos, pero el lunes a tope para jugar contra Fuenla".

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Tangana final. "Ha sido culpa mía y pido perdón. La gente que me conoce, tengo más de 50 y he jugado muchos años al primer nivel. De los años que he estado me han dado seis veces el galardón a mejor compañero y lo que pido es un poquito de respeto. No me pongo en ningún lío nunca. No me he peleado nunca. Cuando hemos llegado al centro estaban también los del Obra que tiene todo el derecho del mundo a saluda a su afición y celebrar, pero solo he dicho si se podían apartar porque me apetecía hablar con el equipo en el logo, que estamos en casa y saluda a nuestra afición. Desde lejos, un jugador, que seguramente es joven, me ha insultado y le he dicho 'qué haces, qué dices' y que lo celebren con su afición, pero con respeto. Cuando mis jugadores no respetan a los demás, soy el primero en decirles 'qué hacéis'. Es un deporte que tenemos que respetarnos y dos clubes vecinos que ojalá podamos estar en otro sitio, pero un poco de respeto. Que me insulten me ha calentado y me ha afectado porque hemos perdido. Lo han escuchado mis jugadores y voy a muerte con ellos porque yo no lo hago. A mi me gusta respetar al señor Quintela, que ha sido él, y luego me ha insultado Huskic. Yo respeto a todos los jugadores y a las aficiones. Me ha parecido feo y me he calentado. Hemos perdido, han sido mejores y si no nos jode, mal vamos. No pasa nada, pero me sabe mal porque yo no lo he hecho nunca".