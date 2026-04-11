A Coruña demostró que que ‘quere básquet’ con un ambientazo dentro y fuera del Coliseum

Afición del Leyma durante el derbi contra el Obradoiro Quintana

Se preveía que el derbi iba a ser una fiesta del baloncesto y no dejó a nadie indiferente. Desde varias horas antes del encuentro, ambas aficiones empezaron a hacer piña en el barrio de Matogrande, desde donde la del Leyma marchó hacia el Coliseum en procesión, cantando y con humo naranja adornando cada paso que daban.

El siguiente paso fue el recibimiento al equipo, que dejó estampas nunca antes vistas en el baloncesto coruñés con más de 500 personas agolpadas a la valla que les separaba de los jugadores, aclamados uno por uno a su llegada.

Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum QUINTANA

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Dentro continuó la fiesta con la versión completa del himno gallego acompañada de gaitas y un ambiente que empezó siendo ensordecedor. El primer triple anotado por Joe Cremo provocó un estallido de la afición naranja y cada decisión polémica hacía lo propio. En la grada, respeto mutuo entre ambas aficiones, mezclando colores de camisetas y sin ningún tipo de cántico de desprecio hacia el rival.

Las 9.100 almas del Coliseum empujaron, cada una a su equipo, pero finalmente fueron las del Obradoiro las que se marcharon a su casa con el corazón algo más contento que antes de entrar al recinto dos horas antes.

Cientos de aficionados naranjas dieron ambiente a la previa y recibieron a sus jugadores en el Coliseum QUINTANA

Todo tuvo aroma de partido grande. La alcaldesa Inés Rey estuvo en el palco, donde le acompañó el presidente naranja Pablo de Amallo. También estaban los conselleiros Diego Calvo y Miguel Corgos. Tanto De Amallo como Calvo, que habitualmente se sientan en sillas de pista, cambiaron su ubicación en aras del protocolo. A la izquierda de la regidora herculina estaba el lucense Raúl López, presidente obradoirista.

En las concurridísimas sillas de pista sí que estaba, por ejemplo, una representación del Deportivo, con la vicepresidenta Michelle Clemente Escotet y el consejero-delegado Massimo Benassi, que llegó justo a tiempo para el inicio del partido tras un fugaz desplazamiento a Penafiel para presenciar una victoria del equipo de fútbol luso propiedad de Juan Carlos Escotet.

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El ambiente fue de gala, con seguidores obradoiristas agrupados en los dos laterales de la bancada más elevada del Coliseum, pero también desperdigados por el resto del graderío. Nadie se quería perder un partido grande. No falló la afición naranja, que convirtió el escenario en una caldera, pero también se escuchó a la visitante.

Porque hasta la refriega final todo fue afecto y competitividad. Obradoiro saltó a calentar a la pista entre una intimidatoria pitada, pero su entrenador Diego Epifanio se retrasó un poco más porque fue repartiendo abrazos y saludos entre los integrantes del cuerpo técnico y auxiliares naranjas. Incluso con algunas personas de la grada. Cuando Carles Marco, que presenciaba el calentamiento de su equipo desde el banquillo se apercibió de su presencia fue raudo a darle un abrazo y mantener una animada conversación, mano sobre el hombro incluída.

Epi fue un señor al final del partido. Saludó a todo el banquillo local, a Charly Uzal y a todos los empleados de su antiguo club con los que se cruzó. No estuvo en la batalla final, que de alguna manera empañó el ambiente de fiesta que envolvió el partido. En todo caso, las aficiones de Básquet Coruña y Obradoiro no entraron en la batalla.